Τουρκία: Σκάνδαλο με παράνομα στοιχήματα – Οκτώ συλλήψεις, 1.024 παίκτες σε «αργία» λόγω της έρευνας

Σκάνδαλο με παράνομα στοιχήματα σε ποδοσφαιρικούς αγώνες ξέσπασε στην Τουρκία, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται παίκτες, διαιτητές, βοηθοί, ακόμη και ο πρόεδρος της ομάδας πρώτης κατηγορίας Εγιουπσπόρ.

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της ομάδας Μουράτ Εσκαγιά, στο πλαίσιο της έρευνας για τα παράνομα στοιχήματα. Η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (TFF) έχει επίσης θέσει σε «αργία» 1.024 παίκτες εν αναμονή πειθαρχικών ερευνών.

Επίσης, η TFF έθεσε σε «αργία» 149 διαιτητές και βοηθούς διαιτητές νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Είχε προηγηθεί έρευνα που διαπίστωσε ότι αξιωματούχοι που εργάζονται στα επαγγελματικά πρωταθλήματα της χώρας στοιχημάτιζαν σε ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Η Eyupspor, η οποία αγωνίζεται στην κορυφαία τουρκική Super Lig, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλια.

Παίκτες της Γαλατά και της Μπεσίκτας

Στην ανακοίνωση της TFF αναφέρεται ότι οι παίκτες που τέθηκαν σε «αργία» παίζουν σε όλα τα πρωταθλήματα. Έχουν παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου (PFDK) στο πλαίσιο της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων 27 παικτών από τη Super Lig, την πρώτη κατηγορία, οι οποίοι έχουν όλοι τιμωρηθεί. Μεταξύ αυτών των 27 ήταν παίκτες από την πρωταθλήτρια Γαλατασαράι και την αντίπαλό της στην Κωνσταντινούπολη, Μπεσίκτας, μεταξύ άλλων.

«Λόγω της προληπτικής αργίας 1.024 ποδοσφαιριστών, έχουν ξεκινήσει επειγόντως διαπραγματεύσεις με τη FIFA για τη χορήγηση 15ήμερης περιόδου μεταγραφών και εγγραφών, επιπλέον της χειμερινής περιόδου μεταγραφών 2025-2026, μόνο σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου οι σύλλογοι να συμπληρώσουν τις ελλείψεις στις ομάδες τους», ανέφερε η TFF.

Η FIFA, η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό της έρευνας και του αιτήματος της TFF για 15ήμερη μεταγραφική περίοδο.

Αναβλήθηκαν δύο πρωταθλήματα

Η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανέφερε επίσης ότι οι αγώνες στα πρωταθλήματα δεύτερης και τρίτης κατηγορίας αναβλήθηκαν για δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, το διοικητικό συμβούλιο της TFF θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση στις 2 μ.μ. (GMT) την Τρίτη.

Ο πρόεδρος της TFF, Ιμπραήμ Χατσιοσμάνογλου, περιέγραψε την κατάσταση ως «ηθική κρίση στο τουρκικό ποδόσφαιρο». Η έρευνα αποκάλυψε ότι 371 από τους 571 ενεργούς διαιτητές στα επαγγελματικά πρωταθλήματα της Τουρκίας είχαν λογαριασμούς στοιχημάτων και 152 από αυτούς έπαιζαν ενεργά τυχερά παιχνίδια.

Ένας διαιτητής είχε τοποθετήσει στοιχήματα 18.227 φορές και 42 διαιτητές είχαν στοιχηματίσει σε περισσότερους από 1.000 ποδοσφαιρικούς αγώνες ο καθένας. Άλλοι βρέθηκαν να έχουν στοιχηματίσει μόνο μία φορά.