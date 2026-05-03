Τεχνητή νοημοσύνη και αγορά εργασίας: Ποια ηλικιακή ομάδα «χτύπησε» – Τι δείχνουν μελέτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ
AI 03 Μαΐου 2026, 08:48

Τεχνητή νοημοσύνη και αγορά εργασίας: Ποια ηλικιακή ομάδα «χτύπησε» – Τι δείχνουν μελέτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Από τη μία πλευρά μειώνεται η ζήτηση για επαγγέλματα που μπορούν να υποκατασταθούν από τα μοντέλα της ΑΙ, από την άλλη όμως δημιουργεί ζήτηση για νέα επαγγέλματα που είναι σχετικά με αυτήν.

Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Οι φόβοι για την κατάργηση θέσεων εργασίας και την αύξηση της ανεργίας σε μεγάλη κλίμακα, ως συνέπεια της χρήσης εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) από τις επιχειρήσεις, δεν έχουν επιβεβαιωθεί έως τώρα, όπως δείχνουν μελέτες που έγιναν στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Αλλαγές στην αγορά εργασίας παρατηρούνται και πρέπει να συνεχιστούν εντονότερα καθώς η διάχυση των νέων εφαρμογών της ΑΙ γίνεται σταδιακά, ξεκινώντας από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν τους πόρους για τις αναγκαίες επενδύσεις. Ωστόσο, η εργασία είναι πιθανόν να αυξηθεί και όχι να μειωθεί ως αποτέλεσμα των αλλαγών αυτών.

Από τη μία πλευρά μειώνεται η ζήτηση για επαγγέλματα που μπορούν να υποκατασταθούν από τα μοντέλα της ΑΙ, από την άλλη όμως δημιουργεί ζήτηση για νέα επαγγέλματα που είναι σχετικά με αυτήν.

Σύμφωνα με την έρευνα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, η ΑΙ προβλέπεται να δημιουργήσει 69 εκατομμύρια νέες εργασίες έως το 2028. Αυτές οι απαιτούμενες δεξιότητες σε τομείς, όπως η ανάλυση δεδομένων, η μηχανική μάθηση και η ανάπτυξη νέου λογισμικού, αναδεικνύοντας τη σημασία της εκπαίδευσης – μέσα από πανεπιστημιακές σπουδές και προγράμματα επανακατάρτισης – για την απόκτησή τους.

ΑΙ και αύξηση της παραγωγικότητας

Ο πιο σημαντικός λόγος, που επικαλούνται όσοι προβλέπουν ότι η συνολική απασχόληση θα αυξηθεί με τη χρήση της ΑΙ, είναι η αύξηση της παραγωγικότητας που επιφέρει, η οποία ήδη είναι αισθητή και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στο μέλλον. Όσο υψηλότερη είναι η παραγωγικότητα τόσο μεγαλύτεροι θα είναι οι πραγματικοί μισθοί και τόσο ισχυρότερη η οικονομική δραστηριότητα, με θετικό αντίκτυπο στο ύψος της απασχόλησης. Αυτό ίσχυσε σε περιόδους μεγάλων τεχνολογικών αλλαγών στο παρελθόν και μπορεί εύλογα να υποτεθεί ότι θα ισχύσει και στο μέλλον. Η McKinsey, για παράδειγμα, εκτιμά ότι η ΑΙ μπορεί να εισφέρει έως και 13 τρισ. δολάρια στην παγκόσμια οικονομία έως το 2030.

Σύμφωνα με έρευνα του Center for Economic Policy Research (CERP), η οποία έγινε μεταξύ 12.000 ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η ΑΙ έχει αυξήσει κατά μέσο όρο 4% την παραγωγικότητα, αλλά με μεγάλες διαφορές όσον αφορά την κατανομή του οφέλους. Τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσαν μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και όσες είχαν τη δυνατότητα να ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη στην παραγωγική διαδικασία και στο ανθρώπινο κεφάλαιό τους.

Η Morgan Stanley αναμένει επίσης ότι η ΑΙ θα αυξήσει την παραγωγικότητα και τους πραγματικούς μισθούς. Διαπιστώνει ότι η ανεργία αυξήθηκε σε ένα μικρό βαθμό σε κατηγορίες εργαζομένων που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ποια ηλικιακή ομάδα… χτύπησε η ΑΙ

Η ανεργία σε νέους ηλικίας 22-27 ετών, που είναι πιο πιθανό να κάνουν αυτοματοποιημένες δουλειές, σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2023 σε επαγγέλματα που είναι περισσότερο ευάλωτα στην ΑΙ. Αν εξαιρεθεί, όμως, αυτή η ηλικιακή ομάδα, υπάρχουν λίγες ενδείξεις εκτεταμένων διαταραχών στην αγορά εργασίας. Υπάρχει, ωστόσο, μία πηγή ανησυχίας από το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις, κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους, αναφέρονται όλο και περισσότερο σε κατάργηση θέσεων εργασίας λόγω της ΑΙ παρά στη δημιουργία νέων.

Αναδιφώντας στο παρελθόν, οικονομολόγοι της Morgan Stanley εξέτασαν πέντε μεγάλα κύματα καινοτομίας στις ΗΠΑ – από τη βιομηχανική επανάσταση έως το διαδίκτυο – για να μετρήσουν τον αντίκτυπό τους στην οικονομία και την αγορά εργασίας, διαπιστώνοντας ότι οι τεχνολογικές αλλαγές λειτούργησαν πάντα ενισχυτικά παρά αφαιρετικά για τη συνολική απασχόληση.

Στη διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης, η παραγωγικότητα της αμερικανικής οικονομίας αυξήθηκε περίπου κατά 0,84% ετησίως από το 1800 έως το 1850. Η απασχόληση στον αγροτικό τομέα μειώθηκε από 75% σε λίγο πάνω από το 50%, αλλά οι θέσεις εργασίας στη μεταποίηση και τον κατασκευαστικό τομέα υπερδιπλασιάστηκαν μεταξύ του 1820 και του 1850.

Στην εποχή του ατμού, του σιδηροδρόμου και του χάλυβα (1830-1910), που συχνά αναφέρεται και ως δεύτερη βιομηχανική επανάσταση, η αύξηση της παραγωγικότητα πλησίασε το 2% ετησίως έως τα τέλη του 19ου αιώνα, δηλαδή ήταν διπλάσια σε σχέση με την πρώτη βιομηχανική επανάσταση. Η απασχόληση στον αγροτικό τομέα συνέχισε να μειώνεται, υποχωρώντας στο 30% το 1910, αλλά αυξήθηκε θεαματικά η απασχόληση στη μεταποίηση.

Στην επανάσταση του ηλεκτρισμού και του αυτοκινήτου (1890-1950), η παραγωγικότητα στο σύνολο της αμερικανικής οικονομίας αυξανόταν κατά μέσο όρο 1,5% από το 1909 έως το 1929, αλλά η παραγωγικότητα εκτός του αγροτικού τομέα διπλασιάστηκε την ίδια περίοδο. Η απασχόληση στον αγροτικό τομέα των ΗΠΑ είχε μειωθεί περίπου στο 20% το 2040, ενώ από το 1910 έως το 1950 οι θέσεις στη δημόσια διοίκηση σχεδόν τριπλασιάστηκαν.

Την εποχή των ηλεκτρονικών εφαρμογών και της αεροπορίας (1940-1980), η παραγωγικότητα αυξανόταν 2,5% – 3% ετησίως και ο τομέας των υπηρεσιών έγινε κυρίαρχος.

Τέλος, σύμφωνα με το ΑΠΕ, στην περίοδο του διαδικτύου και των ψηφιακών δικτύων, η παραγωγικότητα επιταχύνθηκε στο 3% ετησίως από το 1990 έως το 2000, ενώ αυξήθηκε η ζήτηση για εργαζόμενους για το software, την επιστήμη των δεδομένων και την κυβερνοασφάλεια.

ΟΟΣΑ: Πόσο βαριά… φορολογεί η Ελλάδα τα παιδιά της

Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Μέση Ανατολή: Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν

Τεχνητή νοημοσύνη και εργασία: Το τέλος της καριέρας ή η αρχή μιας νέας εποχής;
Ψηφιακός μετασχηματισμός 01.05.26

Η τεχνητή νοημοσύνη γκρεμίζει την παραδοσιακή καριέρα και γεννά «CEOs από απελπισία», μετατοπίζοντας τον εργασιακό χάρτη από την καταστροφή στην προσαρμογή

AI: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;
AI 30.04.26

Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε τρίτη αγορά ταλέντων στον τομέα της AI, καθώς οι περιορισμοί στις βίζες δυσχεραίνουν τη διαμονή και την εργασία των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας στις ΗΠΑ

Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
Αγορά εργασίας 26.04.26

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα
Τεχνολογία 26.04.26

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης διαβρώνει την κοινή μας πραγματικότητα δημιουργώντας μια πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης παγκοσμίως

Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI – Οι προκλήσεις
Έρευνα 23.04.26

Μόνο ένας στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δηλώνει ότι οι σημερινές λύσεις που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες πρόσληψης, onboarding και εκπαίδευσης

ΑΙ και εργασία: Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας
AI 22.04.26

Ίσως η AI να μην καταργεί απλώς θέσεις εργασίας, αλλά να αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον τρόπο εργασίας, αυτοματοποιώντας συγκεκριμένες εργασίες και αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης

Το σούπερ-γιοτ που αγνόησε τον πόλεμο
Ανήκει σε ζάπλουτο Ρώσο 03.05.26

Η διέλευση του Nord από τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω γεωπολιτικής έντασης αποκαλύπτει τα όρια της διεθνούς πίεσης και τη δύναμη των παγκόσμιων ελίτ

Η Ευρώπη στο περιθώριο των «mega deals»
Πρόβλημα για την ΕΕ 03.05.26

Πώς οι ΗΠΑ χτίζουν τους νέους οικονομικούς κολοσσούς - Οι συγχωνεύσεις-μαμούθ αναδιαμορφώνουν την παγκόσμια οικονομία, με την Ευρώπη να αναζητά νέα στρατηγική ανάμεσα σε ρύθμιση και ανταγωνιστικότητα

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μονοκατοικία στο Ωραιόκαστρο – Απεγκλώβισαν μητέρα με τρία ανήλικα παιδιά
Στη Θεσσαλονίκη 03.05.26

Στην Πυροσβεστική στη Θεσσαλονίκη σήμανε συναγερμός και άμεσα έφτασε έξω από την οικία ισχυρή δύναμη με 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες, που έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά

Σήμερα η πρώτη απόφαση του ΟΠΕΚ+ για την παραγωγή πετρελαίου μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ
Οικονομία 03.05.26

Συνολικά, η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Καζακστάν, η Αλγερία και το Ομάν αναμένεται να αυξήσουν τις ποσοστώσεις τους «κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα», εξηγεί ο Αρν Λόμαν Ράσμουσεν αναλυτής στην Global Risk Management.

ΑΑΔΕ: Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις και ενισχύσεις
Οδηγός 03.05.26

Στη δήλωση για τα αναδρομικά, τα ποσά προσυμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα οι φορολογούμενοι να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν κάποιον άλλο κωδικό

ΔΥΠΑ: Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού – Από Δευτέρα, για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ
ΔΥΠΑ 03.05.26

Τέλος χρόνου σήμερα για τους δικαιούχους εργαζομένους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή ανέργους εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΔΥΠΑ - Από αύριο οι αιτήσεις για συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν – Πολεμικό συμβούλιο συγκαλεί ο Νετανιάχου
Κόσμος 03.05.26 Upd: 09:48

Ο Τραμπ εξετάζει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, λέγοντας πάντως , ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Πώς λειτουργεί η φάμπρικα με τα πέτσινα πτυχία
Πιστοποιήσεις… χεράτα 03.05.26

Αγορασμένα πτυχία, τιμοκατάλογοι για διπλωματικές, πιστοποιήσεις με το αζημίωτο, πλασματικές βαθμολογίες αλλά και πλαστογραφήσεις συνθέτουν το επικερδές... μενού της παραπαιδείας

Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράτσο «ναρκισσίστρια»
Καλό, κακό 03.05.26

H Κρίστιν Ντέιβις, η οποία υποδύεται την Σάρλοτ στη σειρά Sex and the City, έσπεσε να υπερασπιστεί την Κάρι Μπράτσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) την οποία η νέα γενιά κρίνει αυστηρά.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

