Η Google επενδύει έως και 40 δισ. δολάρια στην Anthropic

Eως και 40 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδύσει η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, στην Anthropic, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, καθώς ο τεχνολογικός γίγαντας ενισχύει τη συνεργασία του με τη startup, η οποία αποτελεί επίσης ανταγωνιστή της στο παγκόσμιο ράλι για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Google έχει δεσμεύσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά με αποτίμηση 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι η εταιρεία θα επενδύσει επιπλέον 30 δισεκατομμύρια δολάρια εάν η Anthropic επιτύχει τους στόχους απόδοσης και θα υποστηρίξει μια σημαντική επέκταση της υπολογιστικής ικανότητας της Anthropic.

Η Anthropic και η Google δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχόλια.

Η είδηση αυτή έρχεται λίγες μόνο ημέρες μετά την ανακοίνωση της Anthropic ότι ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon θα επενδύσει έως και 25 δισεκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία, υπογραμμίζοντας την έντονη αύξηση του ενδιαφέροντος για τη χρηματοδότηση του δημιουργού του Claude.

Απογείωση για την Anthropic

Η Anthropic έχει σημειώσει απότομη αύξηση της ζήτησης φέτος, με τα ετήσια έσοδα της εταιρείας να ξεπερνούν τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια αυτό το μήνα, από περίπου 9 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του 2025, καθώς η εστίαση της εταιρείας στην εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της για προγραμματισμό της έχει προσφέρει μια μεγάλη πελατειακή βάση από μεγάλες επιχειρήσεις.

Η νεοφυής εταιρεία συγκέντρωσε 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε έναν γύρο χρηματοδότησης τον Φεβρουάριο, ο οποίος την αποτίμησε στα 380 δισεκατομμύρια δολάρια μετά τη χρηματοδότηση, εν μέσω τεράστιου ενδιαφέροντος από επενδυτές, και σύμφωνα με πληροφορίες έχει λάβει προσφορές από εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων που την αποτιμούν έως και στα 800 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η ισχυρή ζήτηση για τη σειρά μοντέλων Claude ώθησε την εταιρεία να αναζητήσει περισσότερη υπολογιστική ισχύ, με αποτέλεσμα να υπογράψει αρκετές σημαντικές συμφωνίες τις τελευταίες εβδομάδες.

Η εταιρεία σύναψε συμφωνία με την Broadcom και την Google για υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης νωρίτερα αυτό το μήνα, ανακοίνωσε μια πολυετή συμφωνία με την εταιρεία υποδομών cloud CoreWeave και επίσης αναμένεται να εξασφαλίσει σχεδόν 1 γιγαβάτ υπολογιστικής ισχύος μέσω των τσιπ της Amazon μέχρι το τέλος του έτους.

Πηγή: ΟΤ