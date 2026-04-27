Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
Αμερικανικές πολιτείες ετοιμάζουν μορατόριουμ στην κατασκευή νέων data center
AI 27 Απριλίου 2026, 16:29

Αμερικανικές πολιτείες ετοιμάζουν μορατόριουμ στην κατασκευή νέων data center

Τα data center μπορούν να τονώσουν την τοπική οικονομίσ, επιβαρύνουν όμως το περιβάλλον και οδηγούν σε αύξηση τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Την ώρα που η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης φέρνει πρωτοφανείς επενδύσεις σε νέα data center, 12 αμερικανικές πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής μορατόριουμ στην κατασκευή νέων υποδομών, ανησυχώντας για επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.

Από την OpenAI και την Anthropic μέχρι την Google και την Amazon, οι γίγαντες της αμερικανικής τεχνολογίας έχουν προαναγγείλει δαπάνες 600 δισ. δολαρίων για νέα data center, ένα τσουνάμι επενδύσεων που τονώνει την αμερικανική οικονομία και θεωρείται το μεγαλύτερο από την εποχή της άνθησης των τηλεπικοινωνιών στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Το πρόβλημα είναι ότι τα –όλο και μεγαλύτερα- data center απαιτούν μεγάλες εκτάσεις γης, καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού για τα συστήματα ψύξης και ρουφούν δεκάδες μεγαβάτ ή γιγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύ που θα αρκούσε για τις ανάγκης μιας μικρής πόλης.

Ορισμένοι πολιτικοί, όπως ο ανεξάρτητος γεορουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, θεωρούν επίσης ότι ένα μορατόριουμ στα κέντρα δεδομένα θα επιβράδυνε τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και θα προσέφερε έτσι χρονικό περιθώριο για την αντιμετώπιση των υπαρξιακών κινδύνων που εγκυμονεί η νέα τεχνολογία.

Σχέδια για επιβολή μορατόριουμ στην κατασκευή μεγάλων data center εξετάζουν τώρα το Μέριλαντ, η Τζόρτζια, το Μίσιγκαν, το Νιου Χάμπσαϊρ, η Μινεσότα, η Νέα Υόρκη, η Οκλαχόμα, η Νότια Καρολίνα, η Νότια Ντακότα, το Βερμόντ, η Βιρτζίνια και το Ουισκόνσιν, αναφέρει το Reuters.

Την Παρασκευή, πάντως, η Δημοκρατική κυβερνήτης του Μέιν Τζάνετ Μιλς απέρριψε νομοσχέδιο που είχε εγκριθεί μια εβδομάδα νωρίτερα από το τοπικό κοινοβούλιο, υποστηρίζοντας ότι ένα μορατόριουμ στα data center θα απειλούσε θέσεις εργασίας.

Η κυβερνήτης του Μέιν Τζάνετ Μιλς απέρριψε το μορατόριουμ για χάρη της τοπικής οικονομίας (Reuters)

Η Μιλς δήλωσε σε επιστολή της ότι θα είχε υπογράψει το μορατόριουμ αν προέβλεπε εξαίρεση για την κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων των 550 εκατ. δολαρίων που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στην πόλη του Τζέι. Όπως είπε, το έργο θα προσφέρει δουλειά σε 800 εργαζομένους του κατασκευαστικού τομέα καθώς και 100 μόνιμες και καλά αμειβόμενες θέσεις για τη λειτουργία της εγκατάστασης.

«Ένα μορατόριουμ θα ήταν  ενδεδειγμένο δεδομένων των επιπτώσεων που έχουν τα τεράστια κέντρα δεδομένων στο περιβάλλον και στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, η τελική εκδοχή αυτού του νομοσχεδίου δεν επιτρέπει ένα συγκεκριμένο έργο στην πόλη Τζέι, το οποίο απολαμβάνει ισχυρή τοπική υποστήριξη από την κοινότητα που το φιλοξενεί και την ευρύτερη περιοχή» δήλωσε η κυβερνήτης του Μέιν.

Σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τις ανησυχίες για αύξηση των τιμών ενέργειας, η αμερικανική κυβέρνηση κάλεσε τον περασμένο μήνα τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να υπογράψουν εθελοντική δέσμευση ότι θα καλύπτουν μόνες τους το κόστος για νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

Στην περίπτωση του Μέιν, η ακύρωση του έργου στο Μέιν θα ερχόταν να ενισχύσει τις οικονομικές πιέσεις σε μια αγροτική περιοχή όπου κλείνουν πολλές παραδοσιακές επιχειρήσεις.

Παρόλα αυτά, η απόφαση της κυβερνήτη να απορρίψει το μορατόριουμ ήταν «απλά λανθασμένη» δήλωσε η Δημοκρατική βουλευτής Μέλαντι Σακς, εισηγήτρια του νομοσχεδίου.

Όπως είπε, «αν και το βέτο [της κυβερνήτη] μπορεί να προστατεύσει το προτεινόμενο έργο κέντρου δεδομένων στο Τζέι, ενέχει σημαντικές δυνητικές επιπτώσεις για όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, το ηλεκτρικό μας δίκτυο, το περιβάλλον και το κοινό ενεργειακό μας μέλλον».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακά κέρδη – Χάλασαν το κλίμα οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακά κέρδη – Χάλασαν το κλίμα οι τράπεζες

Αραγτσί: Ιράν και Ρωσία είναι στρατηγικοί εταίροι – Θα κάνουμε ό,τι εξυπηρετεί τα συμφέροντά σας, είπε ο Πούτιν

Αραγτσί: Ιράν και Ρωσία είναι στρατηγικοί εταίροι – Θα κάνουμε ό,τι εξυπηρετεί τα συμφέροντά σας, είπε ο Πούτιν

Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
Αγορά εργασίας 26.04.26

CEOs... από απελπισία - Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα
Τεχνολογία 26.04.26

Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης διαβρώνει την κοινή μας πραγματικότητα δημιουργώντας μια πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης παγκοσμίως

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI – Οι προκλήσεις
Έρευνα 23.04.26

Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI - Οι προκλήσεις

Μόνο ένας στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δηλώνει ότι οι σημερινές λύσεις που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες πρόσληψης, onboarding και εκπαίδευσης

ΑΙ και εργασία: Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας
AI 22.04.26

Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας

Ίσως η AI να μην καταργεί απλώς θέσεις εργασίας, αλλά να αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον τρόπο εργασίας, αυτοματοποιώντας συγκεκριμένες εργασίες και αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η απειλή της υπερνοημοσύνης: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ένα ανεξέλεγκτο μέλλον;
Ορατός ο κίνδυνος 20.04.26

Η απειλή της υπερνοημοσύνης: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ένα ανεξέλεγκτο μέλλον;

Επιστήμονες και οργανισμοί προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ταχύτερα από τα μέτρα ελέγχου της, εγείροντας ανησυχίες για υπαρξιακούς κινδύνους μέσα στην επόμενη δεκαετία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Mythos ή πραγματικότητα; 19.04.26

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Γεροβασίλη για υποκλοπές: Δεν είναι δικαιοσύνη αυτή που δεν σέβεται του δικαστές της
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Γεροβασίλη για υποκλοπές: Δεν είναι δικαιοσύνη αυτή που δεν σέβεται του δικαστές της

Αιχμηρή δήλωση από την Όλγα Γεροβασίλη για το σκάνδαλο των υποκλοπών που κάνει λόγο για πραξικοπηματική υπέρβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που αποφάσισε να «θάψει» την υπόθεση στο αρχείο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους «16» του Masters της Μαδρίτης – Ισχυρός ο επόμενος αντίπαλος (vid)
Άλλα Αθλήματα 27.04.26

Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους «16» του Open Madrid - Ισχυρός ο επόμενος αντίπαλος (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε στον 3ο γύρο του Madrid Open τον Ντάνιελ Μέριδα (6-4, 6-2) και πλέον στη φάση των «16», ο Έλληνας τενίστας θα βρει απέναντί του τον έμπειρο Νορβηγό Κάσπερ Ρούουντ.

Αυτή 18, αυτός 37: «Ο Μέριλιν Μάνσον με κακοποιούσε φρικτά» – Το ναζιστικό μαστίγιο, οι πρακτικές αίρεσης
Woman 27.04.26

Αυτή 18, αυτός 37: «Ο Μέριλιν Μάνσον με κακοποιούσε φρικτά» - Το ναζιστικό μαστίγιο, οι πρακτικές αίρεσης

Η Έβαν Ρέιτσελ Γουντ ήταν 18 ετών όταν γνώρισε τον 37χρονο ρόκερ Μέριλιν Μάνσον. Η σχέση τους γρήγορα κατέληξε σε βία, με καταγγελίες για βιασμό και απειλές θανάτου. Ένα νέο ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης και η διεφθαρμένη κυβέρνησή του πρέπει να φύγουν – Αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή
Δείτε ζωντανά 27.04.26 Upd: 17:46

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης και η διεφθαρμένη κυβέρνησή του πρέπει να φύγουν – Αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή

«Να μπει ένα τέλος στην παρακμή» τόνισε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας για διαφθορά την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και καλεί τη δημοκρατική αντιπολίτευση να το στηρίξει.

Μαξίμου: Επενδύει στη συγκάλυψη των υποκλοπών και θέλει να επιβάλει σιωπητήριο στην κριτική
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Μαξίμου: Επενδύει στη συγκάλυψη των υποκλοπών και θέλει να επιβάλει σιωπητήριο στην κριτική

Πίσω από την επιλογή του Αρείου Πάγου να θάψει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών οχυρώνεται το Μαξίμου δια στόματος του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος επιτίθεται ευθέως σε όποιον ασκεί κριτική.

Βάρρας για απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν «κόλλησε» η τεχνική λύση, βρήκαν τις εικονικές κληρονομιές
Ελλάδα 27.04.26

Βάρρας για απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν «κόλλησε» η τεχνική λύση, βρήκαν τις εικονικές κληρονομιές

Σύμφωνα με τον κ. Βάρρα, το Μαξίμου είχε ενημερωθεί από τον Μάιο του 2025 για τη διαδικασία της «τεχνικής λύσης» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τα πρόστιμα που αντιμετώπιζε η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Aρχισαν τα έργα ανακατασκευής στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο της Αθήνας για να φιλοξενήσει τις Εθνικές Ομάδες
Αθλητισμός & Σπορ 27.04.26

Aρχισαν τα έργα ανακατασκευής στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο της Αθήνας για να φιλοξενήσει τις Εθνικές Ομάδες

Μπήκαν οι μπουλντόζες στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο της Αθήνας και τα έργα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής θα διαρκέσουν ένα χρόνο.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
O Πέτερ Μαγιάρ θα παρευρεθεί σε πρεμιέρα ντοκιμαντέρ για την άνοδο του
Σκάνδαλο στο σκάνδαλο 27.04.26

O Πέτερ Μαγιάρ θα παρευρεθεί σε πρεμιέρα ντοκιμαντέρ για την άνοδο του στην εξουσία σε φεστιβάλ της Ιταλίας

O Πέτερ Μαγιάρ, νυν πρωθυπουργός της Ουγγαρίας και άλλοτε πιστός αξιωματούχος της κυβέρνησης του ακροδεξιού Βίκτορ Όρμπαν, θα παρευρεθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ριβιέρας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Champions League 2026-27: Ποιοι είναι ήδη στη League Phase, ποιοι/πώς προκρίνονται, ο χάρτης και τι γίνεται με Ολυμπιακό, ΑΕΚ
Champions League 27.04.26

Champions League 2026-27: Ποιοι είναι ήδη στη League Phase, ποιοι/πώς προκρίνονται, ο χάρτης και τι γίνεται με Ολυμπιακό, ΑΕΚ

Το φετινό Champions League βρίσκεται στο φινάλε του, αλλά για τις περισσότερες ομάδες το μυαλό βρίσκεται ήδη σε εκείνο της επόμενης σεζόν. Ποιες ομάδες έχουν ήδη «κλειδώσει» θέση στη League Phase, πώς, γιατί και τι ισχύει για Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Αναλυτικός οδηγός...

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ο Τζέιμς Μποντ δεν θα βγει στις σκοτεινές αίθουσες πριν το 2028
Βασανιστήριο 27.04.26

Πιο αργά κι από την επανάληψη - Ο νέος Τζέιμς Μποντ δεν θα βγει στις σκοτεινές αίθουσες πριν το 2028

Χωρίς να έχουν βγει τον ηθοποιό που θα αντικαταστήσει τον Ντάνιελ Κρεγκ και χωρίς τελικό σενάριο, ο Τζέιμς Μποντ δεν πρόκειται να επιστρέψει πριν την άνοιξη του 2028

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η απόφαση του Αρείου Πάγου για υποκλοπές πλήττει τη Δημοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η απόφαση του Αρείου Πάγου για υποκλοπές πλήττει τη Δημοκρατία

Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για επικίνδυνη εξέλιξη για τη Δικαιοσύνη και για τη Δημοκρατία, επισημαίνοντας πως κουκουλώνεται ξανά το σκάνδαλο των υποκλοπών, με αφορμή την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση

Ο Κόντης ήταν μία μεταφυσική τιμωρία για τον Παναθηναϊκό
Παιχνίδια της μοίρας 27.04.26

Ο Κόντης ήταν μία μεταφυσική τιμωρία για τον Παναθηναϊκό

Το ποδόσφαιρο επέλεξε να τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό με τον πιο σκληρό τρόπο, αφού τον «έριξε» ευρωπαϊκή διοργάνωση ο προπονητής που κρίθηκε ανεπαρκής από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
