Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
AI 19 Απριλίου 2026, 08:00

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

«Συναγερμός» έχει σημάνει στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα λόγω της δημιουργίας του Claude Mythos, ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) της Anthropic ΑΙ που μοιάζει έτοιμο να φέρει τα πάνω – κάτω στον χώρο της κυβερνοασφάλειας. Το Mythos έχει τη δυνατότητα να «τρέξει» πάνω σε κώδικες που βρίσκονται πίσω από κάθε υπολογιστικό σύστημα και να εντοπίσει ευαλωτότητες που μπορούν να επιτρέψουν το «χακάρισμα» του κώδικα για εξαγωγή πληροφοριών ή για να δώσουν εντολές.

Στις δοκιμές της Anthropic, το μοντέλο βρήκε ευαλωτότητες σε βασικούς κώδικες που χρησιμοποιούνται σε λειτουργικά συστήματα

Αυτό σημαίνει ότι το Mythos μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο. Στις δοκιμές που έκανε η Anthropic, το μοντέλο βρήκε ευαλωτότητες σε βασικούς κώδικες που χρησιμοποιούνται σε λειτουργικά συστήματα και μηχανές αναζήτησης. Μάλιστα, βρήκε ακόμα και κενά που υπάρχουν εδώ και 27 χρόνια και τα οποία κανένας άνθρωπος δεν είχε εντοπίσει νωρίτερα.

Σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία που το ανέπτυξε, το Mythos μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες στην οικονομία, τη δημόσια και την εθνική ασφάλεια. Λόγω των κινδύνων που ενέχει, η Anthropic αποφάσισε να μην το δώσει ακόμα προς χρήση στο γενικό κοινό, αλλά να το δοκιμάσει με επιλεγμένες μεγάλες εταιρείες των ΗΠΑ, ώστε να εξακριβωθούν οι πραγματικές του δυνατότητες.

Η Anthropic ονόμασε την εν λόγω ομάδα «Project Glasswing», εμπνευσμένη από τη «γυάλινη πεταλούδα» (επιστημονική ονομασία: Greta Oto) που έχει διάφανα φτερά – δείχνοντας έτσι ότι η διαφάνεια αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρεία. Στο Project Glasswing συμμετέχουν οι: Amazon Web Services, Anthropic, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JPMorganChase, Linux Foundation, Microsoft, NVIDIA και Palo Alto Networks. Πρόκειται κατά βάση για τεχνολογικές εταιρείες που ασχολούνται ειδικά με τις υποδομές του Διαδικτύου. Εξαίρεση αποτελεί η επενδυτική τράπεζα JPMorgan.

Οι τράπεζες, πάνω στις οποίες βασίζεται εν πολλοίς το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, έχουν θορυβηθεί ιδιαιτέρως από την ανακάλυψη της Anthropic, καθώς τα συστήματα κυβερνοασφάλειας που χρησιμοποιούν δεν είναι απαραίτητα τα πιο σύγχρονα. Αλλωστε, οι τράπεζες αποτελούν κορυφαίο στόχο για χάκερ που συνήθως κινούνται με γνώμονα το οικονομικό όφελος. Σε αυτό το πλαίσιο, ζητήθηκε από την Anthropic να μοιραστεί το μοντέλο της και με άλλες τράπεζες εντός και εκτός ΗΠΑ, όπως επίσης και με το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Τις τελευταίες ημέρες, τα επιτελεία των μεγάλων κεντρικών τραπεζών (Fed, ΕΚΤ, Τράπεζα της Αγγλίας κ.ά.) συγκεντρώνουν πληροφορίες για το Mythos, τις δυνατότητές του και τον κίνδυνο που αποτελεί για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τους κινδύνους εξετάζουν εξάλλου οι τράπεζες και οι οικονομικές αρχές της Γερμανίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Ρόιτερς.

Τι ισχύει στην πραγματικότητα

Ειδικοί κυβερνοασφάλειας που έχουν εξετάσει το μοντέλο του Mythos επιβεβαίωσαν ότι είναι το πρώτο μοντέλο ΤΝ που καταφέρνει να ολοκληρώσει από την αρχή έως το τέλος μια πολύπλοκη κυβερνοεπίθεση που οδηγεί σε πλήρη έλεγχο επί του συστήματος-στόχου.

Ωστόσο, το μοντέλο μοιάζει να είναι αποτελεσματικό μόνο σε σενάρια που το επίπεδο ενεργούς κυβερνοασφάλειας είναι μηδενικό. Δηλαδή, μπορεί να λειτουργήσει σε «παθητικά» συστήματα βρίσκοντας ευαλωτότητες, όμως πιθανότατα δεν αποτελεί πραγματικό κίνδυνο για ένα πληροφοριακό σύστημα που αμύνεται ενεργά, δηλαδή παρακολουθείται από αμυντική ομάδα κυβερνοασφάλειας σε πραγματικό χρόνο.

Σύμφωνα με ειδικό από τον χώρο της κυβερνοασφάλειας που μίλησε στα «ΝΕΑ», ο φόβος που επικρατεί γύρω από το Mythos δεν είναι αδικαιολόγητος, αλλά είναι σε έναν βαθμό υπερβολικός. «Το μοντέλο εξετάζει κάποιες πιθανότητες που δεν είναι τόσο ρεαλιστικές, π.χ. να μην έχεις κανέναν μηχανισμό άμυνας. Σε έναν ώριμο οργανισμό όπως είναι μία τράπεζα, δεν θα έχει τύχη» αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Μπορεί να είναι ανώτερο από άλλα παρόμοια μοντέλα, όμως δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να κάνει ένας ερευνητής που έχει ασχοληθεί πολύ καιρό με την τεχνολογία» σημειώνει.

Επιπλέον, προσθέτει ότι το να «τρέξει» το Mythos είναι κυριολεκτικά πανάκριβο και χρειάζεται τεράστια υπολογιστική δύναμη. Αυτά τα χαρακτηριστικά προφανώς περιορίζουν τη δυνατότητα χρήσης του μοντέλου από μικρές ομάδες χάκερ.

Ο παράγοντας του «hype»

Η «προειδοποίηση» της Anthropic για τους κινδύνους του Mythos δεν είναι πρωτοφανής. Οι επικεφαλής εταιρειών ΤΝ έχουν κάνει παρόμοιες δηλώσεις στο παρελθόν για μοντέλα που έχουν αναπτύξει.

Τον περσινό Ιούλιο, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Αλτμαν είχε δηλώσει ότι τον τρομάζουν οι δυνατότητες του μοντέλου GTP 5 της εταιρείας του. Το μοντέλο τελικά κυκλοφόρησε, όμως δεν αποτέλεσε πραγματική ρήξη σε σχέση με τα προηγούμενα αντίστοιχα εργαλεία της OpenAI και άλλων εταιρειών.

Οπως επισημαίνουν ορισμένοι αναλυτές, τέτοιες δηλώσεις δημιουργούν τον παράγοντα του «hype», δηλαδή ενός υπέρμετρου ενθουσιασμού για τις δυνατότητες των εργαλείων. Αυτός ο ενθουσιασμός μεταφράζεται σε χρήματα για τις εταιρείες που αναπτύσσουν τα μοντέλα ΤΝ, καθώς αυξάνουν διαρκώς τις αποτιμήσεις τους. Αλλωστε, πρόκειται κυρίως για ιδιωτικές εταιρείες, που δεν είναι εισηγμένες σε κάποια κεφαλαιαγορά και επομένως δεν έχουν υποχρέωση να δημοσιεύουν αναλυτικά τα οικονομικά τους δεδομένα.

Οι αποτιμήσεις τους δεν βασίζονται επομένως σε θεμελιώδη μεγέθη, αλλά στην προσδοκία δημιουργίας μελλοντικής αξίας. Η «απειλή» ενός παντοδύναμου μοντέλου ΤΝ θρέφει τις προσδοκίες των επενδυτών και φέρνει αύξηση της εκτιμώμενης αξίας των εταιρειών.

Σήμερα, η αποτίμηση της Anthropic υπολογίζεται στα 380 δισ. δολάρια, όμως το Mythos έχει αυξήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για την εταιρεία στα 800 δισ. δολάρια. Την ίδια στιγμή, η – επίσης μη εισηγμένη – OpenAI αποτιμάται στα 852 δισ. δολάρια.

Εξαγωγές: Πόσο «πλήγωσε» ο πόλεμος τις ελληνικές επιχειρήσεις – Η ζημιά στη ζήτηση

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Πληθωρισμός: Γιατί οι τιμές δεν θα υποχωρήσουν – Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ
Ψηφιακή κατάληψη 15.04.26

Η ψευδαίσθηση της ανθρώπινης κυριαρχίας στον ψηφιακό κόσμο καταρρέει. Η ετήσια έκθεση της Imperva αποκαλύπτει ότι η μη-ανθρώπινη κίνηση (bots) έχει ξεπεράσει το 50% του συνολικού διαδικτύου, μετατρέποντας το timeline μας σε ένα πεδίο μάχης μεταξύ αλγορίθμων, όπου ο άνθρωπος είναι πλέον απλός θεατής.

Νομίζεις ότι οι ψηφιακές σου επιλογές είναι δικές σου; Η έρευνα πίσω από το φαινόμενο της «Αλγοριθμικής Ισοπέδωσης» αποκαλύπτει πώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί αντικατέστησαν την ελεύθερη βούληση με προδιαγεγραμμένα μαθηματικά μοντέλα.

H Scale AI και άλλες εταιρείες ζητούν «ειδικούς» για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, μετά όμως τους ζητούν να χτενίζουν προφίλ στο Instagram.

Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει την εξουσία σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών, τα δομικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών και της λαϊκιστικής πολιτικής συγκλίνουν αθόρυβα γύρω από μια κοινή εχθρότητα προς τους θεσμικούς περιορισμούς

Η Google.org ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση γραμμών βοήθειας διεθνώς, ενώ επενδύει και στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Οι απολύσεις λόγω AI κοστίζουν περισσότερο από έναν μισθό. Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις μακροχρόνιες συνέπειες: από μόνιμα μειωμένα εισοδήματα μέχρι καθυστερήσεις στην απόκτηση σπιτιού και οικογένειας.

Της βυθισμένης στα σκάνδαλα κυβέρνησης, της φταίνε οι θεσμοί
Φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση του πολιτικού συστήματος ότι στην ώριμη δημοκρατία αντίβαρα της εξουσίας δεν είναι μόνο τα δικαστήρια, αλλά και οι ανεξάρτητες Αρχές,

Μια ομάδα 10-15 βουλευτών ετοιμάζεται να βγει στο αντάρτικο και να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας για τουλάχιστον 8 από τους 11 εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2026 - 2027 ανήλθε στις 30.990, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις είναι συνολικά 7.374

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φιλοξενήθηκε σε podcast του Γκόραν Ντράγκιτς και μεταξύ άλλων, μίλησε για την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket.

Η θερμοκρασία την Κυριακή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά του 23°C - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Παρά τα μέτρα - λιγότερο ή περισσότερο αυστηρά - που εξετάζονται ή λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις, η χρήση των social media παραμένει υψηλή μεταξύ των εφήβων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat

Καθώς η κατανάλωση εξειδικευμένου καφέ έχει αυξηθεί ραγδαία, το ίδιο έχει συμβεί και με την επιδημία της μοναξιάς. Είναι απλώς μια σύμπτωση;

Πώς φτάσαμε από τα μακάβρια αθροίσματα των 50-70 νεκρών σε κάθε έξοδο στη μείωση κατά 98% των θυμάτων - Ανοιχτή πληγή τα δυστυχήματα εντός των μεγάλων αστικών κέντρων

Ανάλογα με το μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου που θα προκύψει θα καθοριστεί και το μείγμα των παρεμβάσεων που θα χρειαστεί να ληφθούν προς όφελος νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Θρίλερ με την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ καθώς ο βαλλιστικός έλεγχος αποδείχθηκε ασαφής για να αθωώσει ή να ενοχοποιήσει περαιτέρω τον ύποπτο για τον φόνο εν μέσω θεωριών συνομωσίας.

Ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ράντεφ προηγείται στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό που δεν του εξασφαλίζει αυτοδυναμία. Αναμένεται σχεδόν διπλάσια προσέλευση από τις εκλογές του 2024

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε το σωφρονιστικό σύστημα της Καλιφόρνιας, υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να βρίσκεται στο ίδιο κελί μαζί με έναν συγκρατούμενο που τον μαχαίρωσε 16 φορές πέρυσι

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διοικητής των εφέδρων ο οποίος βρίσκονταν στον Λίβανο και χτυπήθηκε με άλλους 3 στρατιώτες, πέθανε αφού είχε τραυματιστεί σοβαρά την Παρασκευή από εκρηκτικό μηχανισμό

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, μίλησε για το ποιος έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και μια κρίση που συνέβη με αμερικανικό ναρκαλιευτικό κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Έξι χρόνια μετά το Κύπελλο του 2020, η τρομερή φέτος Ρεάλ Σοσιεδάδ νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης στη διαδικασία των πέναλτι σε έναν καταπληκτικό τελικό στη Σεβίλλη και σήκωσε το τρίτο Copa del Rey της ιστορίας της.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

