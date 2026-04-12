Τράπεζα της Αγγλίας: Συναγερμός για το Mythos της Anthropic

Η Τράπεζα της Αγγλίας σχεδιάζει να συζητήσει τον αντίκτυπο του νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic PBC με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους ομολόγους τους στις ΗΠΑ και αλλού στην έκκληση για συναγερμό σχετικά με τους κινδύνους που θέτει το εργαλείο.

Το μοντέλο Mythos της Anthropic θα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη των επόμενων συνεδριάσεων της Ομάδας Επιχειρησιακής Ανθεκτικότητας Διασταυρούμενων Αγορών και της Ομάδας Εργασίας Τεχνητής Νοημοσύνης CMORG της Τράπεζας της Αγγλίας, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Στις συναντήσεις, που αναφέρθηκαν νωρίτερα από την Telegraph, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Οικονομικών, την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς και το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας.

Συναγερμός στις κεντρικές τράπεζες

Οι τράπεζες της Wall Street έχουν αρχίσει να δοκιμάζουν εσωτερικά το Mythos, αφού η κυβέρνηση Τραμπ προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα τα στελέχη ότι θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη το μοντέλο και να αναπτύξουν τις δυνατότητές του για την ανίχνευση τρωτών σημείων.

Η Τράπεζα του Καναδά συναντήθηκε επίσης την Παρασκευή με τράπεζες και χρηματοπιστωτικές εταιρείες για να συζητήσει τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας που θέτει το Mythos.

Οι συναντήσεις αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη ανησυχία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών ότι μια νέα γενιά κυβερνοεπιθέσεων είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο χρηματοπιστωτικός κλάδος.

Το Mythos της Anthropic είναι ένα εξελιγμένο νέο μοντέλο ικανό να εντοπίζει και να εκμεταλλεύεται τρωτά σημεία σε κάθε σημαντικό λειτουργικό σύστημα και πρόγραμμα περιήγησης ιστού, δήλωσε η εταιρεία.

Πηγή: ΟΤ