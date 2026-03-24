Ποιος πείραξε τα αρχεία μου; Το Claude της Anthropic μπορεί τώρα να ελέγχει τον υπολογιστή σας

Η αμερικανική Anthropic παρουσίασε σε δοκιμαστική βερσιόν μια νέα λειτουργία που επιτρέπει στο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude να διαβάζει την οθόνη του χρήστη και να ελέγχει τον υπολογιστή του με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι.

Μέσω της νέας λειτουργίας «Computer Use», οι συνδρομητές του Claude μπορούν για παράδειγμα να ζητήσουν από το μοντέλο να οργανώσει τα αρχεία στον υπολογιστή τους, ή να ζητήσουν από το τηλέφωνο ένα αρχείο που ξέχασαν στον υπολογιστή του σπιτιού.

Για την ώρα, η δοκιμαστική έκδοση της λειτουργίας είναι διαθέσιμη μόνο για τους συνδρομητές Claude Pro και Claude Max σε υπολογιστές που τρέχουν MacOS.

Το Computer Use είναι ένα παράδειγμα «πράκτορα ΑΙ», συστήματα που αναλαμβάνουν να ολοκληρώσουν εργασίες για λογαριασμό του χρήστη –όπως το να κλείνουν αεροπορικά εισιτήρια ή να καταχωρίζουν ραντεβού σε μια ατζέντα- χωρίζοντάς τες σε επιμέρους βήματα.

Το OpenClaw, ένας πράκτορας ΑΙ που κυκλοφορεί δωρεάν ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα, έγινε viral στις αρχές της χρονιάς και έδωσε μια γεύση των μελλοντικών εξελίξεων στην ΑΙ.

Το OpenClaw οδήγησε στην εμφάνιση ενός ολόκληρου οικοσυστήματος από «claws» (δαγκάνες), εργαλεία που αυτοματοποιούν συγκεκριμένες εργασίες στον υπολογιστή του χρήστη.

Την περασμένη εβδομάδα, η Nvidia παρουσίασε το NemoClaw, ένα εργαλείο που διευκολύνει την εγκατάσταση του OpenClaw και προσφέρει επιπλέον ρυθμίσεις ασφάλειας.

H λειτουργία ελέγχου του υπολογιστή είναι επίσης διαθέσιμη στο Claude Cowork, τον πράκτορα Α της Anthropic, ο οποίος προορίζεται κυρίως για χρήση από επαγγελματίες.

Ανάλογα με την εργασία που θα του ζητηθεί, το Computer Use θα τα κατάλληλα εργαλεία σε εφαρμογές όπως το Ημερολόγιο Google ή το Slack. Αν δεν βρει το κατάλληλο εργαλείο, θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει χειροκίνητα την εργασία πληκτρολογώντας και κουνώντας το ποντίκι. Μπορεί έτσι να ανοίγει αρχεία ή προγράμματα όπως το browser.

Η αυτοματοποίηση ενέχει ωστόσο σημαντικούς κινδύνους. Ειδικοί προειδοποιούν ότι οι πράκτορες ΑΙ είναι ευάλωτοι σε χάκερ και ενίοτε προχωρούν σε απροειδοποίητες, δραστικές και μη αναστρέψιμες ενέργειες όπως η διαγραφή πολύτιμων αρχείων.

Η Anthropic προειδοποιεί ότι η λειτουργία παραμένει σε δοκιμαστική φάση και καλεί τους χρήστες να μην επιτρέπουν τη χρήση εφαρμογών που περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα.