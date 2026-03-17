Συμμαχία Microsoft–Anthropic – Ο πράκτορας Claude Cowork ενσωματώνεται στο Copilot

Σε μια κίνηση που αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες στην ταχύτατα εξελισσόμενη Tεχνητή Nοημοσύνη, η Microsoft και η Anthropic ανακοίνωσαν συνεργασία για την ενσωμάτωση του γενικού πράκτορα AI Cowork στον ψηφιακό βοηθό Microsoft Copilot.

Η συμφωνία σηματοδοτεί μια προσωρινή προσέγγιση μεταξύ δύο εταιρειών που, ταυτόχρονα, βρίσκονται σε τροχιά αυξανόμενου ανταγωνισμού για τον έλεγχο της Τεχνητής Νοημοσύνης στο εταιρικό λογισμικό. Η έκβαση αυτής της αντιπαράθεσης αναμένεται να καθορίσει ποιος θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή των «AI Agents», καθώς η Tεχνητή Nοημοσύνη ενσωματώνεται ολοένα και βαθύτερα στα εργαλεία εργασίας.

Η ανάγκη της Microsoft να ενισχύσει τις δυνατότητες του Copilot είναι εμφανής. Ο βοηθός Tεχνητής Nοημοσύνης ενσωματώθηκε στη σουίτα εφαρμογών Microsoft 365 το 2023, όμως η υιοθέτησή του παραμένει περιορισμένη. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται οι Financial Times, ο αριθμός των συνδρομητών φτάνει μόλις τα 15 εκατομμύρια – περίπου το 3% της συνολικής βάσης χρηστών του Office.

Την ίδια στιγμή, το Cowork της Anthropic έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας γενιάς «πρακτόρων» τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για εργαλεία που δεν περιορίζονται σε απλές απαντήσεις ή προτάσεις, αλλά μπορούν να αναλαμβάνουν και να εκτελούν εργασίες για λογαριασμό του χρήστη — από την οργάνωση ενός γεμάτου ημερολογίου έως τη συλλογή και διαμοίραση πληροφοριών πριν από μια επαγγελματική συνάντηση.

Για τους χρήστες της πλατφόρμας Microsoft 365, οι λειτουργίες αυτές μοιάζουν με δυνατότητες που θα έπρεπε ήδη να προσφέρει το Copilot. Το γεγονός ότι η Microsoft επέλεξε να συνεργαστεί με την Anthropic για να τις αποκτήσει αποκαλύπτει τόσο τα κενά της πλατφόρμας όσο και τη σημασία που αποκτούν οι AI Agents ως νέα διεπαφή εργασίας.

Τι σημαίνει για τις δύο εταιρείες η συμμαχία

Η ενσωμάτωση του Cowork στο Copilot δίνει στη Microsoft ένα σημαντικό πλεονέκτημα: τον έλεγχο του περιβάλλοντος λειτουργίας. Ως αυτόνομη εφαρμογή, το Cowork μπορεί να λειτουργεί μόνο σε επίπεδο συσκευής. Μέσα στο οικοσύστημα της Microsoft, όμως, αποκτά πρόσβαση στο cloud και στα εταιρικά δεδομένα που διαχειρίζεται ήδη η πλατφόρμα.

Αυτό σημαίνει ότι ο AI πράκτορας μπορεί να αξιοποιεί αρχεία, έγγραφα και επικοινωνίες σε επίπεδο οργανισμού, λειτουργώντας παράλληλα μέσα στο υφιστάμενο πλαίσιο ασφάλειας και διακυβέρνησης δεδομένων της Microsoft.

Για την Anthropic, από την άλλη πλευρά, η συνεργασία ανοίγει τον δρόμο προς μια τεράστια αγορά χρηστών. Η εταιρεία έχει ήδη καταγράψει εκρηκτική ανάπτυξη χάρη σε εργαλεία όπως το Claude Code, το οποίο αξιοποιεί το μοντέλο Claude. Τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα από συνδρομές αυξήθηκαν από 9 δισ. δολάρια τον Δεκέμβριο σε 19 δισ. δολάρια τον Μάρτιο.

Η τεράστια βάση χρηστών της Microsoft θα μπορούσε να μετατρέψει το Cowork σε βασικό εργαλείο της καθημερινής εργασίας γραφείου.

Ωστόσο, η σύγκλιση των δύο εταιρειών ίσως αποδειχθεί προσωρινή. Αν το Cowork εξελιχθεί σε ευρέως χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα, θα μπορούσε να αποκτήσει δική του ισχύ οικοσυστήματος. Η Anthropic έχει ήδη αρχίσει να προσθέτει εξειδικευμένες λειτουργίες μέσω plug-ins, ανοίγοντας τον δρόμο για εφαρμογές τρίτων.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, ο AI πράκτορας θα μπορούσε να μετατραπεί σε νέα πλατφόρμα εργασίας – μια θέση που ιστορικά κατέχει η ίδια η Microsoft.

Στο παρόν στάδιο της τεχνολογίας, πάντως, είναι δύσκολο να προβλεφθεί πώς θα εξελιχθεί η μάχη των AI Agents. Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης χρειάζονται επειγόντως νέα έσοδα για να χρηματοδοτήσουν τις τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές και υπολογιστική ισχύ.

Και η ιστορία της βιομηχανίας λογισμικού δείχνει ότι ο έλεγχος της πλατφόρμας είναι καθοριστικός. Άλλωστε, η ίδια η Microsoft έχτισε την κυριαρχία της όταν συνδύασε τα βασικά εργαλεία παραγωγικότητας στο πακέτο Microsoft Office, εκτοπίζοντας μια ολόκληρη γενιά ανεξάρτητων εφαρμογών.

Πηγή: OT.gr