science
Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
17.03.2026 | 15:30
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συμμαχία Microsoft–Anthropic – Ο πράκτορας Claude Cowork ενσωματώνεται στο Copilot
Τεχνολογία 17 Μαρτίου 2026, 14:30

Ο AI πράκτορας Cowork της Anthropic ενσωματώνεται στο Copilot της Microsoft - Mια συνεργασία που αποκαλύπτει αδυναμίες και φιλοδοξίες των δύο εταιρειών στη Tεχνητή Nοημοσύνη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Spotlight

Σε μια κίνηση που αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες στην ταχύτατα εξελισσόμενη Tεχνητή Nοημοσύνη, η Microsoft και η Anthropic ανακοίνωσαν συνεργασία για την ενσωμάτωση του γενικού πράκτορα AI Cowork στον ψηφιακό βοηθό Microsoft Copilot.

Η συμφωνία σηματοδοτεί μια προσωρινή προσέγγιση μεταξύ δύο εταιρειών που, ταυτόχρονα, βρίσκονται σε τροχιά αυξανόμενου ανταγωνισμού για τον έλεγχο της Τεχνητής Νοημοσύνης στο εταιρικό λογισμικό. Η έκβαση αυτής της αντιπαράθεσης αναμένεται να καθορίσει ποιος θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή των «AI Agents», καθώς η Tεχνητή Nοημοσύνη ενσωματώνεται ολοένα και βαθύτερα στα εργαλεία εργασίας.

Η ανάγκη της Microsoft να ενισχύσει τις δυνατότητες του Copilot είναι εμφανής. Ο βοηθός Tεχνητής Nοημοσύνης ενσωματώθηκε στη σουίτα εφαρμογών Microsoft 365 το 2023, όμως η υιοθέτησή του παραμένει περιορισμένη. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται οι Financial Times, ο αριθμός των συνδρομητών φτάνει μόλις τα 15 εκατομμύρια – περίπου το 3% της συνολικής βάσης χρηστών του Office.

Η τεράστια βάση χρηστών της Microsoft θα μπορούσε να μετατρέψει το Cowork σε βασικό εργαλείο της καθημερινής εργασίας γραφείου.

Την ίδια στιγμή, το Cowork της Anthropic έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας γενιάς «πρακτόρων» τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για εργαλεία που δεν περιορίζονται σε απλές απαντήσεις ή προτάσεις, αλλά μπορούν να αναλαμβάνουν και να εκτελούν εργασίες για λογαριασμό του χρήστη — από την οργάνωση ενός γεμάτου ημερολογίου έως τη συλλογή και διαμοίραση πληροφοριών πριν από μια επαγγελματική συνάντηση.

Για τους χρήστες της πλατφόρμας Microsoft 365, οι λειτουργίες αυτές μοιάζουν με δυνατότητες που θα έπρεπε ήδη να προσφέρει το Copilot. Το γεγονός ότι η Microsoft επέλεξε να συνεργαστεί με την Anthropic για να τις αποκτήσει αποκαλύπτει τόσο τα κενά της πλατφόρμας όσο και τη σημασία που αποκτούν οι AI Agents ως νέα διεπαφή εργασίας.

Τι σημαίνει για τις δύο εταιρείες η συμμαχία

Η ενσωμάτωση του Cowork στο Copilot δίνει στη Microsoft ένα σημαντικό πλεονέκτημα: τον έλεγχο του περιβάλλοντος λειτουργίας. Ως αυτόνομη εφαρμογή, το Cowork μπορεί να λειτουργεί μόνο σε επίπεδο συσκευής. Μέσα στο οικοσύστημα της Microsoft, όμως, αποκτά πρόσβαση στο cloud και στα εταιρικά δεδομένα που διαχειρίζεται ήδη η πλατφόρμα.

Αυτό σημαίνει ότι ο AI πράκτορας μπορεί να αξιοποιεί αρχεία, έγγραφα και επικοινωνίες σε επίπεδο οργανισμού, λειτουργώντας παράλληλα μέσα στο υφιστάμενο πλαίσιο ασφάλειας και διακυβέρνησης δεδομένων της Microsoft.

Για την Anthropic, από την άλλη πλευρά, η συνεργασία ανοίγει τον δρόμο προς μια τεράστια αγορά χρηστών. Η εταιρεία έχει ήδη καταγράψει εκρηκτική ανάπτυξη χάρη σε εργαλεία όπως το Claude Code, το οποίο αξιοποιεί το μοντέλο Claude. Τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα από συνδρομές αυξήθηκαν από 9 δισ. δολάρια τον Δεκέμβριο σε 19 δισ. δολάρια τον Μάρτιο.

Ωστόσο, η σύγκλιση των δύο εταιρειών ίσως αποδειχθεί προσωρινή. Αν το Cowork εξελιχθεί σε ευρέως χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα, θα μπορούσε να αποκτήσει δική του ισχύ οικοσυστήματος. Η Anthropic έχει ήδη αρχίσει να προσθέτει εξειδικευμένες λειτουργίες μέσω plug-ins, ανοίγοντας τον δρόμο για εφαρμογές τρίτων.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, ο AI πράκτορας θα μπορούσε να μετατραπεί σε νέα πλατφόρμα εργασίας – μια θέση που ιστορικά κατέχει η ίδια η Microsoft.

Στο παρόν στάδιο της τεχνολογίας, πάντως, είναι δύσκολο να προβλεφθεί πώς θα εξελιχθεί η μάχη των AI Agents. Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης χρειάζονται επειγόντως νέα έσοδα για να χρηματοδοτήσουν τις τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές και υπολογιστική ισχύ.

Και η ιστορία της βιομηχανίας λογισμικού δείχνει ότι ο έλεγχος της πλατφόρμας είναι καθοριστικός. Άλλωστε, η ίδια η Microsoft έχτισε την κυριαρχία της όταν συνδύασε τα βασικά εργαλεία παραγωγικότητας στο πακέτο Microsoft Office, εκτοπίζοντας μια ολόκληρη γενιά ανεξάρτητων εφαρμογών.

Πηγή: OT.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Κόσμος
Νετανιάχου: Ο θάνατος του Λαριτζανί, ευκαιρία για τον ιρανικό λαό

inWellness
inTown
Stream science
Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ
Σφάλμα αναγνώρισης 14.03.26

Λογισμικό αναγνώρισης προσώπου αναγνώρισε την Άντζελα Λιπς ως ένοχη τραπεζικής απάτης σε πόλη την οποία δεν είχε ποτέ επισκεφθεί. H αστυνομία δεν τη συνάντησε καν διά ζώσης πριν τη στείλει στη φυλακή.

Σύνταξη
«AI brain fry»: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «τηγανίζει» το μυαλό των εργαζόμενων
Burnout AI 14.03.26

Η τεχνητή νοημοσύνη εξαντλεί τόσο πολύ τους εργαζόμενους, σύμφωνα με σχετικές μελέτες, που οι ερευνητές έχουν ονομάσει αυτή την κατάσταση «AI brain fry» - εγκεφαλική καταπόνηση από την AI

Νατάσα Ρουγγέρη
Παιχνίδια AI στο μικροσκόπιο των ερευνητών – «Παρερμηνεύουν τα συναισθήματα των παιδιών, απαντούν ανάρμοστα»
Απαιτείται εγρήγορση 13.03.26

Τα AI παιχνίδια δεν είναι έτοιμα για τον ρόλο που τους αποδίδεται, έδειξε μελέτη του Κέιμπριτζ - Αυστηρότερους κανονισμούς και νέα σήμανση ασφαλείας ζητούν οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι

Ιωάννα Κουμπαρέλη
H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI
Τεχνολογία 13.03.26

Το Κίεβο προσφέρει στους Δυτικούς συμμάχους του μια πλατφόρμα με μεγάλους όγκους οπτικού υλικού που συλλέγεται από drone και στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Αύξηση της χρήσης AI, έλλειμμα δεξιοτήτων – Νέο εργαλείο μετρά στην πράξη την επάρκεια των εργαζομένων
AI Proficiency Assessment 13.03.26

Σημαντικά αυξάνεται η χρήση εργαλείων AI από εργαζομένους στην Ελλάδα, ωστόσο το έλλειμμα δεξιοτήτων παραμένει έντονο - Πώς αξιολογεί την επάρκεια το νέο εργαλείο που ανέπτυξε η Bryq

Σύνταξη
Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου
Επικυρίαρχος 11.03.26

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να υποχρεώσει τις εταιρείες ΑΙ να επιτρέπουν τη χρήση των συστημάτων τους για «κάθε νόμιμη χρήση», ακόμα και για αυτόνομα όπλα. Επίθεση και στους κανόνες της ΕΕ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολυμπιακός και Κερατσίνι τίμησαν τη μνήμη του Μιλτιάδη Μαρινάκη (pic, vid)
Ποδόσφαιρο 17.03.26

Οι δύο ομάδες, αλλά και ο κόσμος που βρέθηκε στις κερκίδες του σταδίου, απέτισαν φόρο τιμής στον αείμνηστο Μιλτιάδη Μαρινάκη, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με αγάπη τον Ολυμπιακό αλλά και το πειραϊκό ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
Τι είπε ο Βιλντόσα για τον φετινό Ολυμπιακό και τι παραδέχθηκε για τον Αταμάν
Euroleague 17.03.26

Πολύ ενδιαφέρουσες ατάκες από τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, Λούκα Βιλντόσα, για τις δύο ελληνικές ομάδες αλλά και τον Τούρκο προπονητή των «πράσινων».

Σύνταξη
Νέο μακάβριο εύρημα στη Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου
Ελλάδα 17.03.26

Κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε τεχνητή λίμνη σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, εντοπίστηκαν στον βυθό ένα ανθρώπινο κρανίο και οστά

Σύνταξη
Άρτα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίσθηκε εργάτης – Είχε καταπλακωθεί από χώματα μετά από κατολίσθηση
Ελλάδα 17.03.26

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεγάλος όγκος χωμάτων αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί ο εργάτης και να εγκλωβιστεί κάτω από το χώμα

Σύνταξη
«Το ταξί είναι εδώ, ενωμένο δυνατό»: Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Πορεία προς τη Βουλή
Από τις 06:00 17.03.26

«Ζητάμε διάλογο και όχι τιμωρία», τονίζει το ΣΑΤΑ, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας των ιδιοκτητών ταξί αφορά την οικονομική επιβίωση του κλάδου και την ισότιμη μεταχείριση στην αγορά

Σύνταξη
«Αποτελεί συνέχεια»: Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό 4,1 Ρίχτερ στα Ιωάννινα
Σεισμική δόνηση 17.03.26

Ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας τόνισε πως η σεισμική δόνηση αποτελεί συνέχεια αυτών που σημειώθηκαν στην περιοχή την προηγούμενη εβδομάδα

Σύνταξη
Επαναφέρει το «Μητσοτάκης ή χάος» ο πρωθυπουργός – «Η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει»
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε το κυβερνητικό αφήγημα περί μη εναλλακτικού σχεδίου διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας πως τα άλλα κόμματα «θέλουν μόνο να μας διώξουν» και πως η ΝΔ παραμένει η μόνη που έχει πρόγραμμα

Σύνταξη
Νετανιάχου: H στιγμή που δίνει την εντολή να σκοτωθεί ο Λαριτζανί
Κόσμος 17.03.26

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δίνει την εντολή εξόντωσης των ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων» αναφέρεται στη λεζάντα της φωτογραφίας που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Σύνταξη
Ιράν: Η «μοναξιά» του πλανητάρχη και τα αδιέξοδα στα Στενά του Ορμούζ – Ποιος κερδίζει τον πόλεμο;
Αχαρτογράφητα νερά 17.03.26

Η άρνηση των συμμάχων των ΗΠΑ να ακολουθήσουν τον Τραμπ στο μετέωρο βήμα στα Στενά του Ορμούζ στενεύει τα περιθώρια ελιγμών για την Ουάσιγκτον

Φύλλια Πολίτη
Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει ενωμένο τη μάχη της πολιτικής αλλαγής απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη
Επιτροπή Διεύρυνσης 17.03.26

«Δεν επενδύουμε στα συνθήματα. Δεν επενδύουμε στη διχόνοια. Δεν επενδύουμε στη στυγνή προπαγάνδα. Αυτά τα εργαλεία ανήκουν σε άλλους», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ήταν σκ@τά: Η Τζέιμι Λι Κέρτις για τη «συνέχεια» του Ένα Ψάρι που το Έλεγαν Γουάντα
Money 17.03.26

Περίπου τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του φιλμ Τρομερά Πλάσματα, η ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις παραδέχεται ότι ήταν ένα project που το έκαναν όλοι μόνο για τα λεφτά.

Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο