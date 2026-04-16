H EE απαιτεί από το WhatsApp να επιτρέψει chatbot άλλων εταιρειών

Για μια ακόμη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) κατηγορεί τη Meta Platforms για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού σε μια υπόθεση που αφορά στην γνωστή εφαρμογή WhatsApp.

Ειδικότερα, η Κομισιόν απέστειλε στη Meta συμπληρωματικό έγγραφο κατηγοριών, στο οποίο εκφράζει την πρόθεσή της να διατάξει την εταιρεία να αποκαταστήσει την πρόσβαση των βοηθών τεχνητής νοημοσύνης τρίτων στο WhatsApp.

Ουσιαστικά, η ΕΕ διαπιστώνει ότι οι αλλαγές που ανακοίνωσε η Meta δεν βελτιώνουν την κατάσταση καθώς η εταιρεία αρχισε να χρεώνει τέλος και ουσιαστικά να αποκλείσει τους βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης τρίτων από την πρόσβαση στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων, κατά παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού.

Προσωρινά μέτρα στο WhatsApp

Μάλιστα, η Επιτροπή κατέληξε σε προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι η πολιτική αυτή ισοδυναμεί στην πράξη με την προηγούμενη απαγόρευση πρόσβασης και πως η συμπεριφορά της Meta ενέχει τον κίνδυνο να εμποδίσει τους ανταγωνιστές να εισέλθουν ή να επεκταθούν στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των βοηθών τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕ , η Κομισιόν προτίθεται να επιβάλει προσωρινά μέτρα προκειμένου να αποτρέψει αυτές τις αλλαγές πολιτικής από το να προκαλέσουν σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία στην αγορά, με την επιφύλαξη της απάντησης της Meta και των δικαιωμάτων υπεράσπισής της. Τα προσωρινά μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου η Επιτροπή ολοκληρώσει την έρευνά της και καταλήξει σε τελική απόφαση σχετικά με τη συμπεριφορά της Meta.

Επέκταση της έρευνας

Σε ξεχωριστή απόφαση έναρξης διαδικασίας, σε συνεργασία με την ιταλική αρχή ανταγωνισμού, η Επιτροπή επέκτεινε σήμερα την έρευνά της και στην Ιταλία και, ως εκ τούτου, τα πορίσματα της Επιτροπής θα καλύπτουν πλέον ολόκληρο τον Ευρωπαικό Οικονομικο Χώρο (ΕΟΧ). Η Ιταλία είχε προηγουμένως εξαιρεθεί από την έρευνα της Επιτροπής, καθώς η ιταλική αρχή ανταγωνισμού είχε ξεκινήσει τη δική της έρευνα για το θέμα.

Η συμπληρωματική κοινοποίηση αιτιάσεων αποτελεί επίσημο βήμα στις έρευνες της Επιτροπής σχετικά με την αναγκαιότητα επιβολής προσωρινών μέτρων. Η Επιτροπή ενημερώνει εγγράφως τα ενδιαφερόμενα μέρη για τα προκαταρκτικά της πορίσματα.

Στη συνέχεια, τα μέρη μπορούν να εξετάσουν τα έγγραφα του φακέλου έρευνας της Επιτροπής, να απαντήσουν εγγράφως και να ζητήσουν προφορική ακρόαση για να παρουσιάσουν τις απόψεις τους σχετικά με την υπόθεση ενώπιον εκπροσώπων της Επιτροπής και των εθνικών αρχών ανταγωνισμού.