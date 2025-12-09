H Meta συμφώνησε να χρησιμοποιεί «λιγότερα» προσωπικά δεδομένα για εξατομικευμένες διαφημίσεις στην ΕΕ

Η πρόταση της Meta να χρησιμοποιεί λιγότερα προσωπικά δεδομένα για στοχευμένη διαφήμιση στο μοντέλο λειτουργίας «συναινέστε ή πληρώστε» που θα τεθεί σε εφαρμογή τον επόμενο μήνα, έλαβε την έγκριση των αντιμονοπωλιακών ρυθμιστικών Αρχών της ΕΕ τη Δευτέρα, σηματοδοτώντας ότι η εταιρεία δεν θα αντιμετωπίσει τελικά ημερήσια πρόστιμα.

Η έρευνα των ευρωπαϊκών αντιμονοπωλιακών Αρχών σχετικά με την Meta υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη καταστολή της Ευρώπης έναντι των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, παρά τις κριτικές των ΗΠΑ, και την προθυμία της να επιλύει υποθέσεις αντί να επιβάλλει βαριά πρόστιμα, όποτε είναι δυνατόν, προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση των διατλαντικών εντάσεων.

Ο αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά την επιβολή προστίμου ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ (233 εκατομμύρια δολάρια) τον Απρίλιο για παραβίαση του νόμου για τις ψηφιακές αγορές, ο οποίος αποσκοπεί στον περιορισμό της δύναμης των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Η παράβαση αφορούσε το Facebook και το Instagram κατά την περίοδο από τον Νοέμβριο του 2023 έως τον Νοέμβριο του 2024, μετά την οποία η Meta τροποποίησε το μοντέλο «πληρωμή ή συγκατάθεση» ώστε να χρησιμοποιεί λιγότερα προσωπικά δεδομένα για στοχευμένη διαφήμιση.

Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ εξετάζει τις αλλαγές για να διαπιστώσει εάν υπάρχει συμμόρφωση με τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές, με την Meta να κινδυνεύει με ημερήσια πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν το 5% του μέσου ημερήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, εάν διαπιστωθεί ότι εξακολουθεί να παραβιάζει τον νόμο.

Οι τροποποιήσεις αφορούν τη διατύπωση, το σχεδιασμό και τη διαφάνεια, προκειμένου να υπενθυμίζουν στους χρήστες τις δύο επιλογές. Η Meta δεν σχεδίαζε να προβεί σε ουσιαστικές αλλαγές στην πρότασή της του Νοεμβρίου, παρά τον κίνδυνο επιβολής προστίμων από την ΕΕ, όπως ανέφεραν στο Reuters άτομα με άμεση γνώση του θέματος.

Η Επιτροπή, η οποία ενεργεί ως αρμόδια αρχή για τον ανταγωνισμό στην ΕΕ, αναγνώρισε την πρόταση της Meta του Νοεμβρίου, δηλώνοντας ότι θα παρακολουθεί το νέο μοντέλο διαφήμισης και θα ζητήσει σχόλια, χωρίς να κάνει πλέον αναφορά σε περιοδικά πρόστιμα.

«Η Meta θα δώσει στους χρήστες την αποτελεσματική επιλογή μεταξύ της συγκατάθεσης για την κοινή χρήση όλων των δεδομένων τους και της προβολής πλήρως εξατομικευμένων διαφημίσεων, και της επιλογής να μοιράζονται λιγότερα προσωπικά δεδομένα για μια εμπειρία με πιο περιορισμένες εξατομικευμένες διαφημίσεις», ανέφερε η Επιτροπή σε ανακοίνωσή ης.

Πηγή: OT.gr