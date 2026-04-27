Αισιόδοξα τα νέα για τη 13χρονη που έπεσε από το μπαλκόνι Γυμνασίου στο Χαϊδάρι
Το κορίτσι παραμένει διασωληνωμένο και σε καταστολή ενώ την Τρίτη θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις προκειμένου οι γιατροί να δουν την αντίδραση του εγκεφάλου της
Κερδίζει η μάχη για τη ζωή η 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από τον πρώτο όροφο του 70υ γυμνασίου Χαϊδαρίου.
Σύμφωνα με τον σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η 13χρονη έχει διαφύγει τον κίνδυνο, αν και ακόμη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.
Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της πολύωρης χειρουργική επέμβασης η 13χρονη πάθαινε συνεχώς ανακοπές.
Το κορίτσι παραμένει διασωληνωμένο και σε καταστολή ενώ την Τρίτη θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις προκειμένου οι γιατροί να δουν την αντίδραση του εγκεφάλου της.
Εννέα παιδιά στα παιδιατρικά νοσοκομεία από συμπλοκές μεταξύ ανηλίκων
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ το σαββατοκύριακο μεταφέρθηκαν στα παιδιατρικά νοσοκομεία εννέα τραυματισμένα ανήλικα παιδιά ηλικίας 12 έως 16 ετών μετά από συμπλοκές μεταξύ ανηλίκων.
Άγριοι ξυλοδαρμοί μεταξύ τους, μαχαιρώματα και τραυματισμοί με άλλα αιχμηρά αντικείμενα, αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος και τονίσει ότι πέρυσι 1.000 παιδιά ανήλικα μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία με τραυματισμούς από βία μεταξύ ανηλίκων. Τα 400 στα δύο εν λόγω παιδιατρικά νοσοκομεία.
«Φέτος πάμε για διπλασιασμό των προσελεύσεων στα νοσοκομεία, ανηλίκων με τραυματισμό από συμπλοκές μεταξύ του», τονίζει και υπογραμμίζει πως από τα υπάρχοντα στοιχεία των τριών μηνών προκύπτει διπλασιασμός προσελεύσεων σε σχέση με πέρυσι.
«Και όμως δεν ιδρώνει το αυτί κανενός», σημειώνει και καταλήγει «δεν λαμβάνονται μέτρα σε οικογένειες, σχολεία και κράτος κοινωνικής προστασίας. Οι γονείς κρύβουν περιστατικά ξυλοδαρμών για να μην έχουν μπλεξίματα με την αστυνομία»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις