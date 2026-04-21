Χαϊδάρι: Σκληρή μάχη για τη ζωή της δίνει η 13χρονη μαθήτρια – Έπαθε τέσσερις ανακοπές στο χειρουργείο
Η πτώση από ύψος τεσσάρων μέτρων με το κεφάλι προκάλεσε βαρύτατους τραυματισμούς - «Είναι δώρο ζωής ότι ζει σήμερα το παιδί» δήλωσε ο Μιχάλη Γιαννακός
Τέσσερις ανακοπές μέσα σε μία ώρα έπαθε την ώρα του χειρουργείου η 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από μπαλκόνι του 1ου ορόφου του 7ου Γυμνάσιου Χαϊδαρίου τη Δευτέρα (20/04), σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο οποίος μίλησε για την υπεράνθρωπη «μάχη» των γιατρών να σώσουν το κορίτσι.
«Είναι δώρο ζωής ότι ζει σήμερα το παιδί», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Mega τονίζοντας ότι «το χειρουργούσαν και πάθαινε ανακοπές».
«Είναι δώρο ζωής»
Συγκεκριμένα, ο κ. Γιαννάκος μιλώντας στην εκπομπή Live News ανέφερε: «Κουράγιο στους γονείς, έχουν δρόμο μπροστά τους… Το παιδί μεταφέρθηκε στο Αγία Σοφία από το Αττικό βαριά τραυματισμένο και διασωληνωμένο. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα στη βάση του κεφαλιού, αιμοθώρακα, κατάγματα στη λεκάνη, πάρα πολύ σοβαρά. Αμέσως οδηγήθηκε στο χειρουργείο».
«Είναι δώρο ζωής ότι ζει σήμερα το παιδί. Οφείλεται σε αυτή την καταπληκτική χειρουργική ομάδα που έδωσε μάχη. Το χειρουργούσαν και πάθαινε ανακοπές. Σταματούσε το χειρουργείο, έκαναν ΚΑΡΠΑ και ξανά χειρουργείο, αφού επανέρχονταν. Αυτό συνέβη τέσσερις φορές μέσα σε μία ώρα. Το κορίτσι βγήκε ζωντανό, τώρα είναι σε καταστολή, είμαστε αισιόδοξοι», επεσήμανε ακόμη ο κ. Γιαννάκος.
