Χαϊδάρι: Αναπάντητα ερωτήματα για την πτώση της 13χρονης στο σχολείο της

Μία πτώση μυστήριο σε Γυμνάσιο του Χαϊδαρίου. Αναπάντητα ερωτήματα, νέες μαρτυρίες και ένα κοριτσάκι 13 ετών που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων.

Μιλώντας στο ΜΕGA, οι θεράποντες ιατροί με επικεφαλής τον Δημήτρη Παναγόπουλο, διευθυντή της νευροχειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου, ανέλαβαν ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό.

Σε κρίσιμη κατάσταση η ανήλικη

«Μπήκε εσπευσμένα στο χειρουργείο, υπήρχε μεγάλη εγχειρητική αιμορραγία. Το κυριότερο πρόβλημα του παιδιού ήταν ένα τεράστιο κάταγμα που είχε. Πήγαινε από τη μία πλευρά του κεφαλιού στην άλλη», λέει ο ίδιος.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η 13χρονη παραμένει διασωληνωμένη στην ΜΕΘ αιμοδυναμικά σταθερή. Τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται κρίσιμα. Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου το παιδί υπέστη ανακοπή για 50 λεπτά, οι γιατροί όμως κατάφεραν να την επαναφέρουν στη ζωή.

«Το παιδί ήταν 50 λεπτά σε ανακοπή, ανατάχθηκε μετά από 55 λεπτά προσπάθειας από τους αναισθησιολόγους και τους καρδιολόγους μας. Αυτό που μας κάνει πολύ συγκρατημένα αισιόδοξους είναι ότι η σημερινή αξονική τομογραφία που έκανε, δεν έδειξε κάτι το μη αναστρέψιμο να το πω έτσι. Είναι πολύ βαριά αυτήν την στιγμή, εννοείται ότι παλεύει για τη ζωή του», συμπληρώνει ο κ. Παναγόπουλος.

Η έρευνα

Την ίδια ώρα, αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για το τι συνέβη και υπό ποιες συνθήκες το κοριτσι βρέθηκε στο κενό από τον 1ο όροφο του σχολείου της, μπροστά στα μάτια των συμμαθητών της.

Συμμαθητής της 13χρονης που βρισκόταν μπροστά στο περιστατικό, ανέφερε στο MEGA:

«Ήμουν μπροστά στο περιστατικό, είμαι σε σοκ. Δεν έκατσε για πολλή ώρα στην κουπαστή, έβαλε το πόδι της πάνω στο κάγκελο, άφησε τα χέρια της και έπεσε με το κεφάλι».

Η διευθύντρια του σχολείου τονίζει:

«Ήταν παιδιά εκεί και την είδανε. Είναι ένα θέμα που μας έχει στεναχωρήσει όλους πάρα πολύ, δεν ήταν ούτε κατασκευαστικό ούτε σπρώξιμο ούτε γλίστρημα ούτε τίποτα απολύτως. Σήμερα έχουν έρθει ψυχολόγοι να συνεφέρουμε τα παιδάκια γιατί ήταν διάλειμμα και το είδαν μπροστά τους. Δεν ξέρω ποιον να πρωτοσυνεφέρω και τον εαυτό μου, είμαστε σε κατάσταση σήμερα πολύ άσχημη»

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα μέσα από καταθέσεις και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, μαθητών και καθηγητών προκειμένου να εξακριβώσουν πώς η 13χρονη βρέθηκε στο κενό.