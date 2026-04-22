Συνεχίζει να δίνει σκληρή μάχη για τη ζωή της η 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι του 1ου ορόφου του 7ου Γυμνάσιου στο Χαϊδάρι, την περασμένη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο κεφάλι.

Η άμεση διακομιδή της μαθήτριας στο «Αττικόν» και η εκεί διασωλήνωσή της ήταν καθοριστική

Η κατάστασή της παραμένει κρίσιμη, καθώς οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκλήθηκαν από την πτώση ήταν βαρύτατες, εξ ου και ήταν επιβεβλημένη η διασωλήνωσή της. Κατά τη διάρκεια του πολύωρου χειρουργείου, οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή αντιμετωπίζοντας μεταξύ άλλων τις απανωτές ανακοπές που υπέστη η ανήλικη.

Ο διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής Παίδων «Αγία Σοφία», Δημήτρης Παναγόπουλος, αποκάλυψε ότι η 13χρονη βρισκόταν επί 50 λεπτά σε ανακοπή, ενώ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, χαρακτήρισε μιλώντας στο Mega την έως εξέλιξη ως «δώρο ζωής», ευχόμενος «κουράγιο στους γονείς, έχουν δρόμο μπροστά τους…».

Από την πρώτη στιγμή οι γιατροί τόνιζαν ότι η 13χρονη έζησε από θαύμα, καθώς είχε χάσει πάρα πολύ αίμα από την πτώση. Φαίνεται ότι η άμεση διακομιδή της μαθήτριας στο νοσοκομείο «Αττικόν» και η εκεί διασωλήνωσή της έπαιξε σημαντικό ρόλο, προτού μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων.

Σοκ από το ατύχημα στο Χαϊδάρι: «Δεν φαίνεται κάτι μη αναστρέψιμο»

Ο κ. Παναγόπουλος τόνισε ότι η μαθήτρια «ήταν 50 λεπτά σε ανακοπή και ανατάχθηκε έπειτα από 55 λεπτά προσπάθειας από τους αναισθησιολόγους και τους καρδιολόγους μας». Την ίδια ώρα εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος μιας και οι τελευταίες της εξετάσεις δείχνουν ότι τα τραύματά της δεν έχουν προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Νευροχειρουργικής, αυτό που τους κάνει – πολύ συγκρατημένα – αισιόδοξους είναι ότι η σημερινή αξονική τομογραφία της 13χρονης δεν έδειξε κάτι το μη αναστρέψιμο. «Είναι πολύ βαριά αυτή τη στιγμή, εννοείται ότι παλεύει για τη ζωή της» πρόσθεσε.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, παραμένουν υπό διερεύνηση. Μαθητές κατέθεσαν ότι την είδαν να κάθεται πάνω στο προστατευτικό κάγκελο του μπαλκονιού, όταν ξαφνικά την είδαν να πέφτει στο κενό.

Συμμαθητής της που βρίσκονταν δίπλα της τη στιγμή του ατυχήματος, παραμένει συγκλονισμένος. «Ήμουν μπροστά στο περιστατικό, είμαι σε σοκ. Δεν έκατσε για πολλή ώρα στην κουπαστή, έβαλε το πόδι της πάνω στο κάγκελο, άφησε τα χέρια της και έπεσε με το κεφάλι», ανέφερε.

Ωστόσο, η διευθύντρια του σχολείου ανέφερε σε τηλεοπτικό σταθμό ότι η μαθήτρια δεν καθόταν πάνω στην κουπαστή. «Κάτι άκουσα ότι καθόταν πάνω στην κουπαστή. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχει μαντράκι, υπάρχει προστατευτική κουπαστή, είναι μια χαρά στη θέση της. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάτι κατασκευαστικό εδώ», είπε η ίδια.

Επίσης, επικαλούμενη τη μαρτυρία της νοσηλεύτριας του σχολείου, δήλωσε ότι η άτυχη έπεσε από το μπαλκόνι με το κεφάλι. Η νοσηλεύτρια έσπευσε αμέσως και είδε ότι το κοριτσάκι δεν είχε τις αισθήσεις του. Πήγε και το ΕΚΑΒ άμεσα».

Να σημειωθεί ότι ψυχολόγοι και και άλλοι ειδικοί από τις κοινωνικές υπηρεσίες, βρέθηκαν στο 7ο Γυμνάσιο στο Χαϊδάρι για να στηρίξουν τους ανήλικους αυτόπτες μάρτυρες του σοκαριστικού ατυχήματος μέσα στο σχολικό περιβάλλον.