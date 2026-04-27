Αγορές: Σε τεντωμένο σχοινί – Το ενεργειακό σοκ δεν έχει φανεί ακόμη
Οικονομικές Ειδήσεις 27 Απριλίου 2026, 15:32

Η αβεβαιότητα γύρω από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο και τη σύγκρουση με το Ιράν ενίσχυσε τις τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Οι παγκόσμιες αγορές εισέρχονται στη νέα εβδομάδα ισορροπώντας ανάμεσα σε μια αξιοσημείωτα ανθεκτική διάθεση για ρίσκο και την αναζωπύρωση της γεωπολιτικής έντασης, καθώς οι προοπτικές διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επιδεινώθηκαν το Σαββατοκύριακο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ακύρωσε τα σχέδια αποστολής των Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με το Ιράν, επικαλούμενος «τεράστιες εσωτερικές συγκρούσεις και σύγχυση» στην ηγεσία της Τεχεράνης.

Την ίδια στιγμή, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, επέστρεψε για λίγο στο Ισλαμαμπάντ την Κυριακή, καθώς η πακιστανική ηγεσία επιχείρησε να επανεκκινήσει τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ωστόσο, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι συζητήσεις να πραγματοποιηθούν τελικά τηλεφωνικά, ενώ ο Αραγτσί φέρεται να αναχώρησε ήδη για τη Μόσχα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Axios, το Ιράν υπέβαλε νέα πρόταση προς τις ΗΠΑ για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό της σύγκρουσης, μεταθέτοντας τις πυρηνικές συνομιλίες για αργότερα.

Ανοδικά το πετρέλαιο

Η αβεβαιότητα γύρω από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο και τη σύγκρουση με το Ιράν ενίσχυσε τις τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, διατηρώντας ένα επίμονο «ασφάλιστρο κινδύνου» στις ενεργειακές αγορές.

Η Goldman Sachs αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της, προβλέποντας ότι οι τιμές θα παραμείνουν υψηλότερες για μεγαλύτερο διάστημα, με το Brent να αναμένεται στα 90 δολάρια έως τα τέλη του 2026, λόγω πιο επίμονων διαταραχών στον Περσικό Κόλπο.

Όπως σημειώνει η τράπεζα, η καθυστέρηση στην αποκατάσταση των εξαγωγών και η αργή ανάκαμψη της παραγωγής περιορίζουν έντονα την προσφορά, με τα παγκόσμια αποθέματα να μειώνονται με ρυθμούς-ρεκόρ τον Απρίλιο.

Ανάλογες εκτιμήσεις εκφράζουν και άλλοι αναλυτές, επισημαίνοντας ότι ο κίνδυνος ακραίων εξελίξεων παραμένει υψηλός. Ακόμη και αν αποκατασταθούν οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ, η καθυστέρηση στην ομαλοποίηση της προσφοράς και τα μειωμένα αποθέματα υποδηλώνουν παρατεταμένη στενότητα στην αγορά.

Αντοχές στις μετοχικές αγορές

Παρά το ενεργειακό σοκ, οι αγορές μετοχών εμφανίζουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Οι διεθνείς δείκτες έχουν ανακτήσει τις απώλειες από το αρχικό ξέσπασμα της σύγκρουσης και κινούνται κοντά σε ιστορικά υψηλά.

Οι αναλυτές αποδίδουν αυτή τη συμπεριφορά σε μια «διελκυστίνδα» μεταξύ γεωπολιτικών κινδύνων και ισχυρών διαρθρωτικών παραγόντων, με κυριότερο την τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, δεν λείπουν οι φωνές που προειδοποιούν για υπερβολική αισιοδοξία. Το επενδυτικό κλίμα χαρακτηρίζεται «θερμό», με υψηλή συγκέντρωση θέσεων, κάτι που ιστορικά έχει προηγηθεί χαμηλότερων αποδόσεων.

Άλλοι αναλυτές βλέπουν τη μεταβλητότητα ως ευκαιρία για τοποθετήσεις, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να επιτευχθεί συμφωνία μέσα στις επόμενες εβδομάδες, η οποία θα αποκαταστήσει τις ενεργειακές ροές.

Ιστορικά παραδείγματα, όπως η κρίση του Σουέζ το 1956, δείχνουν ότι οι αγορές μπορούν να ανακάμψουν γρήγορα μετά από σοκ στην προσφορά.

Πιέσεις σε φυσικό αέριο και τρόφιμα

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στο πετρέλαιο. Η αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) παρουσιάζει σημαντικές ανοδικές πιέσεις, με τις ευρωπαϊκές τιμές να παραμένουν περίπου 30% υψηλότερες από τα προ του πολέμου επίπεδα και σημαντικό μέρος της παγκόσμιας προσφοράς να παραμένει εκτός αγοράς.

Η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου επηρεάζει άμεσα την παραγωγή λιπασμάτων και το κόστος της γεωργίας, αυξάνοντας τον κίνδυνο καθυστερημένων αλλά διαρκών ανατιμήσεων στα τρόφιμα.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι επιπτώσεις αυτές εμφανίζονται με χρονική υστέρηση, με πιέσεις να αναμένονται στους αγροτικούς πόρους και την ασφάλιση μεταφορών το επόμενο τρίμηνο.

Παράλληλα, διαταραχές καταγράφονται και σε άλλες πρώτες ύλες, όπως το ήλιο, το αλουμίνιο και το θείο, διευρύνοντας τον πληθωριστικό αντίκτυπο στις βιομηχανικές αλυσίδες εφοδιασμού.

Πηγή: ΟΤ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακά κέρδη – Χάλασαν το κλίμα οι τράπεζες

Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Αραγτσί: Ιράν και Ρωσία είναι στρατηγικοί εταίροι – Θα κάνουμε ό,τι εξυπηρετεί τα συμφέροντά σας, είπε ο Πούτιν

Καύσιμα: Οι τιμές στην Ευρώπη πριν τον πόλεμο και μετά την εκεχειρία – Η απόλυτη σύγκριση με βάση τα επίσημα στοιχεία
Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έβαλε «φωτιά» στις αντλίες. Ο ευρωπαϊκός χάρτης των αυξήσεων στα καύσιμα και η απόλυτη σύγκριση μεταξύ της 23ης Φεβρουαρίου και της 20ης Απριλίου. Τι έχει συμβεί στην Ελλάδα.

ΟΟΣΑ: Πόσο ροκανίζει τον μισθό η «φορολογική σφήνα» –  Σε χειρότερη θέση οι εργαζόμενοι με παιδιά
Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ, ένας μέσος μισθωτός στην Ελλάδα με δύο παιδιά, έχει την 4η υψηλότερη «φορολογική σφήνα», ως συνολική επιβάρυνση του κόστους εργασίας από φόρους και εισφορές.

Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Δημογραφικό: «Πολλαπλασιαστής κινδύνων» για την οικονομία – Το στοίχημα της επόμενης ημέρας
Αγγίζοντας τον πυρήνα της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας. Το δημογραφικό και το «παράδοξο της ευημερίας». Όσο πιο πλούσια, ασφαλής και μορφωμένη γίνεται μια κοινωνία, τόσο λιγότερο τείνει να αναπαράγεται. Η αντίστροφη πυραμίδα.

Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi
Η Caocao της Geely σχεδιάζει τη μαζική ανάπτυξη χιλιάδων robotaxi από το 2027, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο παγκόσμιου ανταγωνισμού στην αυτόνομη μετακίνηση

Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν την Πρωτομαγιά
Φέτος η Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή ενώ δεν τίθεται ζήτημα μετάθεσης λόγω Πάσχα καθώς έχει εορταστεί ήδη – Τι προβλέπει η νομοθεσία για την αμοιβή της συγκεκριμένης αργίας

Αντιδράσεις για τα data centers στις ΗΠΑ
Η κυβερνήτης του Μέιν άσκησε βέτο στο μορατόριουμ για τα κέντρα δεδομένων – Τα data centers συχνά ασκούν σημαντική πίεση στις κοινότητες κοντά στις οποίες έχουν κατασκευαστεί

Πέρα από τον μισθό: Η κρίση ταυτότητας και το άγχος στην εποχή της μετα-εργασίας
Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αντικαθιστά τις θέσεις εργασίας, νέες διεθνείς επιστημονικές μελέτες αποκαλύπτουν μια πρωτοφανή ψυχολογική κρίση που διαβρώνει σταδιακά την ίδια την ανθρώπινη ταυτότητα

Γεροβασίλη για υποκλοπές: Δεν είναι δικαιοσύνη αυτή που δεν σέβεται του δικαστές της
Αιχμηρή δήλωση από την Όλγα Γεροβασίλη για το σκάνδαλο των υποκλοπών που κάνει λόγο για πραξικοπηματική υπέρβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που αποφάσισε να «θάψει» την υπόθεση στο αρχείο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους «16» του Masters της Μαδρίτης – Ισχυρός ο επόμενος αντίπαλος (vid)
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε στον 3ο γύρο του Madrid Open τον Ντάνιελ Μέριδα (6-4, 6-2) και πλέον στη φάση των «16», ο Έλληνας τενίστας θα βρει απέναντί του τον έμπειρο Νορβηγό Κάσπερ Ρούουντ.

Αυτή 18, αυτός 37: «Ο Μέριλιν Μάνσον με κακοποιούσε φρικτά» – Το ναζιστικό μαστίγιο, οι πρακτικές αίρεσης
Η Έβαν Ρέιτσελ Γουντ ήταν 18 ετών όταν γνώρισε τον 37χρονο ρόκερ Μέριλιν Μάνσον. Η σχέση τους γρήγορα κατέληξε σε βία, με καταγγελίες για βιασμό και απειλές θανάτου. Ένα νέο ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την ιστορία.

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης και η διεφθαρμένη κυβέρνησή του πρέπει να φύγουν – Αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή
«Να μπει ένα τέλος στην παρακμή» τόνισε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας για διαφθορά την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και καλεί τη δημοκρατική αντιπολίτευση να το στηρίξει.

Μαξίμου: Επενδύει στη συγκάλυψη των υποκλοπών και θέλει να επιβάλει σιωπητήριο στην κριτική
Πίσω από την επιλογή του Αρείου Πάγου να θάψει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών οχυρώνεται το Μαξίμου δια στόματος του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος επιτίθεται ευθέως σε όποιον ασκεί κριτική.

Βάρρας για απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν «κόλλησε» η τεχνική λύση, βρήκαν τις εικονικές κληρονομιές
Σύμφωνα με τον κ. Βάρρα, το Μαξίμου είχε ενημερωθεί από τον Μάιο του 2025 για τη διαδικασία της «τεχνικής λύσης» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τα πρόστιμα που αντιμετώπιζε η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Aρχισαν τα έργα ανακατασκευής στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο της Αθήνας για να φιλοξενήσει τις Εθνικές Ομάδες
Μπήκαν οι μπουλντόζες στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο της Αθήνας και τα έργα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής θα διαρκέσουν ένα χρόνο.

O Πέτερ Μαγιάρ θα παρευρεθεί σε πρεμιέρα ντοκιμαντέρ για την άνοδο του
O Πέτερ Μαγιάρ, νυν πρωθυπουργός της Ουγγαρίας και άλλοτε πιστός αξιωματούχος της κυβέρνησης του ακροδεξιού Βίκτορ Όρμπαν, θα παρευρεθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ριβιέρας.

Champions League 2026-27: Ποιοι είναι ήδη στη League Phase, ποιοι/πώς προκρίνονται, ο χάρτης και τι γίνεται με Ολυμπιακό, ΑΕΚ
Το φετινό Champions League βρίσκεται στο φινάλε του, αλλά για τις περισσότερες ομάδες το μυαλό βρίσκεται ήδη σε εκείνο της επόμενης σεζόν. Ποιες ομάδες έχουν ήδη «κλειδώσει» θέση στη League Phase, πώς, γιατί και τι ισχύει για Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Αναλυτικός οδηγός...

Ο Τζέιμς Μποντ δεν θα βγει στις σκοτεινές αίθουσες πριν το 2028
Χωρίς να έχουν βγει τον ηθοποιό που θα αντικαταστήσει τον Ντάνιελ Κρεγκ και χωρίς τελικό σενάριο, ο Τζέιμς Μποντ δεν πρόκειται να επιστρέψει πριν την άνοιξη του 2028

ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η απόφαση του Αρείου Πάγου για υποκλοπές πλήττει τη Δημοκρατία
Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για επικίνδυνη εξέλιξη για τη Δικαιοσύνη και για τη Δημοκρατία, επισημαίνοντας πως κουκουλώνεται ξανά το σκάνδαλο των υποκλοπών, με αφορμή την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση

Ο Κόντης ήταν μία μεταφυσική τιμωρία για τον Παναθηναϊκό
Το ποδόσφαιρο επέλεξε να τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό με τον πιο σκληρό τρόπο, αφού τον «έριξε» ευρωπαϊκή διοργάνωση ο προπονητής που κρίθηκε ανεπαρκής από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ...

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

