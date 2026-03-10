newspaper
Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μέση Ανατολή: Το Eurogroup προειδοποιεί για παρατεταμένη αστάθεια – Πιέσεις σε ενέργεια και αγορές
Διεθνής Οικονομία 10 Μαρτίου 2026, 01:15

Μέση Ανατολή: Το Eurogroup προειδοποιεί για παρατεταμένη αστάθεια – Πιέσεις σε ενέργεια και αγορές

Οι υπουργοί Οικονομικών συζήτησαν κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup για τις αναταραχές στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν και τις επιπτώσεις στην οικονομία της ευρωζώνης.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αυτό το mindset μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε

Αυτό το mindset μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε

Spotlight

«Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία μας υπενθυμίζουν πόσο ευάλωτες είναι οι αγορές ενέργειας και πόσο εκτεθειμένες παραμένουν οι οικονομίες μας σε εξωτερικούς κραδασμούς», δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά το πέρας χθες Δευτέρα του συμβουλίου υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης (φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, από συνεδρίαση του Eurogroup).

Οι υπουργοί οικονομικών συζήτησαν για τις αναταραχές στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, λόγω της αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην οικονομία της ευρωζώνης.

Προειδοποίηση για μια πιο παρατεταμένη περίοδο αστάθειας, με αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και επιπτώσεις στον πληθωρισμό

Ο Κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι οι υπουργοί Οκονομικών παρακολουθούν στενά τις αντιδράσεις της αγοράς από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι η ευρωπαϊκή οικονομία έχει την ικανότητα και την ανθεκτικότητα να απορροφήσει προσωρινά σοκ.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μια πιο παρατεταμένη περίοδο αστάθειας με πιθανές διαταραχές στη ναυτιλία, αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και επιπτώσεις στον πληθωρισμό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, αλλά και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία μας υπενθυμίζουν πόσο ευάλωτες είναι οι αγορές ενέργειας και πόσο εκτεθειμένες μπορεί να παραμείνουν οι οικονομίες μας σε εξωτερικούς κραδασμούς.

«Βλέπουμε ανοδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και συζητήσαμε τα είδη μέτρων που εξετάζουν τα κράτη μέλη, μαζί με την ανάγκη να παραμείνουμε συντονισμένοι στη δράση», ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων.

«Απαιτούνται άλματα»

Ο Κ. Πιερρακάκης ανέφερε επίσης ότι παράλληλα με τη συζήτηση για τις άμεσες εξελίξεις στις αγορές ενέργειας, το Eurogroup εξέτασε και τις διαρθρωτικές πτυχές της ενέργειας στην Ευρώπη, εστιάζοντας στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, στην περαιτέρω ανάπτυξη και διασύνδεση των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων, στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και ολοκληρωμένων ενεργειακών αγορών, και στην υποστήριξη των επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές, ενεργειακή απόδοση και ενεργειακή ασφάλεια.

Κατά τον Κ. Πιερρακάκη, η τρέχουσα κατάσταση αναδεικνύει το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμείνει σε μια συνεχή λειτουργία διαχείρισης κρίσεων και η ευρωπαϊκή στρατηγική πρέπει να υπερβεί την κρίση της στιγμής.

Οπως είπε, «οι πρόσφατες εξελίξεις ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα για να ενισχύσουμε την οικονομία μας, μαζί με τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης».

Ανέφερε ότι «τώρα απαιτούνται άλματα προς τα εμπρός, μαζί με πιο αποφασιστική δράση». Η κρίση, τόνισε, δεν αλλάζει τους στόχους μας, αντιθέτως επιταχύνει την ανάγκη για την επίτευξή τους.

Ερωτηθείς αν οι χώρες της ευρωζώνης είναι έτοιμες να κάνουν χρήση των μέτρων και «εργαλείων» που δημιουργήθηκαν το 2022 για να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Κ. Πιερρακάκης απάντησε ότι «δεν είμαστε ακόμα εκεί».

«Η εργαλειοθήκη υπάρχει»

Οπως είπε τα κράτη-μέλη είναι σε συντονισμό, μαζί και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – «η εργαλειοθήκη υπάρχει» – και όταν θα είναι αναγκαίο θα απαντήσουμε κατάλληλα. Σημασία έχει να δοθεί έμφαση στη βελτίωση της ενεργειακής διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών και να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Οικονομίας, Βλάντις Ντομπρόβσκις, τόνισε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία κινείται σε ένα εξαιρετικά αβέβαιο και απρόβλεπτο παγκόσμιο περιβάλλον, επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη επηρεάσει σημαντικά τις τιμές της ενέργειας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αντίκτυπος στην ευρωπαϊκή οικονομία θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια, το εύρος και την ένταση της σύγκρουσης. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι εάν αυτή συνεχιστεί, η παγκόσμια οικονομία κινδυνεύει από ένα πληθωριστικό σοκ.

Οπως εξήγησε, το υψηλό κόστος ενέργειας συνδυάζεται με ασθενέστερη εμπιστοσύνη, διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού και αυστηρότερες οικονομικές συνθήκες.

Ο Β. Ντομπρόβσκις ανέφερε ότι σε αυτό το στάδιο δεν μπορούμε να προβλέψουμε σε ποιο σενάριο θα βρεθούμε και εκτίμησε πως είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε εικασίες σχετικά με συγκεκριμένες πολιτικές. Ο ίδιος συνέστησε «ψυχραιμία» και συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης.

Αποδέσμευση αποθεμάτων

Αναφερόμενος στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη των υπουργών Οικονομικών των χωρών της G7, ο Β. Ντομπρόβσκις είπε ότι είναι έτοιμες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, εξετάζοντας το ενδεχόμενο για αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου.

Ωστόσο, σημείωσε ότι σε αυτό το στάδιο δεν ελήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις και το ζήτημα θα συζητηθεί και σήμερα από τους υπουργούς Ενέργειας της G7.

Ο Β. Ντομπρόβσκις τόνισε ότι «οι νέες προκλήσεις στον κόσμο υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη να δράσουμε αποφασιστικά» – το οποίο σημαίνει να εφαρμοστούν πολιτικές που θα απελευθερώσουν το πλήρες δυναμικό της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ευρώπη (π.χ. μείωση της γραφειοκρατίας, εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, ενίσχυση του εμπορικού δικτύου, μείωση της ενεργειακής μας εξάρτησης).

Πρόσθεσε ότι ο επερχόμενος οδικός χάρτης «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά» θα καθορίσει συγκεκριμένα βήματα και προθεσμίες για την επίτευξη αυτών των στόχων.

«Ανθεκτικότητα»

O πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Πιερ Γκραμένια, επισήμανε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει, προσωρινά, μετριάσει τη θετική τάση των επενδυτών στις προοπτικές ανάπτυξης της ΕΕ, η οποία υπήρχε πριν από αυτήν τη γεωπολιτική αναταραχή και αυτό οφείλεται, όπως είπε, κυρίως στο γεγονός ότι η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τιμές της ενέργειας.

Ανέφερε, συγκεκριμένα, ότι από την αρχή του πολέμου, οι ευρωπαϊκές μετοχές μειώθηκαν κατά περίπου 9%, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά περίπου 40% – με ρυθμό ταχύτερο από αυτόν κατά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ωστόσο, εκτίμησε ότι η Ευρώπη έχει αποκτήσει «ανθεκτικότητα» και έχει αντλήσει μαθήματα πολιτικής από την προηγούμενη ενεργειακή κρίση.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πιερρακάκης μετά το Eurogroup: Σήμα κινδύνου για παρατεταμένη αστάθεια – Εξετάστηκαν μέτρα

Πιερρακάκης μετά το Eurogroup: Σήμα κινδύνου για παρατεταμένη αστάθεια – Εξετάστηκαν μέτρα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αυτό το mindset μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε

Αυτό το mindset μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε

Economy
Καύσιμα: Εντός της εβδομάδας τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Καύσιμα: Εντός της εβδομάδας τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ιράν: Ποιες κορυφαίες οικονομίες θα «πληρώσουν το μάρμαρο» του πολέμου
Οικονομία 09.03.26

Ποιες κορυφαίες οικονομίες «θα πληρώσουν το μάρμαρο» του πολέμου

Οι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν συνεχίζονται. Οι Αμερικανοί καταναλωτές θα νιώσουν την αύξηση των τιμών στα πρατήρια, αλλά οι ΗΠΑ είναι καθαρός εξαγωγέας ενέργειας, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους συμμάχους τους.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Μέση Ανατολή: Η παγκόσμια οικονομία εκ νέου σε δοκιμασία – «Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»
Όλα στο «κόκκινο» 09.03.26

Η παγκόσμια οικονομία εκ νέου σε δοκιμασία - «Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»

Οι αγορές, με τη Μέση Ανατολή να φλέγεται, κινούνται σαν το «τρενάκι του τρόμου» σε λούνα παρκ. Η παγκόσμια οικονομία ακροβατεί και τα χειρότερα… δεν τα έχουμε δει ακόμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κροατία: Πλαφόν στις τιμές καυσίμων – Σε ισχύ το μέτρο για 2 εβδομάδες
Διεθνής Οικονομία 09.03.26

Πλαφόν στις τιμές καυσίμων από την Κροατία - Σε ισχύ το μέτρο για 2 εβδομάδες

Ανώτατο όριο (πλαφόν) στις τιμές του πετρελαίου θέτει σε εφαρμογή από την Τρίτη (10/03) και για δύο εβδομάδες η Κροατία. Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή καθοδηγεί το ράλι στις τιμές των καυσίμων και σε κλυδωνισμούς τις παγκόσμιες αγορές.

Σύνταξη
Ιράν: Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης για να κατευναστούν οι αγορές
Κατευνασμός αγορών 09.03.26

Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου καθώς η τιμή έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι

Ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί στη ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου με τις ΗΠΑ να προτείνουν την αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου, μέτρο που είχαν αποκλείσει τις προηγούμενες ημέρες

Σύνταξη
Σταυροδρόμι για τη Bayer: χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ για τη γλυφοσάτη
Αισισδοξία για συμφωνία 09.03.26

Σταυροδρόμι για τη Bayer: χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ για τη γλυφοσάτη

Ο γερμανικός φαρμακευτικός κολοσσός περιμένει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, καθώς χιλιάδες υποθέσεις για επιπτώσεις του ζιζανιοκτόνου απειλούν την οικονομική του σταθερότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Ιράν: Πάνω από τα 110 δολάρια το πετρέλαιο – Γκρεμίζονται τα χρηματιστήρια σε Τόκιο και Σεούλ
Ξεπέρασε τα 110$ 09.03.26

Το πετρέλαιο βάζει φωτιά στο Τόκιο και τη Σεούλ

Φωτιά στις αγορές βάζει το πετρέλαιο, η τιμή του οποίου ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα χρηματιστήρια στο Τόκιο και τη Σεούλ γκρεμίζονται λίγο μετά το άνοιγμα.

Σύνταξη
Ιράν: Η ανάφλεξη των τιμών στα καύσιμα «πολύ μικρό τίμημα», σύμφωνα με τον Τραμπ
Ξεπέρασε τα 100$ 09.03.26

«Πολύ μικρό τίμημα» για τον Τραμπ η φωτιά στο πετρέλαιο

«Μόνο ηλίθιοι θα νόμιζαν κάτι διαφορετικό!», έγραψε ο Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι η ραγδαία αύξηση των τιμών στα καύσιμα είναι «πολύ μικρό τίμημα για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου».

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν: Ξεπέρασε τα 100 δολάρια η τιμή του βαρελιού WTI, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2022
Πετρέλαιο 09.03.26

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι WTI

Μόλις άνοιξε η αγορά εμπορευμάτων στο Σικάγο (CME), το βαρέλι WTI προς παράδοση τον Απρίλιο κατέγραψε αλματώδη αύξηση 13,84%, στα 103,48 δολάρια

Σύνταξη
Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη
Σύγκρουση 08.03.26

Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη

Ποιες χώρες έχουν τις μεγαλύτερες πηγές ενέργειας - Το ντόμινο των συρράξεων για τον έλεγχο των φυσικών πόρων - Πώς αλλάζει ο «χάρτης» του κόσμου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Fello’fly: Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων – Αεροπλάνα που πετούν σε σχηματισμό V
Αεροπλάνα σε σχηματισμό V 08.03.26

Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων και το πέταγμα της χήνας

Τα αεροπλάνα πετούν σε σχηματισμό V για να μειώσουν την αεροδυναμική αντίσταση και να εξοικονομήσουν καύσιμα, εκμεταλλευόμενα τις δίνες που δημιουργεί το προπορευόμενο αεροσκάφος, μιμούμενα τη συμπεριφορά των αποδημητικών πουλιών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Από το μισθολογικό στο τεχνολογικό χάσμα – Μειώθηκαν στο 19% οι γυναίκες στην ευρωπαϊκή tech αγορά
Έκθεση McKinsey 08.03.26

Από το μισθολογικό στο τεχνολογικό χάσμα - Μειώθηκαν στο 19% οι γυναίκες στην ευρωπαϊκή tech αγορά

Αν δεν ληφθούν στοχευμένα μέτρα για τις γυναίκες, το χάσμα μεταξύ των φύλων μπορεί να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο, ιδιαίτερα στην εποχή της AI, προειδοποιεί η έκθεση της McKinsey

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολυμπιακός: Έφηβος ετών… 101 (pics)
Ποδόσφαιρο 10.03.26

Ολυμπιακός: Έφηβος ετών… 101 (pics)

Ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, συμπληρώνει 101 χρόνια ύπαρξης. Το καμάρι του ελληνικού αθλητισμού που με τις επιτυχίες σε όλα τα σπορ έχει μετατραπεί επάξια σε Θρύλος.

Σύνταξη
Η Αυστραλία δέχθηκε να χορηγήσει βίζες σε πέντε μέλη της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν
Κόσμος 09.03.26

Η Αυστραλία δέχθηκε να χορηγήσει βίζες σε πέντε μέλη της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

Οι Ιρανές αθλήτριες παρέμειναν σιωπηλές ενώ ακουγόταν ο ιρανικός ύμνος πριν από τον πρώτο τους αγώνα στο Asian Cup απέναντι στη Νότια Κορέα, δύο ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν προσκλήθηκε για να συμμετάσχει στο αφιέρωμα του Ρομπ Ράινερ στα Όσκαρ
Η στιγμή 09.03.26

Ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν προσκλήθηκε για να συμμετάσχει στο αφιέρωμα του Ρομπ Ράινερ στα Όσκαρ

Πρωταγωνιστές από τις ταινίες του Ρομπ Ράινερ θα ξανασυναντηθούν κατά τη διάρκεια του τμήματος «In Memoriam» των Όσκαρ - Ωστόσο, ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν συμπεριλαμβάνεται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιράν: Ποιες κορυφαίες οικονομίες θα «πληρώσουν το μάρμαρο» του πολέμου
Οικονομία 09.03.26

Ποιες κορυφαίες οικονομίες «θα πληρώσουν το μάρμαρο» του πολέμου

Οι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν συνεχίζονται. Οι Αμερικανοί καταναλωτές θα νιώσουν την αύξηση των τιμών στα πρατήρια, αλλά οι ΗΠΑ είναι καθαρός εξαγωγέας ενέργειας, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους συμμάχους τους.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Μέση Ανατολή: Μέτρα για τις συνέπειες του πολέμου – Αναμείνατε στο ακουστικό σας
Από τη νέα εβδομάδα 09.03.26

Μέτρα για τις συνέπειες του πολέμου - Αναμείνατε στο ακουστικό σας

«Σύννεφα» στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για «πακέτο» στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες: Η Ρωσία άκουσε τον ύμνο ξανά σε διοργάνωση της ΔΟΕ μετά από μια δεκαετία
Χειμερινοί Παραολυμπιακοί 09.03.26

Ο Ρωσικός Εθνικός ύμνος ακούστηκε ξανά σε διοργάνωση της ΔΟΕ μετά από μια δεκαετία

Ο ύμνος της Ρωσίας ακούστηκε και πάλι σε διοργάνωση της ΔΟΕ μετά από 10 ολόκληρα χρόνια καθώς η Ρωσίδα σκιέρ Βαρβάρα Βοροντσίκινα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα του σκι super-G.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πάτρα: Μαθητής τραυματίστηκε στο χέρι από έκρηξη κροτίδας
Ελλάδα 09.03.26

Πάτρα: Μαθητής τραυματίστηκε στο χέρι από έκρηξη κροτίδας

Για το περιστατικό συνελήφθη η μητέρα του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η κροτίδα στο σημείο.

Σύνταξη
Μέτσολα: Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της ΕΕ
Κόσμος 09.03.26

Μέτσολα: Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της ΕΕ

«Θα στείλουμε το πιο σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη στέκεται σταθερή και ενωμένη. Διότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Eνωσης» δήλωσε η πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Σύνταξη
«Δεν θα πάψω ποτέ να σε αγαπάω»: Το συγκινητικό βίντεο της 9χρονης κόρης του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ
Μπορείς να κλάψεις 09.03.26

«Δεν θα πάψω ποτέ να σε αγαπάω»: Το συγκινητικό βίντεο της 9χρονης κόρης του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

Περίπου έναν μήνα μετά τον θάνατο του γνωστού ηθοποιού Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, η 9χρονη κόρη του Εμίλια έφτιαξε ένα συγκινητικό βίντεο για τον πατέρα της.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δεν θα συνεργαστώ με τη ΝΔ σε καμία εκδοχή της, πολιτική αλλαγή με αυτούς σε κυβέρνηση δεν υπάρχει
Πολιτική 09.03.26

Ανδρουλάκης: Δεν θα συνεργαστώ με τη ΝΔ σε καμία εκδοχή της, πολιτική αλλαγή με αυτούς σε κυβέρνηση δεν υπάρχει

Λάβρος και αποκαλυπτικός ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, επιμένει ότι θα πάει το θέμα μέχρι τέλους, να τιμωρηθούν νομικά αυτοί που σχεδίασαν το παρακράτος: Κ.Μητσοτάκης, Γρ.Δημητριάδης και οι άλλοι. «Θύμα» ο ίδιος μιλά για την προσπάθεια ηθικής απαξίωσής του, γιατί ανέδειξε το θέμα. Μιλά για σκοτεινή κυβέρνηση που κατασπαταλά τους πόρους του λαού και απορρίπτει κατηγορηματικά την οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία. Ό,τι και αν συμβεί στη Μέση Ανατολή θα το πληρώσουμε ακριβά τονίζει εκφράζοντας έντονη ανησυχία. Τάσσεται υπέρ της στήριξης της Κύπρου, αλλά απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος του πόσιμου νερού – Γιατί στοχοποιούνται μονάδες αφαλάτωσης
Μέση Ανατολή 09.03.26

Ο πόλεμος του πόσιμου νερού - Γιατί στοχοποιούνται μονάδες αφαλάτωσης

Η στοχοποίηση μονάδων αφαλάτωσης στη Μέση Ανατολή δεν είναι απλώς ένα παράπλευρο αποτέλεσμα των συγκρούσεων, αλλά μια στρατηγική επιλογή που μετατρέπει το νερό σε όπλο. Σε μια περιοχή όπου η λειψυδρία είναι υπαρξιακή απειλή, οι υποδομές αυτές αποτελούν τη «φλέβα ζωής» για εκατομμύρια ανθρώπους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Τραμπ «έχει υπ’ όψιν του» πιθανό διάδοχο του Χαμενεΐ – Δεν αποκλείει τη δολοφονία του νέου ηγέτη του Ιράν
«Τελειωμένος πόλεμος;» 09.03.26

Ο Τραμπ «έχει υπ’ όψιν του» πιθανό διάδοχο του Χαμενεΐ – Δεν αποκλείει τη δολοφονία του νέου ηγέτη του Ιράν

«Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν αεροπορία», είπε ο Τραμπ για το Ιράν. Είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «πολύ μπροστά» από το αρχικό χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων που είχε εκτιμήσει.

Σύνταξη
Μήπως ήρθε η ώρα να πείτε και εσείς αντίο στο ChatGPT;
Η συμφωνία 09.03.26

Μήπως ήρθε η ώρα να πείτε και εσείς αντίο στο ChatGPT;

Την περασμένη εβδομάδα, ο αριθμός των χρηστών που «αποχώρησαν» από το ChatGPT στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 295%, ως αποτέλεσμα της αμφιλεγόμενης συμφωνίας μεταξύ της Open AI και του Υπουργείου Πολέμου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Συγχαρητήρια από Αρμενία, Ομάν και Αζερμπαϊτζάν – Χαιρετίζουν Χούθι και Χεζμπολάχ
Μέση Ανατολή 09.03.26

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Συγχαρητήρια από Αρμενία, Ομάν και Αζερμπαϊτζάν – Χαιρετίζουν Χούθι και Χεζμπολάχ

Δύο καυκάσιες χώρες και μία αραβική, αλλά και οι ισλαμικές οργανώσεις Χούθι και Χεζμπολάχ έδωσαν συγχαρητήρια για την εκλογή του αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Η οργάνωση του Λιβάνου, δήλωσε πίστη στο πρόσωπό του.

Σύνταξη
Χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της και πάλι η Μονακό (pic)
Μπάσκετ 09.03.26

Χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της και πάλι η Μονακό (pic)

Το πιθανότερο είναι ο Βασίλης Σπανούλης να απουσιάσει ξανά από τον πάγκο της Μονακό, αυτή τη φορά στον αγώνα με τη Ναντέρ για το Κύπελλο, δύο μόλις μέρες πριν το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ
FA Cup 09.03.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
Απόρρητο