Eurogroup: Στο επίκεντρο οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής – Ζητούμενο ο προσεκτικός σχεδιασμός
Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία υπενθυμίζουν πόσο ευάλωτες είναι οι αγορές ενέργειας και πόσο εκτεθειμένες παραμένουν οι οικονομίες σε εξωτερικούς κραδασμούς. Η αποτίμηση των επιπτώσεων το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Eurogroup.
Η αποτίμηση των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην οικονομία της ΕΕ, θα είναι το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Eurogroup, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (27/03) μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη.
Η ευρωπαϊκή οικονομία κινείται σε ένα εξαιρετικά αβέβαιο και απρόβλεπτο παγκόσμιο περιβάλλον
Οι υπουργοί οικονομικών συζητούν για τις αναταραχές στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, λόγω της αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και της κρίσης.
Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει εκτίμηση για την κατάσταση και ανάλυση πιθανών μέτρων για την αντιμετώπιση των τιμών ενέργειας. Όπως σημειώνει ο ίδιος αξιωματούχος, «η συζήτηση αναμένεται αρκετά έντονη».
Το υψηλό κόστος ενέργειας συνδυάζεται με ασθενέστερη εμπιστοσύνη, διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού και αυστηρότερες οικονομικές συνθήκες.
Oι εξελίξεις στις αγορές ενέργειας
Στη συζήτηση θα συμμετάσχει και o επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο Φατίχ Μπιρόλ, ο οποίος θα ενημερώσει για τις εξελίξεις στις αγορές ενέργειας και τις πιθανές πολιτικές αντιδράσεις.
Ευρωπαίος αξιωματούχος τόνισε ότι τα μέτρα που ελήφθησαν το 2022 «είχαν σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, αλλά πλέον δεν υπάρχει ο ίδιος δημοσιονομικός χώρος». Αυτό, όπως επισημαίνει, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ληφθούν μέτρα, «αλλά πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένα».
Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα παρουσιάσει τις μακροοικονομικές προβλέψεις του Μαρτίου, που έχουν ήδη δημοσιευθεί. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε Ευρωπαίος αξιωματούχος, οι μελλοντικές εκτιμήσεις παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς «το τι θα συμβεί στη συνέχεια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια της κρίσης».
