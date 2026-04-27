Αλλάζει όψη η οδός Αγίου Δημητρίου στην Αλεξανδρούπολη

Μια διαφορετική εικόνα παρουσιάζει πλέον η οδός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, ύστερα από τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Αστική αναζωογόνηση βορείου τμήματος της πόλης και επέκταση ποδηλατοδρόμου», με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκε η υπογειοποίηση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, που οδήγησε στην απομάκρυνση στύλων και εναέριων καλωδίων, απελευθερώνοντας χώρο στα πεζοδρόμια και βελτιώνοντας την προσβασιμότητα για τους πεζούς. Ταυτόχρονα, περιορίζεται η οπτική επιβάρυνση και ενισχύεται η λειτουργικότητα του δικτύου.

Παράλληλα, εγκαταστάθηκε νέο σύστημα οδοφωτισμού με σύγχρονους ιστούς και φωτιστικά, που συμβάλλουν σε καλύτερες συνθήκες ορατότητας και ασφάλειας κατά τις βραδινές ώρες.

Στο ίδιο σημείο έχει τοποθετηθεί και το «Έξυπνο Ηλιακό Δέντρο», μια υποδομή που αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια για φωτισμό και φόρτιση συσκευών, προσφέροντας ταυτόχρονα έναν χώρο στάσης για τους διερχόμενους. .