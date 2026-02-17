Προς υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στο Καρπενήσι

Με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, ο Δήμος Καρπενησίου ενέκρινε την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργου που αφορά την υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και τη συνολική αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου, η πρόταση θα κατατεθεί στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ. Το έργο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία και την ανθεκτικότητα του δικτύου ηλεκτροδότησης, καθώς και στη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας του αστικού χώρου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η υπογειοποίηση των δικτύων αναμένεται να συμβάλει στη μείωση βλαβών και διακοπών ρεύματος, ιδίως σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων. Παράλληλα, η απομάκρυνση των εναέριων καλωδίων και των στύλων εκτιμάται ότι θα επιφέρει αισθητική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, με στόχο την ασφαλέστερη και απρόσκοπτη κίνηση των πεζών, συμπεριλαμβανομένων των Ατόμων με Αναπηρία, μέσω της απελευθέρωσης κοινόχρηστων χώρων.

Αναβάθμιση οδοφωτισμού

Σε επίπεδο ενεργειακής διαχείρισης, προβλέπεται η αναβάθμιση του οδοφωτισμού με σύγχρονα, ενεργειακά αποδοτικότερα συστήματα, γεγονός που αναμένεται να περιορίσει το λειτουργικό κόστος συντήρησης και να βελτιώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Δήμου.

Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ, προχωρούν στην ολοκλήρωση του φακέλου της πρότασης, ο οποίος περιλαμβάνει τεχνικές εκθέσεις, μελέτες σκοπιμότητας και μελέτες προσβασιμότητας, με στόχο την εμπρόθεσμη και πλήρη υποβολή του, επισημαίνει ακόμη η σχετική ανακοίνωση του Δήμου.