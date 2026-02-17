newspaper
Προς υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στο Καρπενήσι
Αυτοδιοίκηση 17 Φεβρουαρίου 2026, 15:38

Προς υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στο Καρπενήσι

Σε μια κίνηση για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του και την αισθητική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος προχωρά ο Δήμος Καρπενησίου.

Με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, ο Δήμος Καρπενησίου ενέκρινε την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργου που αφορά την υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και τη συνολική αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου, η πρόταση θα κατατεθεί στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ. Το έργο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία και την ανθεκτικότητα του δικτύου ηλεκτροδότησης, καθώς και στη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας του αστικού χώρου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η υπογειοποίηση των δικτύων αναμένεται να συμβάλει στη μείωση βλαβών και διακοπών ρεύματος, ιδίως σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων. Παράλληλα, η απομάκρυνση των εναέριων καλωδίων και των στύλων εκτιμάται ότι θα επιφέρει αισθητική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, με στόχο την ασφαλέστερη και απρόσκοπτη κίνηση των πεζών, συμπεριλαμβανομένων των Ατόμων με Αναπηρία, μέσω της απελευθέρωσης κοινόχρηστων χώρων.

Αναβάθμιση οδοφωτισμού

Σε επίπεδο ενεργειακής διαχείρισης, προβλέπεται η αναβάθμιση του οδοφωτισμού με σύγχρονα, ενεργειακά αποδοτικότερα συστήματα, γεγονός που αναμένεται να περιορίσει το λειτουργικό κόστος συντήρησης και να βελτιώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Δήμου.

Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ, προχωρούν στην ολοκλήρωση του φακέλου της πρότασης, ο οποίος περιλαμβάνει τεχνικές εκθέσεις, μελέτες σκοπιμότητας και μελέτες προσβασιμότητας, με στόχο την εμπρόθεσμη και πλήρη υποβολή του, επισημαίνει ακόμη η σχετική ανακοίνωση του Δήμου.

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Ράλι 4% στην ελληνική παραγωγή αλλά και δύο φρένα…

Βιομηχανία: Ράλι 4% στην ελληνική παραγωγή αλλά και δύο φρένα…

World
Goldman Sachs: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη από τον CEO της εταιρείας 

Goldman Sachs: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη από τον CEO της εταιρείας 

inWellness
inTown
Αίτημα Περιφερειάρχη για κατάπλου της Φρεγάτας «Κίμων» στη Ρόδο για την 78η Επέτειο Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου
Αυτοδιοίκηση 17.02.26

Αίτημα Περιφερειάρχη για κατάπλου της Φρεγάτας «Κίμων» στη Ρόδο για την 78η Επέτειο Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου

Κίνηση υψηλού εθνικού συμβολισμού ο κατάπλους της φρεγάτας Belharra, της ναυαρχίδας της νέας εποχής του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στο Νοτιοανατολικό άκρο του Αιγαίου.

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Απανταχού Μανιατών
Αυτοδιοίκηση 17.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Απανταχού Μανιατών

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα δραστήριο φορέα, που μεταφέρει με συνέπεια τα ήθη και τα έθιμα της Μάνης από γενιά σε γενιά, είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

Σύνταξη
Στη Βουλή η ΚΕΔΕ: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας
Σχέδιο νόμου 16.02.26

Στη Βουλή η ΚΕΔΕ: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας

Διαβούλευση στη Βουλή με ουσιαστική συμβολή από την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση για την πολιτική προστασία, την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και την καλύτερη αντιμετώπιση τους.

Σύνταξη
Ρυθμίσεις για σεισμόπληκτα «κίτρινα» και «πράσινα» κτίρια στο δήμο Μινώα Πεδιάδας
Εξέλιξη 16.02.26

Ρυθμίσεις για σεισμόπληκτα «κίτρινα» και «πράσινα» κτίρια στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

«Είναι δύο πολύ σημαντικές ρυθμίσεις και θα βελτιώσουν το σύστημα αδειοδότησης των επισκευών ενώ θα κάνουν δικαιότερη την αποζημίωση, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Κεγκέρογλου.

Σύνταξη
Βραβεύτηκε ο Γιάννης Μώραλης
Αναγνώριση 16.02.26

Βραβεύτηκε ο Γιάννης Μώραλης

Τιμητική βράβευση στον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
Σημείο αναφοράς 13.02.26

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Τελείωσε η πρώτη και ιδιαίτερα κρίσιμη φάση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πλατεία Άρεως στην Τρίπολη.

Σύνταξη
Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού
Επικαιρότητα 17.02.26

Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού

Το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού με επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές, ενώ ορίζει διακριτή εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες

Σύνταξη
Σαμαράς σε Τασούλα: Η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Σαμαράς σε Τασούλα: Η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»

Νέα σφοδρά πυρά για ελληνοτουρκικά, ακρίβεια, αγροτικό, συνταγματική αναθεώρηση, με σειρά ερωτημάτων προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά τη συνάντησή του με τον Κώστα Τασούλα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του
Τεράστιος 17.02.26

Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του

Ένας αποχαιρετισμός στον Φρέντερικ Γουάιζμαν, τον οραματιστή που επαναπροσδιόρισε το ντοκιμαντέρ ως μια μορφή «οπτικού μυθιστορήματος» και έκανε την αλήθεια επώδυνη τέχνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός
On Field 17.02.26

Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός

Η ηγετική παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη, τα λόγια του αρχηγού σε όλα Παναγιώτη Ρέτσου και ένας οργανισμός που δεν συμβιβάζεται ποτέ.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum

Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum στην Αθήνα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, 2026. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την DNV, το Nasdaq και το NYSE

Σύνταξη
Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων
Πολιτική 17.02.26

Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων

Η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ ζητά να αποκαταστήσει την πλάκα που βανδάλισαν «θρασύδειλα νεοναζιστικά υποκείμενα» στο Σκοπευτήριο Καισαριανής

Σύνταξη
«Με έδιωξαν» – Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της
«Για να μη χαθώ» 17.02.26

«Με έδιωξαν» - Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της

Αφού κέρδισε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Πεκίνο, η ελληνικής καταγωγής Γαλλίδα χορεύτρια επί πάγου Γκαμπριέλα Παπαδάκη συνόδευσε τον πατέρα της στην Τήνο γιατί είχε υποσχεθεί να ανάψει ένα κερί στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας εάν η κόρη του κέρδιζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Κλείνει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ
Ραγδαίες εξελίξεις 17.02.26

Το Ιράν κλείνει προσωρινά και μερικώς τα Στενά του Ορμούζ - Μπορούμε να βυθίσουμε το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, λέει ο Χαμενεΐ

Το Ιράν διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ, σημείο στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές πετρελαίου παγκόσμια - Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζονται στη Γενεύη

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Η μπάλα στην εξέδρα από την ΑΔΑΕ για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ
Τα αιτήματα του ΕΔΔΑ 17.02.26

Αποκάλυψη in: Η μπάλα στην εξέδρα από την ΑΔΑΕ για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ

Η παραδοξότητα της απάντησης της ΑΔΑΕ στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σχετικά με την προσφυγή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη για τη μη συμμόρφωση της ΕΥΠ με την απόφαση του ΣτΕ σε σχέση με την παρακολούθησή του

Τζίνα Μοσχολιού, Πάνος Τσίκαλας
Νορβηγός σκιέρ έκανε λάθος που του κόστισε το χρυσό, τα… βρόντηξε κι έφυγε για το δάσος (vid)
Άλλα Αθλήματα 17.02.26

Νορβηγός σκιέρ έκανε λάθος που του κόστισε το χρυσό, τα… βρόντηξε κι έφυγε για το δάσος (vid)

Απίθανη αντίδραση είχε ο Νορβηγός σκιέρ Άτλε ΜακΓκράθ όταν κατά τη διάρκεια του τελικού του σλάλομ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, υπέπεσε σε παράβαση που του κόστισε το χρυσό μετάλλιο...

Σύνταξη
