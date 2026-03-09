newspaper
09.03.2026
Έκρηξη σε συναγωγή στο Βέλγιο
Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε κεντρικό δρόμο του Μεσολογγίου
Ξεκίνησε το σημαντικό έργο της υπογειοποίησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Μεσολόγγι.

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ενημερώνει τους πολίτες ότι ξεκίνησαν εργασίες υπογειοποίησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην οδό Θυσίας, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που υλοποιούνται για τη δημιουργία του Open Mall και τη συνολική αναβάθμιση της περιοχής.

Οι συγκεκριμένες εργασίες πραγματοποιούνται με ευθύνη και τεχνική αρμοδιότητα του αρμόδιου διαχειριστή του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, ΔΕΔΔΗΕ, και όχι του Δήμου, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών και μέχρι την ολοκλήρωση της σύνδεσης του νέου δικτύου, η οδός Θυσίας θα παραμείνει χωρίς δημοτικό φωτισμό για τις επόμενες ημέρες, επισημαίνει η ανακοίνωση.

«Ζητούμε την κατανόηση και την υπομονή των πολιτών για την προσωρινή αυτή όχληση, η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες τεχνικές παρεμβάσεις και να αναβαθμιστεί συνολικά η εικόνα και η λειτουργικότητα της περιοχής» αναφέρει επίσης η δημοτική Αρχή Μεσολογγίου.

