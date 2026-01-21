Νεότερη απόφαση για αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου την Πέμπτη 22 και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με νεότερη απόφαση του Δημάρχου (αριθ. απόφ. 172/2026).

Ειδικότερα, με την απόφαση αναστέλλεται η λειτουργία των εξής σχολικών μονάδων:

Για την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026:

2ο Λύκειο Μεσολογγίου

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο–Λύκειο Μεσολογγίου

2ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου

Για την Πέμπτη 22 και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026:

Λύκειο Ευηνοχωρίου

Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου

Δημοτικό Σχολείο Ευηνοχωρίου

Η απόφαση, όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου, ελήφθη λόγω της αναγκαιότητας αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τα πρόσφατα έκτακτα καιρικά φαινόμενα, με πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών, των παιδιών και του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού.

Ο Δήμος επισημαίνει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις εργασίες ελέγχου και αποκατάστασης των σχολικών εγκαταστάσεων.

