Υπογειοποίηση οδικών αρτηριών στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής
Με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής δρομολογείται η υπογειοποίηση δρόμων στον Ηράκλειο Αττικής.
Την προγραμματική σύμβαση για τη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής με 16,7 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) της υπογειοποίησης των οδών Μελίνας Μερκούρη και Κηφισίας στον Δήμο Ηρακλείου, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς μαζί με τον Δήμαρχο Νίκο Μπάμπαλο, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.
Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή και συγκεκριμένα η δημιουργία σήραγγας κάτω από τον σταθμό ΗΣΑΠ «Νέο Ηράκλειο» και η διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στο πέρας της νέας χάραξης, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση.
Η παρέμβαση θα έχει μήκος 750 μ. – εκ των οποίων τα 350 μ. θα αποτελούν το υπογειοποιημένο τμήμα των εν λόγω οδών – και θα περιλαμβάνει 4.500 τ.μ. ασφαλτόστρωσης. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαμόρφωσης και αναβάθμισης των παρακείμενων πλατειών 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου, συνολικής επιφάνειας 6.970 τ.μ.
Βελτίωση κυκλοφορίας οχημάτων
«Σήμερα κάνουμε ένα ακόμα σημαντικό βήμα για το Ηράκλειο Αττικής. Η χρηματοδότηση ύψους 16,7 εκατ. ευρώ για την υπογειοποίηση των οδών Μελίνας Μερκούρη και Κηφισίας δεν είναι απλώς ένα τεχνικό έργο. Είναι μια παρέμβαση που θα αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών, θα βελτιώσει την κυκλοφορία, θα ενισχύσει την ασφάλεια και θα αναβαθμίσει τους δημόσιους χώρους» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.
Και πρόσθεσε: «Τον περασμένο Απρίλιο, κατά την επίσκεψή μου στο Ηράκλειο, είχαμε βρεθεί στο σημείο του έργου και είχαμε συζητήσει επιτόπου τις τεχνικές και λειτουργικές του παραμέτρους. Είχαμε δεσμευτεί ότι θα προχωρήσουμε γρήγορα και με σαφές χρονοδιάγραμμα – και σήμερα κάνουμε πράξη αυτή τη δέσμευση»
