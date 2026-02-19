Το πρωί της Παρασκευής, 20 Φεβρουαρίου, η κυκλοφορία στην Αττική Οδό θα επανέλθει κανονικά στο τμήμα από την είσοδο Ασπροπύργου έως την είσοδο της Λεωφόρου Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Ο συγκεκριμένος δρόμος είχε παραμείνει κλειστός για κάποιες ημέρες λόγω αναγκαίων τεχνικών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο βαριάς συντήρησης.

Η αποκατάσταση ολοκληρώθηκε δύο ημέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, χάρη στη συνεργασία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τον παραχωρησιούχο της Αττικής Οδού και την αδιάκοπη εργασία των συνεργείων. Το αποτέλεσμα είναι η ασφαλής και ομαλή κυκλοφορία για τους οδηγούς που κινούνται προς το αεροδρόμιο.

Αττική οδός: Ταχύτερη η ολοκλήρωση των εργασιών

Το τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης αντιμετωπίστηκε άμεσα. Η πρόωρη ολοκλήρωση των εργασιών αποτελεί αποτέλεσμα της συντονισμένης προσπάθειας όλων των εμπλεκόμενων, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις ή προβλήματα στην κυκλοφορία για τους οδηγούς.

Η συνεργασία των τεχνικών ομάδων και η τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων ήταν καθοριστική για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος.

Οι ευχαριστίες στους οδηγούς

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέφρασε τις ευχαριστίες του στους οδηγούς για την υπομονή και τη συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις της Τροχαίας κατά τη διάρκεια των εργασιών. Η συνεργασία των πολιτών ήταν καθοριστική για την ομαλή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και την πρόωρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Με την αποκατάσταση του τμήματος της Αττικής Οδού, η κίνηση προς το αεροδρόμιο αναμένεται να επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα, μειώνοντας την ταλαιπωρία για τους οδηγούς και εξασφαλίζοντας τη συνέχεια των μετακινήσεων στην περιοχή.