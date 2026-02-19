newspaper
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
19.02.2026 | 20:38
Επιχείρηση διάσωσης δύο ορειβατών στον Παρνασσό - Χάθηκαν λόγω ομίχλης
Αττική οδός: Αποκατάσταση κυκλοφορίας στη σήραγγα Λιοσίων
Ελλάδα 19 Φεβρουαρίου 2026, 21:00

Αττική οδός: Αποκατάσταση κυκλοφορίας στη σήραγγα Λιοσίων

Η κυκλοφορία στη σήραγγα Λιοσίων (Αττική οδός, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο) αποκαθίσταται δύο ημέρες νωρίτερα από το προγραμματισμένο

Spotlight

Το πρωί της Παρασκευής, 20 Φεβρουαρίου, η κυκλοφορία στην Αττική Οδό θα επανέλθει κανονικά στο τμήμα από την είσοδο Ασπροπύργου έως την είσοδο της Λεωφόρου Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Ο συγκεκριμένος δρόμος είχε παραμείνει κλειστός για κάποιες ημέρες λόγω αναγκαίων τεχνικών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο βαριάς συντήρησης.

Η αποκατάσταση ολοκληρώθηκε δύο ημέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, χάρη στη συνεργασία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τον παραχωρησιούχο της Αττικής Οδού και την αδιάκοπη εργασία των συνεργείων. Το αποτέλεσμα είναι η ασφαλής και ομαλή κυκλοφορία για τους οδηγούς που κινούνται προς το αεροδρόμιο.

Αττική οδός: Ταχύτερη η ολοκλήρωση των εργασιών

Το τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης αντιμετωπίστηκε άμεσα. Η πρόωρη ολοκλήρωση των εργασιών αποτελεί αποτέλεσμα της συντονισμένης προσπάθειας όλων των εμπλεκόμενων, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις ή προβλήματα στην κυκλοφορία για τους οδηγούς.

Η συνεργασία των τεχνικών ομάδων και η τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων ήταν καθοριστική για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος.

Οι ευχαριστίες στους οδηγούς

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέφρασε τις ευχαριστίες του στους οδηγούς για την υπομονή και τη συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις της Τροχαίας κατά τη διάρκεια των εργασιών. Η συνεργασία των πολιτών ήταν καθοριστική για την ομαλή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και την πρόωρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Με την αποκατάσταση του τμήματος της Αττικής Οδού, η κίνηση προς το αεροδρόμιο αναμένεται να επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα, μειώνοντας την ταλαιπωρία για τους οδηγούς και εξασφαλίζοντας τη συνέχεια των μετακινήσεων στην περιοχή.

Ανεπτυγμένες χώρες: Βροχή οι χρεοκοπίες επιχειρήσεων

Ανεπτυγμένες χώρες: Βροχή οι χρεοκοπίες επιχειρήσεων

CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Ξέσπασε γιος θύματος της «Βιολάντα» – «Κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τα μάτια των οικογενειών των θυμάτων»
Ελλάδα 19.02.26

Ξέσπασε γιος θύματος της «Βιολάντα» – «Κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τα μάτια των οικογενειών των θυμάτων»

«Από καθαρή τύχη δεν ήταν κι αυτοί στη θέση των θυμάτων», αναφέρει σε ανάρτησή του ο γιος μιας από τις πέντε εργάτριες που σκοτώθηκε στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα.

Αρνούμαστε να γίνουμε συνένοχοι – «Όχι» στρατευμένων σε αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδας στη Γάζα
Θάρρος 19.02.26

Αρνούμαστε να γίνουμε συνένοχοι – «Όχι» στρατευμένων σε αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδας στη Γάζα

Οι φαντάροι τονίζουν πως δεν δέχονται να γίνουν συνένοχοι στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, σε συνεργασία με ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – Ισραήλ και επαναλαμβάνουν το αίτημα «κανένας φαντάρος έξω από τα σύνορα».

Τον Δημήτρη Παπαστεργίου δίνει ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα – Τι απαντά ο υπουργός
Ελλάδα 19.02.26

Τον Δημήτρη Παπαστεργίου «δίνει» ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα - Τι απαντά ο υπουργός

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου έκανε ειδική αναφορά στο νυν υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, ενώ σε άλλο σημείο της απολογίας του θεώρησε υπεύθυνους, όλους σχεδόν, τους επιστήμονες και ειδικούς που πραγματοποίησαν ελέγχους τόσο στα συστήματα πυροπροστασίας όσο και σε λειτουργικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου

Ρόδος: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης – Από τις έρευνες αποκαλύφθηκε υπόθεση απάτης με δύο αστυνομικούς
Ρόδος 19.02.26

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης - Από τις έρευνες αποκαλύφθηκε υπόθεση απάτης με δύο αστυνομικούς

Συνελήφθησαν πέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη τέσσερα άτομα - Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη 16 άτομα - Πώς διακινούσαν τα ναρκωτικά στη Ρόδο

Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του φουσκωτού στην πολύνεκρη τραγωδία της Χίου
Δεν το βρίσκουν 19.02.26

Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του φουσκωτού στην πολύνεκρη τραγωδία της Χίου

Οι ελληνικές Αρχές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν το φουσκωτό σκάφος που συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 15 από τους 39 επιβαίνοντες μετανάστες και πρόσφυγες.

Στα όρια οι ειδικευόμενοι γιατροί στην Ελλάδα – Πανευρωπαϊκό ρεκόρ υπερεργασίας με 72 ώρες την εβδομάδα
Αποκαλυπτική έρευνα 19.02.26

Στα όρια οι ειδικευόμενοι γιατροί στην Ελλάδα – Πανευρωπαϊκό ρεκόρ υπερεργασίας με 72 ώρες την εβδομάδα

Οι ειδικευόμενοι γιατροί στην Ελλάδα εργάζονται κατά μέσο όρο 72 ώρες την εβδομάδα, διπλάσιο χρόνο από τον μέσο ευρωπαίο εργαζόμενο και 24ωρες περισσότερες από το ανώτατο νόμιμο όριο.

Τέμπη: Ορίστηκαν οι πρώτες εκταφές θυμάτων – «Εμπαιγμό» καταγγέλλουν οι συγγενείς, που προχωρούν σε προσφυγές
«Μας προκαλούν» 19.02.26

Τέμπη: Ορίστηκαν οι πρώτες εκταφές θυμάτων – «Εμπαιγμό» καταγγέλλουν οι συγγενείς, που προχωρούν σε προσφυγές

Οι συγγενείς των θυμάτων προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη, διότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εργαστήρια ικανά να διενεργήσουν τις εξειδικευμένες χημικές και βιοχημικές αναλύσεις που απαιτούνται.

Κιβωτός του Κόσμου: Ο πάτερ Αντώνιος ζητεί τη βοήθεια του κόσμου μετά την ποινή που του επιβλήθηκε
Η δήλωσή του 19.02.26

Κιβωτός του Κόσμου: Ο πάτερ Αντώνιος ζητεί τη βοήθεια του κόσμου μετά την ποινή που του επιβλήθηκε

Η τελική ποινή στον ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρα Αντωνίου, ορίστηκε σε 9 χρόνια και 6 μήνες με εκτιτέα εκ του νόμου τα 8 έτη. Ορίστηκε να είναι εξαγοράσιμη προς δέκα ευρώ την ημέρα.

Χιλή: Τέσσερις νεκροί και 17 τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου στην πρωτεύουσα Σαντιάγο
Τρομακτικές εικόνες 19.02.26

Τέσσερις νεκροί και 17 τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου στην πρωτεύουσα Σαντιάγο της Χιλής

Η εισαγγελία ερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος στη Χιλή - Η έκρηξη έγινε αισθητή σε ακτίνα 150-200 μέτρων και είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν τουλάχιστον 50 οχήματα

Ελλάδα 19.02.26

Ν. Δένδιας: Δεν μας αξίζει αυτό το ποσοστό – Σαφείς αιχμές προς Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Ν. Δένδιας: Δεν μας αξίζει αυτό το ποσοστό – Σαφείς αιχμές προς Μητσοτάκη

Επιστροφή στις αρχές και τις αξίες της παράταξης ζήτησε ο Νίκος Δένδιας, διατυπώνοντας νέες αιχμές προς το μέγαρο Μαξίμου και εμφανιζόμενος με καθαρό τρόπο ως δεύτερος πόλος εντός της ΝΔ, απέναντι στον Κυρ. Μητσοτάκη

Peaky Blinders: Ο αλύγιστος Κίλιαν Μέρφι κηρύσσει πόλεμο στον «γιο» του, Μπάρι Κέογκαν
Άνομοι δρόμοι 19.02.26

Peaky Blinders: Ο αλύγιστος Κίλιαν Μέρφι κηρύσσει πόλεμο στον «γιο» του, Μπάρι Κέογκαν

Όπως αποκαλύπτεται στο νέο τρέιλερ, ο Μπάρι Κέογκαν υποδύεται τον Ντουκ Σέλμπι, τον τηλεοπτικό γιο του Κίλιαν Μέρφι που τώρα ηγείται της συμμορίας Peaky Blinders.

Δημοσκόπηση: Μια απαισιόδοξη κοινωνία αναζητά διέξοδο σε ένα πολιτικό τοπίο που δεν πρόκειται να παραμείνει ίδιο
Ψάχνοντας πυξίδα 19.02.26

Δημοσκόπηση: Μια απαισιόδοξη κοινωνία αναζητά διέξοδο σε ένα πολιτικό τοπίο που δεν πρόκειται να παραμείνει ίδιο

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis επιβεβαιώνει ότι η κοινωνία αισθάνεται ότι τα πράγματα πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση και αναζητά αυτόν που θα εκπροσωπήσει την εναλλακτική

ΕΕ: Το σχέδιο «Made in Europe» πυροδοτεί έντονο λόμπινγκ στις Βρυξέλλες
Διεθνής Οικονομία 19.02.26

ΕΕ: Το σχέδιο «Made in Europe» πυροδοτεί έντονο λόμπινγκ στις Βρυξέλλες

Η στρατηγική ευρωπαϊκής προτίμησης αντιμετωπίζει έντονο λόμπινγκ τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.. Η πρόταση καθυστέρησε ήδη μια φορά και τώρα κινδυνεύει να αναβληθεί ξανά

Επιστροφή στους φυσικούς διακόπτες για τα αυτοκίνητα – Γιατί τα «κουμπιά» έρχονται να αντικαταστήσουν τις οθόνες αφής
Αυτοκίνητο 19.02.26

Επιστροφή στους φυσικούς διακόπτες για τα αυτοκίνητα – Γιατί τα «κουμπιά» έρχονται να αντικαταστήσουν τις οθόνες αφής

«Οι πάρα πολλές οθόνες αφής αποσπούν την προσοχή των οδηγών και αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων» αναφέρουν οι ειδικοί, τόσο στην Ευρώπη όσο και την Κίνα

«Συμβούλιο Ειρήνης»: Η Ινδονησία αναλαμβάνει την υποδιοίκηση της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης για τη Γάζα
Επίσημη ανακοίνωση 19.02.26

Η Ινδονησία αναλαμβάνει την υποδιοίκηση της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης για τη Γάζα

Όπως ανακοινώθηκε στο «Συμβούλιο Ειρήνης», πέντε χώρες έχουν ήδη δεσμευτεί να στείλουν στρατιώτες στην ISF - Η Ινδονησία, το Μαρόκο, το Καζακστάν, το Κόσοβο και η Αλβανία

LIVE: Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας
Conference League 19.02.26

LIVE: Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας για τα playoffs του Conference League.

LIVE: Νόα – Άλκμααρ
Conference League 19.02.26

LIVE: Νόα – Άλκμααρ

LIVE: Νόα – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νόα – Άλκμααρ για τα playoffs του Conference League.

LIVE: Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ
Europa League 19.02.26

LIVE: Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ

LIVE: Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ για τα playoffs του Europa League.

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 19.02.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5 HD.

Η ζωή του μεγιστάνα των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, είναι σαν να βγήκε απ’το Succession
Culture Live 19.02.26

Η ζωή του μεγιστάνα των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, είναι σαν να βγήκε απ’το Succession

Λίγο πριν κλείσει τα 95, ο Ρούπερτ Μέρντοχ βλέπει την αυτοκρατορία του να μπαίνει σε φάση διαδοχής, με οικογενειακές ρήξεις, πολιτικές συμμαχίες και μάχες εξουσίας που θυμίζουν έντονα το τηλεοπτικό δράμα του Succession

LIVE: Ηρακλής – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 19.02.26

LIVE: Ηρακλής – Παναθηναϊκός

LIVE: Ηρακλής – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηρακλής – Παναθηναϊκός, στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Θάρρος 19.02.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Θέλτα
Europa League 19.02.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Θέλτα

LIVE: ΠΑΟΚ – Θέλτα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Θέλτα για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Ελλάδα 19.02.26

Ρόδος 19.02.26

Γκλαβάς στο in: «Προπονητικό κέντρο για τις εθνικές ομάδες στο ΟΑΚΑ, προσπαθούμε να φέρουμε τουρνουά WTA στην Αθήνα»
Πρόεδρος ΕΦΟΑ 19.02.26

Γκλαβάς στο in: «Προπονητικό κέντρο για τις εθνικές ομάδες στο ΟΑΚΑ, προσπαθούμε να φέρουμε τουρνουά WTA στην Αθήνα»

Ο πρόεδρος της ΕΦΟΑ, Θοδωρής Γκλαβάς, μίλησε στο in για το μέλλον του ελληνικού τένις και αποκάλυψε τη δημιουργία προπονητικού κέντρου για τις εθνικές ομάδες, αλλά και την προσπάθεια που γίνεται για να διοργανωθεί τουρνουά WTA στην Αθήνα.

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
