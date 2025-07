Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Γουίλμινγκτον του Λος Άντζελες, όταν τμήμα μιας τεράστιας βιομηχανικής σήραγγας, η οποία βρισκόταν ακόμη υπό κατασκευή, κατέρρευσε, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες (LAFD), έως και 15 εργαζόμενοι είχαν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό της σήραγγας, η οποία είχε διάμετρο 18 πόδια (5,5 μέτρα) και είχε σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί τις ανάγκες διαχείρισης των δημοτικών λυμάτων της περιοχής.

Η κατάρρευση συνέβη σε σημείο της σήραγγας που βρίσκεται περίπου 10 χιλιόμετρα νότια από τη μοναδική της είσοδο. Παρ’ όλα αυτά, η LAFD τόνισε από την πρώτη στιγμή ότι, ευτυχώς, δεν υπήρχαν αναφορές για τραυματισμούς.

Η επιχείρηση διάσωσης οργανώθηκε με ταχύτητα και σε μεγάλη κλίμακα. Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες στάλθηκαν στο σημείο, μεταξύ των οποίων και εξειδικευμένα συνεργεία που έχουν εμπειρία σε διασώσεις από περιορισμένους ή υπόγειους χώρους.

Ο εκπρόσωπος της LAFD, Μπράιαν Χάμφρεϊ, ανέφερε πως η κατάσταση ήταν εξαιρετικά περίπλοκη και επικίνδυνη, καθώς δεν υπήρχε άμεση ορατότητα για το πού βρίσκονταν οι εργαζόμενοι, ενώ δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει άμεσα αν όλοι είχαν εντοπιστεί και διασωθεί.

Λίγες ώρες αργότερα, αεροφωτογραφίες από τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα κατέγραψαν εργαζόμενους να εξέρχονται από τη σήραγγα, εμφανώς ταλαιπωρημένοι αλλά σώοι. Σύμφωνα με τις επίσημες Αρχές, έως και 31 εργάτες διασώθηκαν τελικά από τη σήραγγα.

