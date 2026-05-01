Τεράστια ποσότητα ναρκωτικών που αγγίζει τον μισό τόνο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας το βράδυ της Πέμπτης (30/4), στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του ελληνικού FBI.

Το σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Προηγουμένως, είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση μία ύποπτη νταλίκα, αξιοποιώντας κρίσιμες πληροφορίες που είχαν λάβει εδώ και περίπου έναν μήνα από τις βουλγαρικές αρχές.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες της γείτονος είχαν ενημερώσει για φορτηγά με βουλγαρικές πινακίδες, τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών μέσω ευρωπαϊκών διαδρομών. Τελικά, οι ελληνικές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν περίπου μισό τόνο ακατέργαστης ινδικής κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, σε μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις του είδους που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα.

Η αστυνομική επιχείρηση

Στο βίντεο που έφερε στο φως το ΕΡΤnews από τη στιγμή της επιχείρησης, καταγράφεται ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών να ερευνά το εσωτερικό της νταλίκας, η οποία μόλις είχε αποβιβαστεί από πλοίο προερχόμενο από την Ιταλία.

Το φορτηγό έφερε βουλγαρικές πινακίδες και, σύμφωνα με τα συνοδευτικά έγγραφα, μετέφερε νόμιμο φορτίο: ρολά κουζίνας και χαρτοπετσέτες. Ωστόσο, ανάμεσα στις παλέτες και τις κούτες με το εμπόρευμα, οι διακινητές είχαν επιμελώς κρύψει δεκάδες συσκευασίες με τη ναρκωτική ουσία.

Μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις στην Ελλάδα

Οι ελληνικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες «skunk» – δηλαδή υψηλής περιεκτικότητας υδροπονικής κάνναβης – που έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί ποτέ στην ελληνική επικράτεια. Η αξία του φορτίου στη μαύρη αγορά εκτιμάται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, δεδομένης της ποιότητας και της ποσότητας της ναρκωτικής ουσίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθη ο 50χρονος οδηγός του φορτηγού. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν συνεργάζεται με τις Αρχές και αρνείται να δώσει στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο κύριος όγκος της ποσότητας προοριζόταν για την Τουρκία, μια εξαιρετικά μεγάλη και κερδοφόρα αγορά για τα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών. Ένα μικρότερο μέρος της ποσότητας φέρεται να προοριζόταν για διάθεση στην ελληνική αγορά.