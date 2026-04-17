Έκαναν ταχυδρομικές παραγγελίες ναρκωτικών από το εξωτερικό – Συνελήφθησαν 45χρονος και ένας ανήλικος
Κατασχέθηκαν έξι συσκευασίες ναρκωτικών συνολικού βάρους 3 κιλών
Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της Πέμπτης, 16 Απριλίου 2026, σε περιοχές της Αττικής και της Κω, 2 ημεδαποί (45χρονος και ανήλικος), οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν μέσω ταχυδρομικού δέματος στην ελληνική επικράτεια, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, αστυνομικοί του Τμήματος Αερολιμένα, εντόπισαν ύποπτο ταχυδρομικό δέμα, προερχόμενο από χώρα του εξωτερικού, το οποίο περιείχε 6 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους -3- κιλών.
Επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης
Ακολούθως, οργανώθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη ο ανήλικος σε περιοχή της Αττικής, τη στιγμή που παρέλαβε το ανωτέρω δέμα.
Εν συνεχεία, ο 45χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε περιοχή της Κω στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου για παραμέληση της εποπτείας του.
Κατά την επιχείρηση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους -3- κιλών, καθώς και συσκευή κινητής τηλεφωνίας.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
