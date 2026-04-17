«Βούτυρο» κάνναβης και ροζ κοκαΐνη εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων σε ταχυδρομικό δέμα που επιχείρησε να εισάγει στην Ελλάδα ένας 27χρονος, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Το ταχυδρομικό δέμα εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και διαπιστώθηκε ότι προέρχεται από τις ΗΠΑ με προορισμό την Αθήνα και συγκεκριμένα τα Πετράλωνα.

Πώς εντόπισαν τον 27χρονο που παρέλαβε το «βούτυρο» κάνναβης και την κοκαΐνη

Στη συνέχεια, στήθηκε επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης» κατά την οποία εντοπίστηκε ο 27χρονος, ο οποίος ακινητοποιήθηκε αφού παρέλαβε το δέμα.

Αρμόδιες πηγές με γνώση της υπόθεσης, επισημαίνουν πως το «βούτυρο» κάνναβης είναι ένα νέο ναρκωτικό, το οποίο εντοπίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του 27χρονου

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο η ποσότητα αυτή να αποτελεί δοκιμαστική εισαγωγή για μια ενδεχόμενη μεγαλύτερη μελλοντική ποσότητα.

Σε σωματική έρευνα, καθώς και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 27χρονου, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν, συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), μικτού βάρους 3 κιλών και 553 γραμμαρίων, 135 γραμμάρια MDMA και 90 γραμμάρια κοκαΐνης.