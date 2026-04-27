Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
27.04.2026 | 11:37
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Ο Κόντης ήταν μία μεταφυσική τιμωρία για τον Παναθηναϊκό
On Field 27 Απριλίου 2026, 15:33

Ο Κόντης ήταν μία μεταφυσική τιμωρία για τον Παναθηναϊκό

Το ποδόσφαιρο επέλεξε να τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό με τον πιο σκληρό τρόπο, αφού τον «έριξε» ευρωπαϊκή διοργάνωση ο προπονητής που κρίθηκε ανεπαρκής από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού την τελευταία τριετία, έχει παραβιάσει επανειλημμένα την ποδοσφαιρική λογική με τις απανωτές αλλαγές προπονητών, τις εκτεταμένες ανακατατάξεις στο ρόστερ και τις μεταβάσεις από το ένα σχέδιο στο άλλο. Χωρίς καμία δόση υπερβολής, ο σύλλογος λειτουργεί μέσα στο χάος, δεν έχει σταθερές, ούτε και προσανατολισμό. Προφανώς, με κύρια την ευθύνη του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο. Είναι τόσο σοβαρές οι παραβιάσεις των ιθυνόντων του Παναθηναϊκού, που το ποδόσφαιρο σαν να αποφάσισε να τους τιμωρήσει εμφατικά.

Ασφαλώς, το άθλημα δεν έχει τίποτε το εξωγήινο. Οι άνθρωποι που εργάζονται στο σπορ συζητούν, πράττουν και καθορίζουν τα αποτελέσματα. Όλα έχουν ανθρώπινη προέλευση. Ωστόσο, μερικά γεγονότα μοιάζουν να έχουν μία μεταφυσική χροιά.

Όπως ο τρόπος που ο Παναθηναϊκός κατέληξε στον Β’ προκριματικό του Conference League και όχι στο Europa League. Υπαίτιος είναι ο ΟΦΗ που στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας και κέρδισε το καλύτερο ευρωπαϊκό «εισιτήριο» μετά τις θέσεις του Champions League, προκαλώντας το ανάλογο ντόμινο. Η κρητική ομάδα αποκόμισε το μέγιστο όφελος της και αυτό έτυχε να συγκρούεται με το συμφέρον του Παναθηναϊκού.

Απλώς η παρουσία του Χρήστου Κόντη προσδίσει τη μεταφυσική χροιά στο γεγονός. Υποτίθεται πως ο Γιάννης Αλαφούζος αντικατέστησε τον Κόντη με τον Ράφα Μπενίτεθ, επειδή δεν πίστευε πως θα κατόρθωνε να αναγεννήσει τον Παναθηναϊκό. Ο παλαίμαχος αμυντικός αρνήθηκε να μείνει στο «Καλαφάτης» ως μέλος του επιτελείου του Μπενίτεθ, ένιωσε έτοιμος για μία δική του δουλειά και ανέλαβε τον διαλυμένο ΟΦΗ μεσούσης της σεζόν, ενώ ήταν φαβορί για υποβιβασμό. Δεν διαχειρίστηκε δικό του ρόστερ, δεν ενισχύθηκε με πολυδάπανες μεταγραφές τον Ιανουάριο και παρόλα αυτά, δημιούργησε ένα σύνολο με αρχές, που κέρδισε βαθμούς και έδειχνε ικανό να προσπεράσει τον Λεβαδειακό στην 5η θέση.  Κυρίως, ο ΟΦΗ με τον Κόντη στον πάγκο, απέκλεισε στη Νέα Φιλαδέλφεια την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος ΑΕΚ στα προημιτελικά (η μόνη εγχώρια ήττα της Ένωσης στο 2026) και σε διπλούς ημιτελικούς τον φορμαρισμένο Λεβαδειακό. Με τη νίκη επί του ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου να συνιστά τεράστιο επίτευγμα!

Η μοίρα φρόντισε ώστε ο προπονητής που έκρινε ανεπαρκή πριν μερικούς μήνες ο Αλαφούζος, όχι μόνο να πετύχει θριαμβευτικά στο εργασιακό περιβάλλον που μετακόμισε αμέσως μετά από την αποχώρηση του στο Κορωπί, αλλά αυτή η επιτυχία να επηρεάσει αρνητικά τον Παναθηναϊκό! Σε μία μορφή τιμωρίας, σαν ένα σκληρό πάθημα προς τον μεγαλομέτοχο της «πράσινης» ΠΑΕ.

Ποιος ξέρει; Ίσως ο… Θεός του ποδοσφαίρου να αγανάκτησε με τις παλινωδίες στο Τριφύλλι και να έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα. Στην προκειμένη, έχει σημασία αν αυτή τη φορά ιδιοκτησία και διοίκηση του Παναθηναϊκού κατανόησαν το μάθημα. Έστω και αργά, να σκεφτούν με ποδοσφαιρικά κριτήρια και να εφαρμόσουν ένα ρεαλιστικό σχέδιο με την επιλογή των κατάλληλων προσώπων για την εφαρμογή του.

Υ.Γ.: Για να μην πάμε στο άλλο άκρο, κανένας δεν εγγυάται ότι ο Κόντης θα πετύχαινε εκεί που αποτυγχάνει ο Μπενίτεθ. Η δουλειά στον ΟΦΗ είχε διαφορετικές απαιτήσεις και μικρότερη πίεση από τον Παναθηναϊκό. Το σημαντικό είναι να καταλάβουμε τον λανθασμένο τρόπο που λειτουργούν οι ιθύνοντες του Τριφυλλιού, όχι να συγκρίνουμε οργανισμούς και απαιτήσεις.

Αγορές: Σε λεπτή ισορροπία – Το ενεργειακό σοκ δεν έχει φανεί ακόμη

Αγορές: Σε λεπτή ισορροπία – Το ενεργειακό σοκ δεν έχει φανεί ακόμη

Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Κόσμος
Συνάντηση Αραγτσί, Πούτιν στη Μόσχα – Μερτς: Οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από το Ιράν, δεν διαφαίνεται τέλος στη σύγκρουση

Συνάντηση Αραγτσί, Πούτιν στη Μόσχα – Μερτς: Οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από το Ιράν, δεν διαφαίνεται τέλος στη σύγκρουση

Αθλητική Ροή
Champions League 2026-27: Ποιοι είναι ήδη στη League Phase, ποιοι/πώς προκρίνονται, ο χάρτης και τι γίνεται με Ολυμπιακό, ΑΕΚ
Champions League 27.04.26

Champions League 2026-27: Ποιοι είναι ήδη στη League Phase, ποιοι/πώς προκρίνονται, ο χάρτης και τι γίνεται με Ολυμπιακό, ΑΕΚ

Το φετινό Champions League βρίσκεται στο φινάλε του, αλλά για τις περισσότερες ομάδες το μυαλό βρίσκεται ήδη σε εκείνο της επόμενης σεζόν. Ποιες ομάδες έχουν ήδη «κλειδώσει» θέση στη League Phase, πώς, γιατί και τι ισχύει για Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Αναλυτικός οδηγός...

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Παιχνίδια της μοίρας 27.04.26

Ο Κόντης ήταν μία μεταφυσική τιμωρία για τον Παναθηναϊκό

Το ποδόσφαιρο επέλεξε να τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό με τον πιο σκληρό τρόπο, αφού τον «έριξε» ευρωπαϊκή διοργάνωση ο προπονητής που κρίθηκε ανεπαρκής από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς
On Field 26.04.26

Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς

Η επιστροφή του Αμερικανού προσφέρει πολλά στον Μπαρτζώκα ενόψει Μονακό και ο σέντερ των πειραιωτών έδειξε κόντρα στην ΑΕΚ πως είναι έτοιμος να δώσει σημαντικές λύσεις

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο
On Field 26.04.26

Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο

Ο ακραίος μπακ της Ίντερ έφτασε τις 17 ασίστ και είναι πλέον ο παίκτης με τις περισσότερες τελικές πάσες στην ιστορία της Serie A

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η ποδοσφαιρική Περιφέρεια έχει… σφυγμό: Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ και ο πρωταγωνιστής Λεβαδειακός (vids)
On Field 26.04.26

Η ποδοσφαιρική Περιφέρεια έχει… σφυγμό: Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ και ο πρωταγωνιστής Λεβαδειακός (vids)

Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, ο Λεβαδειακός πρωταγωνίστησε παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο στη φετινή Super League και η ελληνική ποδοσφαιρική Περιφέρεια... αναπνέει ξανά.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η τρίτη και καλύτερη για τον ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Η τρίτη και καλύτερη για τον ΟΦΗ

Είναι από τις ιστορίες που βρίσκουν πολλούς υποστηρικτές. Η πορεία του ΟΦΗ και η τρίτη και καλύτερη…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Η υπόκλιση στην Κάρλα, είναι το ποδόσφαιρο (που θέλεις να υπάρχει)…
Ποδόσφαιρο 24.04.26

Η υπόκλιση στην Κάρλα, είναι το ποδόσφαιρο (που θέλεις να υπάρχει)…

Η Κάρλα Βίτι μετά από 28 χρόνια ως φροντίστρια των Go Ahead Eagles, βγήκε στη σύνταξη και οι οπαδοί της ολλανδικής ομάδας την έκαναν πανό και κορεό, υπενθυμίζοντας πως το ποδόσφαιρο θα είναι πάντα συνυφασμένο με έννοιες όπως πίστη, αφοσίωση, αγάπη, αυταπάρνηση.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Άρης: Το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) συναντά το σπουδαίο παρόν (Αντετοκούνμπο) και μαζί θα ορίσουν το μέλλον
Μπάσκετ 24.04.26

Το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) συναντά το σπουδαίο παρόν (Γιάννης) και μαζί θα ορίσουν το ελπιδοφόρο μέλλον

Το Σάββατο (25/4) ο κόσμος του μπάσκετ θα είναι στραμμένος στο Nick Galis Hall για χάρη των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκου Γκάλη και η αίσθηση που γεννάται, θυμίζει κάτι από τα παλιά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»
On Field 23.04.26

Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»

Ο Αντρέα Αμπόντι απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι το Ιράν πρέπει ν’ αποκλειστεί από το Μουντιάλ και την θέση του να πάρει η Σκουάντρα Ατζούρα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Όταν όλα «δείχνουν» Μπαρτσελόνα
On Field 23.04.26

Όταν όλα «δείχνουν» Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός θα μάθει μετά την «μάχη» Μονακό – Μπάρτσα, την αντίπαλό του στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας και το φαβορί είναι ξεκάθαρο στην αυριανή αναμέτρηση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Champions League 2026-27: Ποιοι είναι ήδη στη League Phase, ποιοι/πώς προκρίνονται, ο χάρτης και τι γίνεται με Ολυμπιακό, ΑΕΚ
Champions League 27.04.26

Champions League 2026-27: Ποιοι είναι ήδη στη League Phase, ποιοι/πώς προκρίνονται, ο χάρτης και τι γίνεται με Ολυμπιακό, ΑΕΚ

Το φετινό Champions League βρίσκεται στο φινάλε του, αλλά για τις περισσότερες ομάδες το μυαλό βρίσκεται ήδη σε εκείνο της επόμενης σεζόν. Ποιες ομάδες έχουν ήδη «κλειδώσει» θέση στη League Phase, πώς, γιατί και τι ισχύει για Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Αναλυτικός οδηγός...

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ο Τζέιμς Μποντ δεν θα βγει στις σκοτεινές αίθουσες πριν το 2028
Βασανιστήριο 27.04.26

Πιο αργά κι από την επανάληψη - Ο νέος Τζέιμς Μποντ δεν θα βγει στις σκοτεινές αίθουσες πριν το 2028

Χωρίς να έχουν βγει τον ηθοποιό που θα αντικαταστήσει τον Ντάνιελ Κρεγκ και χωρίς τελικό σενάριο, ο Τζέιμς Μποντ δεν πρόκειται να επιστρέψει πριν την άνοιξη του 2028

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η απόφαση του Αρείου Πάγου για υποκλοπές πλήττει τη Δημοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η απόφαση του Αρείου Πάγου για υποκλοπές πλήττει τη Δημοκρατία

Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για επικίνδυνη εξέλιξη για τη Δικαιοσύνη και για τη Δημοκρατία, επισημαίνοντας πως κουκουλώνεται ξανά το σκάνδαλο των υποκλοπών, με αφορμή την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση

Σύνταξη
Συνεργασία του Δήμου Χανίων και Αυστραλιανής Κυβέρνησης ενόψει της 85ης επετείου της Μάχης της Κρήτης
Αυτοδιοίκηση 27.04.26

Συνεργασία του Δήμου Χανίων και Αυστραλιανής Κυβέρνησης ενόψει της 85ης επετείου της Μάχης της Κρήτης

Ο Δήμαρχος Χανίων, κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, σε ευχαριστήρια επιστολή του επεσήμανε: «Ο Δήμος Χανίων αναγνωρίζει τον διαχρονικό και ιστορικό δεσμό που μας ενώνει με τους λαούς της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας».

Σύνταξη
Interamerican στο Delphi Economic Forum XI: Προτείνοντας λύσεις για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας
Τα Νέα της Αγοράς 27.04.26

Interamerican στο Delphi Economic Forum XI: Προτείνοντας λύσεις για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας

Ο Όμιλος Interamerican στήριξε τον θεσμό ως Gold Sponsor, δίνοντας και φέτος δυναμικό «παρών» με τοποθετήσεις που διευρύνουν τον διάλογο γύρω από την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Σύνταξη
Τσίπρας για υποκλοπές: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο
Πολιτική 27.04.26

Τσίπρας για υποκλοπές: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο

Αιχμηρή δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. Έκπληκτος από την ταχύτητα της Δικαιοσύνης όταν «επίκειται αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου», τονίζει πως ότι «εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».

Σύνταξη
Χρήστος Κακλαμάνης για υποκλοπές: Η διάταξη του Αρείου Πάγου θα έχει σύντομα την τύχη της προηγούμενης του Ζήση
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Χρήστος Κακλαμάνης για υποκλοπές: Η διάταξη του Αρείου Πάγου θα έχει σύντομα την τύχη της προηγούμενης του Ζήση

Μιλώντας στο in ο Χρήστος Κακλαμάνης, συνήγορος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την απόφαση για τις υποκλοπές του Αρείου Πάγου τονίζει πως «το μόνο που μπορεί να προκληθεί από αυτή τη διάταξη είναι η περαιτέρω καθυστέρηση στην έρευνα»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Άγιος Δημήτριος: Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη των τριών 20χρονων που κατηγορούνται για «υπόθαλψη εγκληματία»
Ελλάδα 27.04.26

Άγιος Δημήτριος: Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη των τριών 20χρονων που κατηγορούνται για «υπόθαλψη εγκληματία»

Αρχικά, από την πλευρά της υπεράσπισης ζητήθηκε αναβολή λόγω κωλύματος ενός εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, αίτημα το οποίο η εισαγγελέας ζήτησε να απορριφθεί,

Σύνταξη
«Μπαμπάκα μου, τόσο υπερήφανη για εσένα»: Η κόρη του Χρήστου Κόντη πανηγυρίζει για το Κύπελλο του ΟΦΗ (pic)
Ποδόσφαιρο 27.04.26

«Μπαμπάκα μου, τόσο υπερήφανη για εσένα»: Η κόρη του Χρήστου Κόντη πανηγυρίζει για το Κύπελλο του ΟΦΗ (pic)

Η κόρη του Χρήστου Κόντη, Ζωή, βρέθηκε στο Πανθεσσαλικό και δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ

Σύνταξη
Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές
Πολιτική 27.04.26

Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές

Ο Μανώλης Βελεργάκης, δικηγόρος του Νίκου Ανδρουλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών στο ΕΔΔΑ, στηλιτεύει την απόφαση του Αρείου Πάγου να αφήσει τον «φάκελο υποκλοπές» στο αρχείο

Σύνταξη
Εκτός πραγματικότητας πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης: «Έχουμε κάνει το καλύτερο για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά»
Πολιτική 27.04.26

Εκτός πραγματικότητας πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης: «Έχουμε κάνει το καλύτερο για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα για μία ακόμη φορά πανηγύρισε για τα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε- τα οποία χαρακτηριστήκαν από την αντιπολίτευση κατώτερα των προσδοκιών - ενώ έκανε αναφορά και για την μείωση του χρέους

Σύνταξη
Τέμπη: Πώς εξηγήθηκε η παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας του Δημοσίου στους «4» – Σφοδρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων
Δίκη Τεμπών 27.04.26

Πώς εξηγήθηκε η παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας του Δημοσίου στους «4» - Σφοδρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων

Δικηγόροι κάνουν λόγο για αναπαραγωγή του αφηγήματος του «ανθρώπινου λάθους» από το Δημόσιο. Τι ανέφερε η συνήγορος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Έρχονται εκτεταμένες αλλαγές στην αίθουσα της δίκης

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
