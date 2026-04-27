Ο Κόντης ήταν μία μεταφυσική τιμωρία για τον Παναθηναϊκό

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού την τελευταία τριετία, έχει παραβιάσει επανειλημμένα την ποδοσφαιρική λογική με τις απανωτές αλλαγές προπονητών, τις εκτεταμένες ανακατατάξεις στο ρόστερ και τις μεταβάσεις από το ένα σχέδιο στο άλλο. Χωρίς καμία δόση υπερβολής, ο σύλλογος λειτουργεί μέσα στο χάος, δεν έχει σταθερές, ούτε και προσανατολισμό. Προφανώς, με κύρια την ευθύνη του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο. Είναι τόσο σοβαρές οι παραβιάσεις των ιθυνόντων του Παναθηναϊκού, που το ποδόσφαιρο σαν να αποφάσισε να τους τιμωρήσει εμφατικά.

Ασφαλώς, το άθλημα δεν έχει τίποτε το εξωγήινο. Οι άνθρωποι που εργάζονται στο σπορ συζητούν, πράττουν και καθορίζουν τα αποτελέσματα. Όλα έχουν ανθρώπινη προέλευση. Ωστόσο, μερικά γεγονότα μοιάζουν να έχουν μία μεταφυσική χροιά.

Όπως ο τρόπος που ο Παναθηναϊκός κατέληξε στον Β’ προκριματικό του Conference League και όχι στο Europa League. Υπαίτιος είναι ο ΟΦΗ που στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας και κέρδισε το καλύτερο ευρωπαϊκό «εισιτήριο» μετά τις θέσεις του Champions League, προκαλώντας το ανάλογο ντόμινο. Η κρητική ομάδα αποκόμισε το μέγιστο όφελος της και αυτό έτυχε να συγκρούεται με το συμφέρον του Παναθηναϊκού.

Απλώς η παρουσία του Χρήστου Κόντη προσδίσει τη μεταφυσική χροιά στο γεγονός. Υποτίθεται πως ο Γιάννης Αλαφούζος αντικατέστησε τον Κόντη με τον Ράφα Μπενίτεθ, επειδή δεν πίστευε πως θα κατόρθωνε να αναγεννήσει τον Παναθηναϊκό. Ο παλαίμαχος αμυντικός αρνήθηκε να μείνει στο «Καλαφάτης» ως μέλος του επιτελείου του Μπενίτεθ, ένιωσε έτοιμος για μία δική του δουλειά και ανέλαβε τον διαλυμένο ΟΦΗ μεσούσης της σεζόν, ενώ ήταν φαβορί για υποβιβασμό. Δεν διαχειρίστηκε δικό του ρόστερ, δεν ενισχύθηκε με πολυδάπανες μεταγραφές τον Ιανουάριο και παρόλα αυτά, δημιούργησε ένα σύνολο με αρχές, που κέρδισε βαθμούς και έδειχνε ικανό να προσπεράσει τον Λεβαδειακό στην 5η θέση. Κυρίως, ο ΟΦΗ με τον Κόντη στον πάγκο, απέκλεισε στη Νέα Φιλαδέλφεια την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος ΑΕΚ στα προημιτελικά (η μόνη εγχώρια ήττα της Ένωσης στο 2026) και σε διπλούς ημιτελικούς τον φορμαρισμένο Λεβαδειακό. Με τη νίκη επί του ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου να συνιστά τεράστιο επίτευγμα!

Η μοίρα φρόντισε ώστε ο προπονητής που έκρινε ανεπαρκή πριν μερικούς μήνες ο Αλαφούζος, όχι μόνο να πετύχει θριαμβευτικά στο εργασιακό περιβάλλον που μετακόμισε αμέσως μετά από την αποχώρηση του στο Κορωπί, αλλά αυτή η επιτυχία να επηρεάσει αρνητικά τον Παναθηναϊκό! Σε μία μορφή τιμωρίας, σαν ένα σκληρό πάθημα προς τον μεγαλομέτοχο της «πράσινης» ΠΑΕ.

Ποιος ξέρει; Ίσως ο… Θεός του ποδοσφαίρου να αγανάκτησε με τις παλινωδίες στο Τριφύλλι και να έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα. Στην προκειμένη, έχει σημασία αν αυτή τη φορά ιδιοκτησία και διοίκηση του Παναθηναϊκού κατανόησαν το μάθημα. Έστω και αργά, να σκεφτούν με ποδοσφαιρικά κριτήρια και να εφαρμόσουν ένα ρεαλιστικό σχέδιο με την επιλογή των κατάλληλων προσώπων για την εφαρμογή του.

Υ.Γ.: Για να μην πάμε στο άλλο άκρο, κανένας δεν εγγυάται ότι ο Κόντης θα πετύχαινε εκεί που αποτυγχάνει ο Μπενίτεθ. Η δουλειά στον ΟΦΗ είχε διαφορετικές απαιτήσεις και μικρότερη πίεση από τον Παναθηναϊκό. Το σημαντικό είναι να καταλάβουμε τον λανθασμένο τρόπο που λειτουργούν οι ιθύνοντες του Τριφυλλιού, όχι να συγκρίνουμε οργανισμούς και απαιτήσεις.