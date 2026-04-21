Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι ψάχνει ήδη τον αντί-Μπενίτεθ
Ποδόσφαιρο 21 Απριλίου 2026, 20:21

Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι ψάχνει ήδη τον αντί-Μπενίτεθ

O Γιάννης Αλαφούζος έχει αποφασίσει την αντικατάσταση του Ράφα Μπενίτεθ και ο Φράνκο Μπαλντίνι έχει αναλάβει την εύρεση του νέου προπονητή.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Vita.gr
Πώς η θεωρία “Broaden and Build” μπορεί να ενισχύσει τη θετική σκέψη;

Πώς η θεωρία “Broaden and Build” μπορεί να ενισχύσει τη θετική σκέψη;

Spotlight

Όλα τα… σημάδια συγκλίνουν ότι ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα μακροημερεύσει στο «Γεώργιος Καλαφάτης». Ίσως η πιο ξεκάθαρη ένδειξη πως το μέλλον προδιαγράφεται δυσοίωνο για τον Ισπανό, είναι η μετάθεση της άφιξης του Φράνκο Μπαλντίνι στην Αθήνα. Μαζί με την ακύρωση – για την ώρα – μιας αναλυτικής συζήτησης με τους Γιάννη Αλαφούζο και Μπενίτεθ για την επίλυση των διαφωνιών στη συνεργασία τους.

Ο Μπαλντίνι εμφανιζόταν μέχρι πρότινος ως υπέρμαχος της σταθερότητας στην τεχνική ηγεσία, μια φωνή που εισηγούταν στον Αλαφούζο την παραμονή του Μπενίτεθ. Κόντρα στις εισηγήσεις άλλων συνεργατών και συνομιλητών του εφοπλιστή, που υποστήριζαν πως ο 66χρονος προπονητής δεν είναι ο κατάλληλος για να δημιουργήσει έναν ισχυρό και επίδοξο πρωταθλητή Παναθηναϊκό.

Πλέον, η στάση του Ιταλού παράγοντα έχει αλλάξει. Ο σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού συμμερίζεται την άποψη του Αλαφούζου για ασυμφωνία χαρακτήρων με τον Μπενίτεθ. Εκτιμά δεόντως την αξία του Μπενίτεθ, όμως αντιλαμβάνεται ότι με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, είναι αδύνατον να πετύχει στο Τριφύλλι.

Ο Μπαλντίνι τσεκάρει βιογραφικά από το εξωτερικό

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «In», ήδη ο Μπαλντίνι έχει αναλάβει την προεργασία για την αντικατάσταση του Μπενίτεθ. Ο Ιταλός έχει συζητήσει με τον Αλαφούζο για το προφίλ του κατάλληλου υποψήφιου και έχει ενεργοποιήσει τις διασυνδέσεις του στην ποδοσφαιρική αγορά.

Είναι προφανές ότι η ατζέντα του Μπαλντίνι είναι πολύ μεγάλη και τα πρώτα… αποθηκευμένα ονόματα προέρχονται από το εξωτερικό. Αυτό σημαίνει ότι «ελληνικές» περιπτώσεις όπως ο Σεμπαστιάν Λέτο ή ο Πέδρο Μαρτίνς, δεν είναι οι πρώτες που θα απασχολούσαν τον Μπαλντίνι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η διοίκηση του Παναθηναϊκού προετοιμάζει τη διαδοχή, η πλευρά του Ράφα Μπενίτεθ δηλώνει πλήρη άγνοια για τη φημολογούμενη απόλυση του. Ο Ισπανός προπονητής είναι έμπειρος και πανέξυπνος, οπότε εξυπακούεται ότι γνωρίζει τι συμβαίνει, τουλάχιστον σε επίπεδο φημών στον Τύπο. Ο Μπενίτεθ δεν προτίθεται να επιδιώξει κάποια συνάντηση με τον εργοδότη του για να ζητήσει εξηγήσεις ή διευκρινήσεις και θα περιμένει τις κινήσεις της ΠΑΕ. Ο 66χρονος προπονητής είναι εξασφαλισμένος από το συμβόλαιο του και θα διεκδικήσει τα δικαιώματα του, εφόσον χρειαστεί.

Τράπεζες
Χρήστος Μεγάλου: Η Ελλάδα θα παραμείνει η κύρια αγορά για την Πειραιώς

Χρήστος Μεγάλου: Η Ελλάδα θα παραμείνει η κύρια αγορά για την Πειραιώς

Vita.gr
Πώς η θεωρία “Broaden and Build” μπορεί να ενισχύσει τη θετική σκέψη;

Πώς η θεωρία “Broaden and Build” μπορεί να ενισχύσει τη θετική σκέψη;

Κόσμος
Το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία αν αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

Το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία αν αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

inWellness
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Ηρεμία 21.04.26

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό
Μπάσκετ 21.04.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μονακό για τα play in της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Μπάσκετ 21.04.26

Μονακό: Οι οκτώ διαθέσιμοι παίκτες της για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Ο προπονητής της Μονακό Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι έχει μόλις οκτώ παίκτες διαθέσιμους για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο των πλέι ιν. Αυτοί είναι οι διαθέσιμοι.

Super League 21.04.26

Ο Μπαλντίνι ψάχνει ήδη τον αντί-Μπενίτεθ

O Γιάννης Αλαφούζος έχει αποφασίσει την αντικατάσταση του Ράφα Μπενίτεθ και ο Φράνκο Μπαλντίνι έχει αναλάβει την εύρεση του νέου προπονητή.

Το Netflix ενδιαφέρεται να κάνει τη ζωή του Σέρχιο Κόκε ταινία
Ποδόσφαιρο 21.04.26

Το Netflix ενδιαφέρεται να κάνει τη ζωή του Σέρχιο Κόκε ταινία

Ο Σέρχιο Κόκε, μίλησε για πρώτη φορά με την αποφυλάκιση του και αναφέρθηκε στη ζωή του, το ποδόσφαιρο, αλλά και στη φυλακή στην οποία κατέληξε για υπόθεση ναρκωτικών. Επίσης αποκάλυψε ότι Netflix ενδιαφέρεται να κάνει την ιστορία του ου ταινία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά
On Field 21.04.26

Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά

Αρχικά, έβαλαν μπροστά τους διαιτητές και τους βοηθούς της Super League, όμως αν και η ΕΠΟ θα πιέσει, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Βάιος Μπαλάφας
Υπέροχο βίντεο: Η στιγμή που μικρός φίλος του ΟΦΗ μαθαίνει ότι θα δει από κοντά τον τελικό Κυπέλλου! (vid)
Ποδόσφαιρο 21.04.26

Υπέροχο βίντεο: Η στιγμή που μικρός φίλος του ΟΦΗ μαθαίνει ότι θα δει από κοντά τον τελικό Κυπέλλου! (vid)

Ένα συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ ΟΦΗ κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με νεαρό φίλο των Κρητικών να... λυγίζει όταν μαθαίνει από τον πατέρα του ότι θα δει από κοντά τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας!

Σκάνδαλο με escort στο Μιλάνο: VIP πελάτες, ποδοσφαιριστές και σκιές γύρω από τη νυχτερινή ελίτ
Ποδόσφαιρο 21.04.26

Σκάνδαλο με escort στο Μιλάνο: VIP πελάτες, ποδοσφαιριστές και σκιές γύρω από τη νυχτερινή ελίτ

Εκτεταμένη έρευνα στο Μιλάνο αποκαλύπτει κύκλωμα εκατομμυρίων με εμπλοκή γνωστών προσώπων, πολυτελή πακέτα διασκέδασης και σοβαρές κατηγορίες για εκμετάλλευση και ξέπλυμα χρήματος

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Υπόκλιση σε Κωστούλα από τον προπονητή της Μπράιτον: «Έχει τεράστιο ταλέντο – Μακροπρόθεσμα θα είναι σημαντικός παίκτης για εμάς»
Ποδόσφαιρο 21.04.26

Υπόκλιση σε Κωστούλα από τον προπονητή της Μπράιτον: «Έχει τεράστιο ταλέντο – Μακροπρόθεσμα θα είναι σημαντικός παίκτης για εμάς»

Ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χιούρτζελερ, στάθηκε στην παρουσία και την πρόοδο του Χαράλαμπου Κωστούλα, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εικόνα του.

Ποδοσφαιριστής επιζών της τραγωδίας του Κραν Μοντανά υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο (pics)
Ποδόσφαιρο 21.04.26

Ποδοσφαιριστής επιζών της τραγωδίας του Κραν Μοντανά υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο (pics)

Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής, Ταχίρις Ντος Σάντος, είναι ένας από αυτούς που βγήκαν ζωντανοί από την πύρινη κόλαση του Κραν Μοντανά την περασμένη Πρωτοχρονιά και τώρα υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τη γαλλική Μετς.

Ο Μαυροπάνος στο στόχαστρο της Νιούκαστλ και της Ντόρτμουντ – Τα δεδομένα για τον αμυντικό της Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 21.04.26

Ο Μαυροπάνος στο στόχαστρο της Νιούκαστλ και της Ντόρτμουντ – Τα δεδομένα για τον αμυντικό της Γουέστ Χαμ

O Κωνσταντίνος Μαυροπάνος βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ενόψει καλοκαιριού, καθώς έχει προσελκύσει το βλέμμα κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Έκλεισε τα 54 ο Ριβάλντο: «Ευχαριστώ τον Θεό για όλες τις ευλογίες που έχει προσφέρει στη ζωή μου»
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Έκλεισε τα 54 ο Ριβάλντο: «Ευχαριστώ τον Θεό για όλες τις ευλογίες που έχει προσφέρει στη ζωή μου»

Ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου Ριβάλντο που πέρασε κι από τη χώρα μας. έκλεισε 54 χρόνια ζωής και μοιράστηκε φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων του με τους δικούς του ανθρώπους.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δημοσκόπηση: «Χαστούκι» στις κυβερνητικές κραυγές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Το «εφέ πολέμου» του Μαξίμου εξανεμίζεται
Δημοσκόπηση 21.04.26

Δημοσκοπικό χαστούκι στις κυβερνητικές κραυγές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - Το «εφέ πολέμου» του Μαξίμου εξανεμίζεται

Αποδοκιμασία της κυβέρνησης σε συγκεκριμένους ποιοτικούς δείκτες σε νέα δημοσκόπηση. Απόρριψη του αφηγήματος που εξυφάνθηκε πρόσφατα από κυβερνητικούς αξιωματούχους για τον πολιτικά παράξενο ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε λάθος κατεύθυνση η χώρα. Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα». Υποχωρεί ελαφρώς το «κόμμα Καρυστιανού».

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό
Μπάσκετ 21.04.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μονακό για τα play in της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Θρίλερ στην Κρήτη: Στο μικροσκόπιο οι κάμερες ασφαλείας και το κινητό της 43χρονης – Το μυστήριο με το θάνατο του πρώην συντρόφου της
Ελλάδα 21.04.26

Κρήτη: Στο μικροσκόπιο οι κάμερες ασφαλείας και το κινητό της 43χρονης - Το μυστήριο με το θάνατο του πρώην συντρόφου της

Οι Αρχές ερευνούν κάθε στοιχείο για τη διαδρομή που ακολούθησε η 43χρονη προτού εξαφανιστεί - Τι εξετάζεται για το θάνατο του πρώην συντρόφου της

Μονακό: Οι οκτώ διαθέσιμοι παίκτες της για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 21.04.26

Μονακό: Οι οκτώ διαθέσιμοι παίκτες της για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Ο προπονητής της Μονακό Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι έχει μόλις οκτώ παίκτες διαθέσιμους για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο των πλέι ιν. Αυτοί είναι οι διαθέσιμοι.

Ουγγαρία: Το Δικαστήριο της ΕΕ χαρακτηρίζει τον νόμο κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ασύμβατο με τις αρχές της Ένωσης
Ουγγρική πρωτιά 21.04.26

Ουγγαρία: Το Δικαστήριο της ΕΕ χαρακτηρίζει τον νόμο κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ασύμβατο με τις αρχές της Ένωσης

Το Δικαστήριο της ΕΕ ορίζει ότι ο νόμος του 2021 που πέρασε η κυβέρνηση Όρμπαν για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι μεροληπτικός. Επίσης ότι είναι «αντίθετος με την ταυτότητα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κόκκινο της φωτιάς – Οι εμφανίσεις από την παγκόσμια πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»
Κλαπ κλαπ κλαπ 21.04.26

Κόκκινο της φωτιάς – Οι εμφανίσεις από την παγκόσμια πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»

H Aν Χάθαγουεϊ, η Μέριλ Στριπ, η Έμιλι Μπλαντ και ο Στάνλεϊ Τούτσι, περπάτησαν στο κόκκινο χαλί μαζί με άλλους κορυφαίους αστέρες από τον κόσμο της μόδας και του κινηματογράφου στην πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Έκρυβαν σε βόθρο καραμπίνες και πινακίδες, 10 συλλήψεις
Ελλάδα 21.04.26

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Έκρυβαν σε βόθρο καραμπίνες και πινακίδες, 10 συλλήψεις

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών βρέθηκαν μέσα σε βόθρο κλεμμένες καραμπίνες και πινακίδες κυκλοφορίας - Αποξηλώθηκαν πάνω από 2.100 μέτρα καλώδια για ρευματοκλοπή

Τσερνόμπιλ: Πώς η φύση επέστρεψε εκεί που ο άνθρωπος εξαφανίστηκε
40 χρόνια μετά 21.04.26

Τσερνόμπιλ: Πώς η φύση επέστρεψε εκεί που ο άνθρωπος εξαφανίστηκε

Σαράντα χρόνια μετά την καταστροφή του Τσερνόμπιλ, η απουσία ανθρώπων μετέτρεψε τη ζώνη αποκλεισμού σε ένα απρόσμενο καταφύγιο άγριας ζωής — με λύκους, βίσονες και σπάνια είδη να επιστρέφουν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων
Ενεργειακή κρίση 21.04.26

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων

Η Κομισιόν εξετάζει σειρά μέτρων για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη καυσίμων για την αεροπορία. Στόχος, να μη χρειαστεί να επιβληθεί μείωση πτήσεων και να συνεχιστούν κανονικά τα αεροπορικά ταξίδια.

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ολυμπιακός 23-34: Εύκολη πρόκριση στους τελικούς οι «ερυθρόλευκοι»
Άλλα Αθλήματα 21.04.26

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ολυμπιακός 23-34: Εύκολη πρόκριση στους τελικούς οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απόλυτα στον δεύτερο ημιτελικό των πλέι οφ, απέκτησε μεγάλες διαφορές (8-14, 19-29) και πέρασε με χαρακτηριστική άνεση από την έδρα του Ιωνικού, κάνοντας το 2-0 στη σειρά.

Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία
End of an era 21.04.26

Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία

Το ντοκιμαντέρ της Zara McDermott «Ibiza: Secrets Of The Party Island» προβλήθηκε στο BBC, το 2024, με το σλόγκαν «Χρήματα, υπερβολή, πολυτέλεια – καθώς οι διάσημοι συγκεντρώνονται για να περάσουν καλά, μήπως το πάρτι τελειώνει;».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»
Κόσμος 21.04.26

Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»

Η Μελόνι ανέθεσε στον Ιταλό πρεσβευτή στη Βέρνη να επιληφθεί του θέματος για να βεβαιωθεί ότι οι ελβετικές αρχές θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους ότι η Ελβετία θα πληρώσει τους λογαριασμούς

Οι δικηγόροι «στηρίζουν» την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Καταδικαστέα οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου τους»
Ελλάδα 21.04.26

Οι δικηγόροι «στηρίζουν» την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Καταδικαστέα οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου τους»

Η Ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων καταδικάζει κάθε προσπάθεια παρέμβασης ή υποβάθμισης του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
NBA: Ο νέος ιδιοκτήτης των Μπλέιζερς κάνει τέτοιες περικοπές που θα ζήλευε ακόμη και ο… Σκρουτζ!
Μπάσκετ 21.04.26

Ο νέος ιδιοκτήτης των Μπλέιζερς κάνει τέτοιες περικοπές που θα ζήλευε ακόμη και ο... Σκρουτζ!

Αυστηρές περικοπές από τον νέο ιδιοκτήτη των Μπλείζερς που απαιτεί νωρίτερα τσεκ άουτ από ξενοδοχεία, μικρά συμβόλαια στους προπονητές, ενώ απαγόρευσε ακόμη και τα δωρεάν μπλουζάκια για τους οπαδούς!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αγωγός Ντρούζμπα θα επαναλειτουργήσει – Μόλις ήρε το βέτο ο Όρμπαν για το δάνειο
Ενεργειακή διπλωματία 21.04.26

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αγωγός Ντρούζμπα θα επαναλειτουργήσει – Μόλις ήρε το βέτο ο Όρμπαν για το δάνειο

Ο αγωγός υπέστη ζημιές, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και οι Ουγγαρία και Σλοβακία είχαν κατηγορήσει το Κίεβο ότι καθυστερούσε την επιδιόρθωσή του. Απέδιδαν στην Ουκρανία εκβιασμό, ώστε να εξασφαλίσει την ένταξή της στην ΕΕ.

Greece Tax Evasion Soars, Auto Repair Shops Lead
English edition 21.04.26

Greece Tax Evasion Soars, Auto Repair Shops Lead

Nearly one in three businesses audited in 2025 were found violating tax rules, with car repair services topping the list as authorities impose billions in fines and hundreds of shutdowns

Κεφαλονιά: «Έχασα τη ζωή μου όλη, είχαν σχέδιο να την εξαφανίσουν, να πάθουν ότι της έκαναν» – Συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτούς
Ελλάδα 21.04.26

Κεφαλονιά: «Έχασα τη ζωή μου όλη, είχαν σχέδιο να την εξαφανίσουν, να πάθουν ότι της έκαναν» – Συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτούς

Μία εβδομάδα μετά το θάνατο της 19χρονης, η μητέρα της ζητά δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό της κόρης της - Τι λέει ο 66χρονος που έστειλε χρήματα στη Μυρτώ

Οxford Economics: Η αγορά εργασίας της Ευρωζώνης θα αντέξει, αλλά το τίμημα θα είναι επώδυνο
Οxford Economics 21.04.26

Eνεργειακό σοκ: Η αγορά εργασίας της Ευρωζώνης θα αντέξει, αλλά το τίμημα θα είναι επώδυνο

Νέα ανάλυση της Οxford Economics εξηγεί γιατί η αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη, θα αντέξει το ενεργειακό σοκ, αλλά με ένα επώδυνο τίμημα: Μείωση των πραγματικών μισθών και πάγωμα των προσλήψεων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το Netflix ενδιαφέρεται να κάνει τη ζωή του Σέρχιο Κόκε ταινία
Ποδόσφαιρο 21.04.26

Το Netflix ενδιαφέρεται να κάνει τη ζωή του Σέρχιο Κόκε ταινία

Ο Σέρχιο Κόκε, μίλησε για πρώτη φορά με την αποφυλάκιση του και αναφέρθηκε στη ζωή του, το ποδόσφαιρο, αλλά και στη φυλακή στην οποία κατέληξε για υπόθεση ναρκωτικών. Επίσης αποκάλυψε ότι Netflix ενδιαφέρεται να κάνει την ιστορία του ου ταινία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η διπλωματία Τραμπ περιλαμβάνει πολύ Truth Social – Βομβαρδισμός αναρτήσεων με την εκεχειρία να λήγει
Πόλεμος στο Ιράν 21.04.26

Η διπλωματία Τραμπ περιλαμβάνει πολύ Truth Social – Βομβαρδισμός αναρτήσεων με την εκεχειρία να λήγει

Από την ώρα που ξύπνησε, ο Τραμπ με αναρτήσεις και δηλώσεις του τύπου «καρότο και μαστίγιο» προσπαθεί να σύρει το Ιράν στη δική του συμφωνία. Κάνει το αντίθετο από αυτό που τον συμβουλεύουν οι επιτελείς του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε
The Good Life 21.04.26

Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, το Βατικανό φιλοξενεί την παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Μάρτιν Σκορσέζε για τον Πάπα Φραγκίσκο, τιμώντας τη συμπλήρωση ενός έτους από την εκδημία του εμβληματικού Ποντίφικα

Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά
On Field 21.04.26

Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά

Αρχικά, έβαλαν μπροστά τους διαιτητές και τους βοηθούς της Super League, όμως αν και η ΕΠΟ θα πιέσει, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Βάιος Μπαλάφας
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Απριλίου 2026
