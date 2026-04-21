Ο Μπαλντίνι ψάχνει ήδη τον αντί-Μπενίτεθ

Όλα τα… σημάδια συγκλίνουν ότι ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα μακροημερεύσει στο «Γεώργιος Καλαφάτης». Ίσως η πιο ξεκάθαρη ένδειξη πως το μέλλον προδιαγράφεται δυσοίωνο για τον Ισπανό, είναι η μετάθεση της άφιξης του Φράνκο Μπαλντίνι στην Αθήνα. Μαζί με την ακύρωση – για την ώρα – μιας αναλυτικής συζήτησης με τους Γιάννη Αλαφούζο και Μπενίτεθ για την επίλυση των διαφωνιών στη συνεργασία τους.

Ο Μπαλντίνι εμφανιζόταν μέχρι πρότινος ως υπέρμαχος της σταθερότητας στην τεχνική ηγεσία, μια φωνή που εισηγούταν στον Αλαφούζο την παραμονή του Μπενίτεθ. Κόντρα στις εισηγήσεις άλλων συνεργατών και συνομιλητών του εφοπλιστή, που υποστήριζαν πως ο 66χρονος προπονητής δεν είναι ο κατάλληλος για να δημιουργήσει έναν ισχυρό και επίδοξο πρωταθλητή Παναθηναϊκό.

Πλέον, η στάση του Ιταλού παράγοντα έχει αλλάξει. Ο σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού συμμερίζεται την άποψη του Αλαφούζου για ασυμφωνία χαρακτήρων με τον Μπενίτεθ. Εκτιμά δεόντως την αξία του Μπενίτεθ, όμως αντιλαμβάνεται ότι με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, είναι αδύνατον να πετύχει στο Τριφύλλι.

Ο Μπαλντίνι τσεκάρει βιογραφικά από το εξωτερικό

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «In», ήδη ο Μπαλντίνι έχει αναλάβει την προεργασία για την αντικατάσταση του Μπενίτεθ. Ο Ιταλός έχει συζητήσει με τον Αλαφούζο για το προφίλ του κατάλληλου υποψήφιου και έχει ενεργοποιήσει τις διασυνδέσεις του στην ποδοσφαιρική αγορά.

Είναι προφανές ότι η ατζέντα του Μπαλντίνι είναι πολύ μεγάλη και τα πρώτα… αποθηκευμένα ονόματα προέρχονται από το εξωτερικό. Αυτό σημαίνει ότι «ελληνικές» περιπτώσεις όπως ο Σεμπαστιάν Λέτο ή ο Πέδρο Μαρτίνς, δεν είναι οι πρώτες που θα απασχολούσαν τον Μπαλντίνι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η διοίκηση του Παναθηναϊκού προετοιμάζει τη διαδοχή, η πλευρά του Ράφα Μπενίτεθ δηλώνει πλήρη άγνοια για τη φημολογούμενη απόλυση του. Ο Ισπανός προπονητής είναι έμπειρος και πανέξυπνος, οπότε εξυπακούεται ότι γνωρίζει τι συμβαίνει, τουλάχιστον σε επίπεδο φημών στον Τύπο. Ο Μπενίτεθ δεν προτίθεται να επιδιώξει κάποια συνάντηση με τον εργοδότη του για να ζητήσει εξηγήσεις ή διευκρινήσεις και θα περιμένει τις κινήσεις της ΠΑΕ. Ο 66χρονος προπονητής είναι εξασφαλισμένος από το συμβόλαιο του και θα διεκδικήσει τα δικαιώματα του, εφόσον χρειαστεί.