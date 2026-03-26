Τα δύο «πρέπει» του Ράφα Μπενίτεθ στα Play Off

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
Ποδόσφαιρο 26 Μαρτίου 2026, 17:36

Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να διεκδικήσει τουλάχιστον την 3η θέση στα Play Off, αλλά και ο Ράφα Μπενίτεθ έχει τους δικούς του στόχους για να ενισχύσει τη δουλειά του.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Τα αποτελέσματα της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League, αναπτέρωσαν τις ελπίδες του Παναθηναϊκού για μία καλύτερη κατάταξη από την 4η θέση. Βέβαια, επικρατεί ρεαλισμός και στο «πράσινο» στρατόπεδο δεν εθελοτυφλούν. Ωστόσο, αν ο Παναθηναϊκός αρχίσει με διπλό στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ, τότε αισιοδοξεί ότι θα πλησιάσει τουλάχιστον τον Δικέφαλο του Βορρά και θα προσπαθήσει να τον πιέσει. Μία άνοδος στην κατάταξη δεν σχετίζεται μόνο με το γόητρο, αλλά και με ένα καλύτερο ευρωπαϊκό «εισιτήριο» που θα δημιουργήσει πιο ευνοϊκές συνθήκες για το καλοκαίρι.

Ανεξάρτητα από το αγωνιστικό σκέλος, τα Play Off συνιστούν μία ευκαιρία για τον Ράφα Μπενίτεθ, για να εδραιώσει τη δουλειά του στο «Γεώργιος Καλαφάτης». Το ντεμαράζ νικών και προκρίσεων που πέτυχε ο Ισπανός προπονητής και που διακόπηκε στη ρεβάνς των «16» του Europa League με τη Μπέτις, ανάσχεσε τη σφοδρή κριτική που δέχτηκε με αποκορύφωμα την επόμενη της ισοπαλίας του Παναθηναϊκού με τη Λάρισα στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Ωστόσο, δεν διέλυσε τις αμφιβολίες για το μέλλον του 65χρονου τεχνικού στην Αθήνα. Όχι προσωπικά, αφού ο Μπενίτεθ εργάζεται με ορίζοντα την επόμενη σεζόν. Αλλά στον περίγυρο του Γιάννη Αλαφούζου, με πρόσωπα να εκφράζουν την αμφισβήτηση τους για την καταλληλόλητα του Μπενίτεθ. Με τα Play Off ο Μπενίτεθ έχει την ευχέρεια να παράξει έργο και να πείσει για το όραμα του. Αποφεύγοντας αμφιλεγόμενες επιλογές για την επάνδρωση της ενδεκάδας και την τακτική και δίνοντας το στίγμα του για την επόμενη σεζόν. Κάτι που επιθυμεί να δει μετ’ επιτάσεως ο Αλαφούζος…

Είναι προφανές πως το πρώτο και πιο σημαντικό είναι τα αποτελέσματα και η πρόοδος της ομάδας. Να συμβαδίζουν και να μην υπάρχει μόνο το ένα. Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τα περσινά Play Off, όταν ο Παναθηναϊκός τερμάτισε δεύτερος, πήρε τις νίκες που χρειαζόταν, αλλά το κατάφερε με βαθμοθηρία και με μαζική άμυνα. Αυτό δεν άρεσε στον Αλαφούζο, ο οποίος δυσαρεστήθηκε με τον Βίτορ Περέιρα, αλλά τον κράτησε εξαιτίας της επίτευξης του σκοπού. Οι συνέπειες είναι γνωστές και ταλανίζουν τώρα το Τριφύλλι…

Εξίσου σημαντική είναι για τη διοίκηση του Παναθηναϊκού η ορθολογική αξιοποίηση του ρόστερ. Τον Ιανουάριο ο Παναθηναϊκός πλήρωσε πολλά χρήματα για νεαρούς και εξελίξιμους παίκτες, εκ των οποίων οι πιο ακριβοί, οι Αντίνο και Γιάγκουσιτς, ακόμα δεν έχουν ενσωματωθεί πλήρως. Εναπόκειται στον Μπενίτεθ να τους εντάξει πλήρως στο πλάνο του μέσω των επόμενων αγώνων, για να επωφεληθεί από το ταλέντο τους και να προστατέψει τη μεγάλη επένδυση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Δεν έχει νόημα να παίξουν ποδοσφαιριστές οι οποίο τον Μάιο θα αποχωρήσουν οριστικά από το «Καλαφάτης» και να στερήσουν χρόνο από μέλη του δυναμικού της νέας σεζόν.

Super League 26.03.26

Ολυμπιακοί Αγώνες: Η ΔΟΕ απέκλεισε τις τρανς αθλήτριες από τις γυναικείες κατηγορίες

Σε επαναφορά του χρωμοσομικού ελέγχου προχώρησε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028, αποκλείοντας έτσι τις τρανς αθλήτριες από τις γυναικείες κατηγορίες.

Sold out το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (pic)
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Sold out το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (pic)

Κατάμεστο θα είναι το ΣΕΦ στο κρίσιμο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της Euroleague, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανακοινώνει sold out.

Μετά τον Μέσι, ο… Γκριεζμάν: Έγινε ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο MLS
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Μετά τον Μέσι, ο… Γκριεζμάν: Έγινε ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο MLS

Ο Μέσι εξακολουθεί να παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του MLS και στη σχετική λίστα ακολουθεί ο νεοφερμένος στο αμερικανικό πρωτάθλημα, Αντουάν Γκριεζμάν.

Οι τρεις μνηστήρες για τον Ολίσε, η κλειστή πόρτα της Μπάγερν και το κλειδί των 200 εκατ. ευρώ
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Οι τρεις μνηστήρες για τον Ολίσε, η κλειστή πόρτα της Μπάγερν και το κλειδί των 200 εκατ. ευρώ

Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν στην λίστα τους τον Μίκαελ Ολίσε, τι δηλώνουν από την Μπάγερν Μονάχου, πόσο θα κοστίσει πιθανή μεταγραφή του

Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!
Ποδόσφαιρο 25.03.26

Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Σοσιεδάδ Αλεξ Ρεμίρο απάντησε στη φημολογία της μετακόμισής του στο «Καμπ Νου». Μίλησε και για τη σχέση του με τον Χοάν Γκαρθία, ο οποίος τον χαρακτήρισε «γάτα»

Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς
On Field 25.03.26

Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς

Μετεξεταστέος μένει ο Στεφάν Λανουά και στους ορισμούς των ξένων διαιτητών, για παράδειγμα ήρθαν οι εννέα από τους 35 ελίτ και οι τρεις από τους 14 της πρώτης κατηγορίας. Όλα τα στοιχεία με ονόματα

ΟΦΗ: Διατέθηκαν πάνω από 3.600 εισιτήρια σε μία μέρα για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Ποδόσφαιρο 25.03.26

ΟΦΗ: Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν σε μία ημέρα για τον τελικό του Κυπέλλου

Μεγάλη ζήτηση παρουσιάζουν τα εισιτήρια του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας από τους οπαδούς του ΟΦΗ, καθώς από την Τρίτη (24/3) έχουν φύγει παραπάνω από 4.200 εισιτήρια, μαζί με τα τρία τσάρτερ.

Μήπως τελικά οι εξωγήινοι διαμόρφωσαν τους αρχαίους πολιτισμούς; Κάποιοι πιστεύουν στο κοσμικό δράμα
Ψευδοεπιστήμη 26.03.26

Μήπως τελικά οι εξωγήινοι διαμόρφωσαν τους αρχαίους πολιτισμούς; Κάποιοι πιστεύουν στο κοσμικό δράμα

Η ιδέα ότι εξωγήινοι βοήθησαν τους κατασκευαστές των αρχαίων μνημείων προωθήθηκε από τον Ελβετό συγγραφέα Έριχ φον Ντάνικεν στο best-seller του «Το Άρμα των Θεών», που εκδόθηκε το 1968

Έφη Αλεβίζου
Θάνατος Έπσταϊν: Κάμερες «νεκρές», φρουροί εκτός ελέγχου
Ανοιχτή υπόθεση 26.03.26

Τι έγινε τη νύχτα που πέθανε ο Έπσταϊν; Κάμερες «νεκρές», φρουροί αδρανείς και ύποπτες κινήσεις

Νέα έγγραφα για τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν φωτίζουν παραλείψεις, ύποπτες κινήσεις και κενά ασφαλείας που κρατούν ανοιχτή την υπόθεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Στήριξη στον θεσμό της αναδοχής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Κοινωνική πολιτική 26.03.26

Στήριξη στον θεσμό της αναδοχής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

«Η αναδοχή αποτελεί την ύψιστη πράξη ευθύνης, αγάπης και κοινωνικής προσφοράς» δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας με αφορμή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποψήφιων αναδόχων γονέων.

Κακοκαιρία προ των πυλών: Οι τρεις ζώνες επικινδυνότητας της «Deborah» – Πότε θα κορυφωθεί το φαινόμενο
Προσοχή 26.03.26

Οι τρεις ζώνες επικινδυνότητας της κακοκαιρίας «Deborah» - Πότε θα κορυφωθεί το φαινόμενο

«Το βαρομετρικό χαμηλό ήδη έχει σχηματιστεί βόρεια της Αδριατικής και το ψυχρό του μέτωπο θα σαρώσει τη χώρα μας από δυτικά προς ανατολικά» λέει για την επερχόμενη κακοκαιρία ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Νέα πλατφόρμα καριέρας από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς
Τα Νέα της Αγοράς 26.03.26

Νέα πλατφόρμα καριέρας από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Πουκαμισάς συνεχίζει να επενδύει σε διαδικασίες που ενισχύουν τη διαφάνεια και διευκολύνουν την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μονάδων

Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: «Η Σούβλα του Άρχοντα» και οι 323 εργαζόμενοι στο ψητοπωλείο – φάντασμα
Ελλάδα 26.03.26

Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: «Η Σούβλα του Άρχοντα» και οι 323 εργαζόμενοι στο ψητοπωλείο – φάντασμα

Οι αστυνομικοί του Ελληνικού FBI, κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της δράσης του κυκλώματος που ζημίωσε με εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο

Iνστιτούτο ΕΝΑ: Τα βασικά οικονομικά μεγέθη σε δύο κομβικές περιόδους – Κυβέρνηση Τσίπρα vs κυβέρνηση Μητσοτάκη
Ανάλυση 26.03.26

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη σε δύο κομβικές περιόδους - Κυβέρνηση Τσίπρα vs κυβέρνηση Μητσοτάκη

Οι επιδράσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών στα βασικά μεγέθη της οικονομίας την περίοδο 2015-2019 σε σχέση με τις αντίστοιχες της περιόδου 2019-2023 σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση από το Iνστιτούτο ΕΝΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Πολλά πλοία, αεροπλάνα και στρατιώτες – Έτσι θα έμοιαζε η μάχη για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
The Economist 26.03.26

Πολλά πλοία, αεροπλάνα και στρατιώτες – Έτσι θα έμοιαζε η μάχη για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Αν οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν με τη χρήση στρατιωτικής βίας τα Στενά του Ορμούζ, θα απαιτηθεί μια πολύ δύσκολη μάχη με τη συμμετοχή ισχυρών και πολυάριθμων δυνάμεων. Και το αποτέλεσμα θα είναι αβέβαιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Euroleague: «Τελικός» τετράδας για τη Ρεάλ στη Μαδρίτη – Τελευταίες ελπίδες για Ντουμπάι, Μακάμπι, Μιλάνο
Euroleague 26.03.26

«Τελικός» τετράδας για τη Ρεάλ στη Μαδρίτη - Τελευταίες ελπίδες για Ντουμπάι, Μακάμπι, Μιλάνο

Στο πρόγραμμα της Euroleague ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Ρεάλ με την Εφές που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό – «Μάχη» απόψε και για τις Ντουμπάι, Μακάμπι και Αρμάνι Μιλάνο, που θέλουν να μείνουν ζωντανές στο κυνήγι της πρόκρισης στα play in.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

