Τα δύο «πρέπει» του Ράφα Μπενίτεθ στα Play Off

Τα αποτελέσματα της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League, αναπτέρωσαν τις ελπίδες του Παναθηναϊκού για μία καλύτερη κατάταξη από την 4η θέση. Βέβαια, επικρατεί ρεαλισμός και στο «πράσινο» στρατόπεδο δεν εθελοτυφλούν. Ωστόσο, αν ο Παναθηναϊκός αρχίσει με διπλό στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ, τότε αισιοδοξεί ότι θα πλησιάσει τουλάχιστον τον Δικέφαλο του Βορρά και θα προσπαθήσει να τον πιέσει. Μία άνοδος στην κατάταξη δεν σχετίζεται μόνο με το γόητρο, αλλά και με ένα καλύτερο ευρωπαϊκό «εισιτήριο» που θα δημιουργήσει πιο ευνοϊκές συνθήκες για το καλοκαίρι.

Ανεξάρτητα από το αγωνιστικό σκέλος, τα Play Off συνιστούν μία ευκαιρία για τον Ράφα Μπενίτεθ, για να εδραιώσει τη δουλειά του στο «Γεώργιος Καλαφάτης». Το ντεμαράζ νικών και προκρίσεων που πέτυχε ο Ισπανός προπονητής και που διακόπηκε στη ρεβάνς των «16» του Europa League με τη Μπέτις, ανάσχεσε τη σφοδρή κριτική που δέχτηκε με αποκορύφωμα την επόμενη της ισοπαλίας του Παναθηναϊκού με τη Λάρισα στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Ωστόσο, δεν διέλυσε τις αμφιβολίες για το μέλλον του 65χρονου τεχνικού στην Αθήνα. Όχι προσωπικά, αφού ο Μπενίτεθ εργάζεται με ορίζοντα την επόμενη σεζόν. Αλλά στον περίγυρο του Γιάννη Αλαφούζου, με πρόσωπα να εκφράζουν την αμφισβήτηση τους για την καταλληλόλητα του Μπενίτεθ. Με τα Play Off ο Μπενίτεθ έχει την ευχέρεια να παράξει έργο και να πείσει για το όραμα του. Αποφεύγοντας αμφιλεγόμενες επιλογές για την επάνδρωση της ενδεκάδας και την τακτική και δίνοντας το στίγμα του για την επόμενη σεζόν. Κάτι που επιθυμεί να δει μετ’ επιτάσεως ο Αλαφούζος…

Είναι προφανές πως το πρώτο και πιο σημαντικό είναι τα αποτελέσματα και η πρόοδος της ομάδας. Να συμβαδίζουν και να μην υπάρχει μόνο το ένα. Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τα περσινά Play Off, όταν ο Παναθηναϊκός τερμάτισε δεύτερος, πήρε τις νίκες που χρειαζόταν, αλλά το κατάφερε με βαθμοθηρία και με μαζική άμυνα. Αυτό δεν άρεσε στον Αλαφούζο, ο οποίος δυσαρεστήθηκε με τον Βίτορ Περέιρα, αλλά τον κράτησε εξαιτίας της επίτευξης του σκοπού. Οι συνέπειες είναι γνωστές και ταλανίζουν τώρα το Τριφύλλι…

Εξίσου σημαντική είναι για τη διοίκηση του Παναθηναϊκού η ορθολογική αξιοποίηση του ρόστερ. Τον Ιανουάριο ο Παναθηναϊκός πλήρωσε πολλά χρήματα για νεαρούς και εξελίξιμους παίκτες, εκ των οποίων οι πιο ακριβοί, οι Αντίνο και Γιάγκουσιτς, ακόμα δεν έχουν ενσωματωθεί πλήρως. Εναπόκειται στον Μπενίτεθ να τους εντάξει πλήρως στο πλάνο του μέσω των επόμενων αγώνων, για να επωφεληθεί από το ταλέντο τους και να προστατέψει τη μεγάλη επένδυση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Δεν έχει νόημα να παίξουν ποδοσφαιριστές οι οποίο τον Μάιο θα αποχωρήσουν οριστικά από το «Καλαφάτης» και να στερήσουν χρόνο από μέλη του δυναμικού της νέας σεζόν.