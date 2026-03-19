Ο Παναθηναϊκός στο Στάδιο «Λας Καρτούχας» της Σεβίλλης, θα υπερασπιστεί απέναντι στη Μπέτις το 1-0 του ΟΑΚΑ. Είναι ένα σκορ που προφανώς δεν εξασφαλίζει την πρόκριση, όμως πρόκειται για μικρό προβάδισμα. Γιατί επιτρέπει στο Τριφύλλι να προκριθεί με νίκη ή ισοπαλία, ή έστω δεν το καταδικάζει στην ήττα με ένα γκολ αφού η πρόκριση θα κριθεί στην παράταση.

Ναι μεν τα νούμερα δεν παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει άσχημα στατιστικά στην Ισπανία. Γιατί σε οχτώ συναντήσεις με ισπανικές ομάδες σε νοκ-άουτ αναμετρήσεις οποιασδήποτε διοργάνωσης, μετράει ισάριθμους αποκλεισμούς.

Τουλάχιστον, εκεί που υστερεί ο Παναθηναϊκός στον απόλυτο βαθμό, υπερέχει ο Ράφα Μπενίτεθ. Αν η προϊστορία του Τριφυλλιού είναι 100% αρνητική, ισχύει το ακριβώς αντίθετο για τον Ισπανό. Ο 65χρονος προπονητής έχει την τεχνογνωσία των προκρίσεων στα τουρνουά της UEFA, όσο ελάχιστοι συνάδερφοι του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπενίτεθ έχει κοουτσάρει 26 φορές σε νοκ-άουτ αγώνες, χωρίς να υπολογίζεται το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τη Μπέτις. Από αυτές, η ομάδα που δούλευε ο Ράφα, στις 11 νίκησε το πρώτο παιχνίδι έστω με ένα γκολ διαφορά. Σε πόσες προκρίθηκε στη ρεβάνς; Σε όλες! Ο Ράφα δεν έχει χάσει ούτε μία πρόκριση, όταν κλήθηκε να υπερασπιστεί ένα υπέρ του σκορ στο δεύτερο ματς!

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Μπενίτεθ έχει να επιδείξει το 11/11 στον πάγκο των Βαλένθια, Λίβερπουλ, Ρεάλ Μαδρίτης, Τσέλσι και Νάπολι. Μερικές από τις πρωτοκλασάτες ομάδες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, που συνήθως λογίζονται ως φαβορί στις υποχρεώσεις τους. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θεωρείται το αουτσάιντερ απέναντι στη Μπέτις, παρότι νίκησε στην Αθήνα.

Κατά συνέπεια, στην 18η φορά που πηγαίνει σε μία ρεβάνς έχοντας τη νίκη υπέρ, ο Μπενίτεθ θα έχει το δυσκολότερο έργο από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν, εργαζόμενος στην Ελλάδα που δεν συγκαταλέγεται στις παραδοσιακές δυνάμεις της ηπείρου!

Φυσικά, για έναν επαγγελματία που έχει πανηγυρίσει έξι διασυλλογικούς τίτλους, δεν είναι παράξενος απολογισμός. Όμως το απόλυτο ποσοστό επιτυχίας είναι σπάνιο στην προπονητική. Ο Μπενίτεθ έχει στο παλμαρέ του ένα τρόπαιο του Τσάμπιονς Λιγκ και μία συμμετοχή ως φιναλίστ, ένα Κύπελλο ΟΥΕΦΑ και ένα Europa League, το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, καθώς και μία παρουσία σε τελικό στο ίδιο τουρνουά.

Τα στατικά του Μπενίτεθ στις διοργανώσεις της UEFA

UEFA CUP

Σεζόν 2003-2004

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Μπορντό – Βαλένθια 1-2

Βαλένθια – Μπορντό 2-1

CHAMPIONS LEAGUE

Σεζόν 2004-2005

ΦΑΣΗ «16»

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Λίβερπουλ 1-3

Λίβερπουλ – Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-1

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Λίβερπουλ – Γιουβέντους 2-1

Γιουβέντους – Λίβερπουλ 0-0

Σεζόν 2006-2007

ΦΑΣΗ «16»

Μπάρτσελονα – Λίβερπουλ 1-2

Λίβερπουλ – Μπαρτσελόνα 0-1

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Αϊντχόφεν – Λίβερπουλ 0-3

Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν 1-0

Σεζόν 2007-2008

ΦΑΣΗ «16»

Λίβερπουλ – Ίντερ 2-0

Ίντερ – Λίβερπουλ 0-1

Σεζόν 2008-2009

ΦΑΣΗ «16»

Ρεάλ Μαδρίτης – Λίβερπουλ 0-1

Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 4-0

EUROPA LEAGUE

Σεζόν 2012-2013

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Τσέλσι – Ρούμπιν Καζάν 3-1

Ρούμπιν Καζάν – Τσέλσι 3-2

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Βασιλεία – Τσέλσι 1-2

Τσέλσι – Βασιλεία 3-2

Σεζόν 2014-2015

ΦΑΣΗ «16»

Νάπολι – Ντιναμό Μόσχας 3-1

Ντιναμό Μόσχας – Νάπολι 0-0

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Βόλφσμπουργκ – Νάπολι 1-4

Νάπολι – Βόλφσμπουργκ 2-2