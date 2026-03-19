Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ έχει το απόλυτο των προκρίσεων
Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καλή παράδοση απέναντι σε ισπανικές ομάδες, όμως ο Ράφα Μπενίτεθ έχει διαμέτρου αντίθετα στατιστικά στις νοκ-άουτ φάσεις.
Ο Παναθηναϊκός στο Στάδιο «Λας Καρτούχας» της Σεβίλλης, θα υπερασπιστεί απέναντι στη Μπέτις το 1-0 του ΟΑΚΑ. Είναι ένα σκορ που προφανώς δεν εξασφαλίζει την πρόκριση, όμως πρόκειται για μικρό προβάδισμα. Γιατί επιτρέπει στο Τριφύλλι να προκριθεί με νίκη ή ισοπαλία, ή έστω δεν το καταδικάζει στην ήττα με ένα γκολ αφού η πρόκριση θα κριθεί στην παράταση.
Ναι μεν τα νούμερα δεν παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει άσχημα στατιστικά στην Ισπανία. Γιατί σε οχτώ συναντήσεις με ισπανικές ομάδες σε νοκ-άουτ αναμετρήσεις οποιασδήποτε διοργάνωσης, μετράει ισάριθμους αποκλεισμούς.
Τουλάχιστον, εκεί που υστερεί ο Παναθηναϊκός στον απόλυτο βαθμό, υπερέχει ο Ράφα Μπενίτεθ. Αν η προϊστορία του Τριφυλλιού είναι 100% αρνητική, ισχύει το ακριβώς αντίθετο για τον Ισπανό. Ο 65χρονος προπονητής έχει την τεχνογνωσία των προκρίσεων στα τουρνουά της UEFA, όσο ελάχιστοι συνάδερφοι του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπενίτεθ έχει κοουτσάρει 26 φορές σε νοκ-άουτ αγώνες, χωρίς να υπολογίζεται το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τη Μπέτις. Από αυτές, η ομάδα που δούλευε ο Ράφα, στις 11 νίκησε το πρώτο παιχνίδι έστω με ένα γκολ διαφορά. Σε πόσες προκρίθηκε στη ρεβάνς; Σε όλες! Ο Ράφα δεν έχει χάσει ούτε μία πρόκριση, όταν κλήθηκε να υπερασπιστεί ένα υπέρ του σκορ στο δεύτερο ματς!
Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Μπενίτεθ έχει να επιδείξει το 11/11 στον πάγκο των Βαλένθια, Λίβερπουλ, Ρεάλ Μαδρίτης, Τσέλσι και Νάπολι. Μερικές από τις πρωτοκλασάτες ομάδες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, που συνήθως λογίζονται ως φαβορί στις υποχρεώσεις τους. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θεωρείται το αουτσάιντερ απέναντι στη Μπέτις, παρότι νίκησε στην Αθήνα.
Κατά συνέπεια, στην 18η φορά που πηγαίνει σε μία ρεβάνς έχοντας τη νίκη υπέρ, ο Μπενίτεθ θα έχει το δυσκολότερο έργο από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν, εργαζόμενος στην Ελλάδα που δεν συγκαταλέγεται στις παραδοσιακές δυνάμεις της ηπείρου!
Φυσικά, για έναν επαγγελματία που έχει πανηγυρίσει έξι διασυλλογικούς τίτλους, δεν είναι παράξενος απολογισμός. Όμως το απόλυτο ποσοστό επιτυχίας είναι σπάνιο στην προπονητική. Ο Μπενίτεθ έχει στο παλμαρέ του ένα τρόπαιο του Τσάμπιονς Λιγκ και μία συμμετοχή ως φιναλίστ, ένα Κύπελλο ΟΥΕΦΑ και ένα Europa League, το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, καθώς και μία παρουσία σε τελικό στο ίδιο τουρνουά.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τα στατικά του Μπενίτεθ στις διοργανώσεις της UEFA
UEFA CUP
Σεζόν 2003-2004
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Μπορντό – Βαλένθια 1-2
Βαλένθια – Μπορντό 2-1
CHAMPIONS LEAGUE
Σεζόν 2004-2005
ΦΑΣΗ «16»
Μπάγερ Λεβερκούζεν – Λίβερπουλ 1-3
Λίβερπουλ – Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-1
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Λίβερπουλ – Γιουβέντους 2-1
Γιουβέντους – Λίβερπουλ 0-0
Σεζόν 2006-2007
ΦΑΣΗ «16»
Μπάρτσελονα – Λίβερπουλ 1-2
Λίβερπουλ – Μπαρτσελόνα 0-1
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Αϊντχόφεν – Λίβερπουλ 0-3
Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν 1-0
Σεζόν 2007-2008
ΦΑΣΗ «16»
Λίβερπουλ – Ίντερ 2-0
Ίντερ – Λίβερπουλ 0-1
Σεζόν 2008-2009
ΦΑΣΗ «16»
Ρεάλ Μαδρίτης – Λίβερπουλ 0-1
Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 4-0
EUROPA LEAGUE
Σεζόν 2012-2013
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Τσέλσι – Ρούμπιν Καζάν 3-1
Ρούμπιν Καζάν – Τσέλσι 3-2
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Βασιλεία – Τσέλσι 1-2
Τσέλσι – Βασιλεία 3-2
Σεζόν 2014-2015
ΦΑΣΗ «16»
Νάπολι – Ντιναμό Μόσχας 3-1
Ντιναμό Μόσχας – Νάπολι 0-0
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Βόλφσμπουργκ – Νάπολι 1-4
Νάπολι – Βόλφσμπουργκ 2-2
- Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ έχει το απόλυτο των προκρίσεων
- «Συμφώνησε με τη Μπαρτσελόνα ο Ράιτ»
- Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ ξέρει ήδη την ενδεκάδα του για τη Μπέτις
- Τσιριβέγια: «Ελπίζω να παίξω με την Μπέτις…»
- Τα «κανόνια» του Champions League: Παραμένει πρώτος σκόρερ ο Εμπαπέ, τον απειλεί ο Κέιν
- H Βαλένθια ανανεώνει το συμβόλαιο του Πέδρο Μαρτίνεθ
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/3): Δράση με τις ρεβάνς Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα
- Ο Μέσι… τα ‘χει 900: Ιστορικό ορόσημο για τον θρύλο της μπάλας (vid)
