Footix: «Ο Παναθηναϊκός κινείται για μόνιμη απόκτηση του Λαφόν»

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο της απόκτησης του Αλμπάν Λαφόν, καθώς όλα δείχνουν ότι ο Γάλλος τερματοφύλακας θα παραμείνει μόνιμα στην Αθήνα. Σύμφωνα με το γαλλικό footix, “o 27χρονος πορτιέρε, που αγωνίζεται ως δανεικός από τη Ναντ από το περασμένο καλοκαίρι, έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως βασικός κάτω από τα δοκάρια των «πράσινων», γεγονός που έχει πείσει τη διοίκηση να κινηθεί για την οριστική μεταγραφή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και το ποσό της μετακίνησης εκτιμάται γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Η παρουσία του Λαφόν στο «τριφύλλι» συνδέθηκε με την αλλαγή τεχνικής ηγεσίας. Μετά την άφιξη του Ραφαέλ Μπενίτεθ στον πάγκο, ο Γάλλος τερματοφύλακας κέρδισε την εμπιστοσύνη του Ισπανού προπονητή και αναδείχθηκε σε αδιαμφισβήτητη επιλογή για τη βασική ενδεκάδα. Η σταθερότητα και οι καθοριστικές του επεμβάσεις, ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις όπως εκείνη απέναντι στη Μπέτις στο Europa League, ενίσχυσαν την πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα για την ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας τα επόμενα χρόνια.

Για τη Ναντ, η ενδεχόμενη μεταγραφή του πρώην αρχηγού της προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα σε μια περίοδο όπου ο σύλλογος παλεύει για την παραμονή του στη Ligue 1. Η αποδέσμευση ενός υψηλού συμβολαίου και η είσπραξη ενός ποσού που μπορεί να φτάσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ θα συμβάλουν στην αναδιάρθρωση του ρόστερ και στη σταθεροποίηση των οικονομικών δεδομένων της ομάδας. Παράλληλα, ο προπονητής Βαχίντ Χαλίλχοτζιτς φαίνεται να μην υπολογίζει τον Λαφόν στα αγωνιστικά του πλάνα, γεγονός που διευκολύνει την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η πιθανή οριστικοποίηση της μεταγραφής με την έναρξη της θερινής μεταγραφικής περιόδου σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τη γαλλική ομάδα και την αρχή μιας νέας προοπτικής για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Στην Αθήνα, ο Λαφόν βρίσκει αγωνιστική σταθερότητα και την ευκαιρία να συνεχίσει σε υψηλό ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ ο Παναθηναϊκός εξασφαλίζει μια αξιόπιστη λύση σε μια νευραλγική θέση. Όλα δείχνουν ότι οι τρεις πλευρές έχουν κοινή βούληση να προχωρήσουν, γεγονός που καθιστά τη συμφωνία ιδιαίτερα πιθανή το προσεχές διάστημα”. Aυτά λένε στη Γαλλία. Να δούμε τι λένε και τι θα κάνουν στο τέλος οι «πράσινοι»…