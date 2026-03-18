Μπράγκα – Φερεντσβάρος 4-0: Ανατροπή πρόκρισης οι Πορτογάλοι, περιμένουν… Παναθηναϊκό

Η νίκη της Φερεντσβάρος με 2-0 στην Ουγγαρία αποδείχθηκε χαμηλό εμπόδιο για την Μπράγκα! Με εντυπωσιακή εμφάνιση στη ρεβάνς οι Πορτογάλοι διέλυσαν με 4-0 την αντίπαλό τους και προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Europa League όπου περιμένουν τον νικητή από το ζευγάρι της Μπέτις με τον Παναθηναϊκό.

Τα πάντα είχαν έρθει τούμπα από το πρώτο κιόλας μέρος όπου η Μπράγκα πέτυχε τρία γκολ. Μόλις στο 11′ ο Σαλασάρ έβγαλε σέντρα από δεξιά και ο Όρτα από κοντά σε κενό τέρμα έκανε το 1-0. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Γκρίλιτς με σουτ έγραψε το 2-0 και ισοφάρισε το σκορ του πρώτου ματς.

Στο 23′ ο Γκροφ έσωσε το τρίτο γκολ σε προσπάθεια του Όρτα, αλλά στο 34′ δεν τα κατάφερε σε τετ α τετ με τον Μαρτίνεθ που έκανε το 3-0 με υπέροχο τελείωμα. Στο 53′ ήρθε και το 4-0 με ωραίο σουτ του Όρτα και ουσιαστικά τα πάντα τελείωσαν, με την Μπράγκα να παίρνει άνετα την πρόκριση.

Μπράγκα: Χόρνιτσεκ, Βίκτορ Γκόμεθ, Λαγκερμπίλκε, Νιακατέ, Αρέι Εμπό, Γκόρμπι (65’ Μοσκάρδο), Γκρίλιτς (75’ Ντιέγκο Ροντρίγκες), Γκάμπρι Μαρτίνεθ (75’ Ντόργκελες), Ρικάρντο Όρτα (75’ Μουτίνιο), Πάου Βίκτορ (82’ Ναβάρο), Σαλασάρ

Φερεντσβάρος: Γκροφ, Γκόμεθ, Ραεμάκερς, Σισέ, Ο’Ντάουντα, Μακρέτσκις, Ρομαό, Κανιτσόβσκι (77’ Ναμπί Κεϊτά), Αμπού Φανί (59’ Κοβάτσεβιτς), Γιουσούφ (77’ Καντού), Γιόσεφ (71’ Γκρούμπερ).