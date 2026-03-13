Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)

Ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι αγώνες της φάσης των «16» του Europa League.

Με Ταμπόρδα

Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ταμπόρδα (88’), ο Παναθηναϊκός νίκησε στο ΟΑΚΑ την Μπέτις με 1-0 και την επόμενη εβδομάδα θα πάει στην Ισπανία για να διεκδικήσει τις πιθανότητές του.

Προβάδισμα για Άστον Βίλα

Η Άστον Βίλα νίκησε στο Σταντ Πιέρ-Μορόι της Γαλλίας την Λιλ με 1-0. Το τέρμα που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Γουότκινς στο 61’.

«Διπλό» για Πόρτο

Μεγάλη νίκη στην MHPArena της Γερμανίας για την Πόρτο, που επικράτησε της Στουτγκάρδης με 2-1. Οι Δράκοι προηγήθηκαν 2-0 με γκολ των Μόφι στο 21’ και Μόρα στο 27’, μείωσαν στο 40’ οι γηπεδούχοι με τον Ουντβάντ.

Χωρίς νικητή

Ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην Ιταλία ανάμεσα στην Μπολόνια και τη Ρόμα. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 50’ με τον Μπερναντέσκι, αλλά οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 71’ με τον Πελεγκρίνι.

Πήρε το ντέρμπι η Μίντιλαντ

Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, η Μίντιλαντ επικράτησε στο Σίτι Γκράουντ της Νότιγχαμ Φόρεστ με 1-0. Τσο Γκουέ-Σουνγκ στο 80’ το γκολ των Δανών.

Ένα γκολ

Η Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα νίκησε στο Βέλγιο με 1-0 την Φράιμπουργκ και έκανε βήμα πρόκρισης. Το γκολ που έκρινε το παιχνίδι πέτυχε ο Ελ Ουαχντί στο 24’.

Ισοπαλία στο Μπαλαΐδος

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Μπαλαΐδος, ανάμεσα στην Θέλτα και τη Λιόν (1-1). Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Ρουέντα στο 25, αλλά οι Γάλλοι ισοφάρισαν στο 87’ με τον Έντρικ.

Καθάρισε η Φερεντσβάρος

Σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά έκανε η Φερεντσβάρος, που επικράτησε εντός έδρας της Μπράγκα με 2-0. Κανιτσόφσκι (32’) και Ζόσεφ (69’) τα γκολ.

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων της φάσης των 16:

Λιλ – Άστον Βίλα 0-1

Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μπέτις 1-0

Στουτγκάρδη – Πόρτο 1-2

Μπολόνια – Ρόμα 1-1

Φερεντσβάρος – Μπράγκα 2-0

Θέλτα – Λιόν 1-1

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ 0-1

Γκενκ – Φράιμπουργκ 1-0

Το πρόγραμμα των δεύτερων αγώνων της φάσης των 16:

18/03, 17:30 Μπράγκα – Φερεντσβάρος

19/03, 19:45 Λιόν – Θέλτα

19/03, 19:45 Μίντζιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ

19/03, 19:45 Φράιμπουργκ – Γκενκ

19/03, 22:00 Άστον Βίλα – Λιλ

19/03, 22:00 Ρεάλ Μπέτις – Παναθηναϊκός

19/03, 22:00 Πόρτο – Στουτγκάρδη

19/03, 22:00 Ρόμα – Μπολόνια