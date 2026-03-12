Europa League: Πρώτο βήμα για Άστον Βίλα (1-0) και Πόρτο (2-1), χωρίς νικητή το Μπολόνια – Ρόμα (1-1)

Βήμα πρόκρισης στους «8» του Europa League έκαναν οι Άστον Βίλα και Πόρτο, με τους Βρετανούς να επικρατούν στη Γαλλία της Λιλ με 1-0 και τους Πορτογάλους στη Γερμανία της Στουτγκάρδης με 2-1, ενώ ισόπαλο 1-1 έληξε το Μπολόνια – Ρόμα.

Στο Σταντ Πιέρ-Μορόι ένα γκολ ήταν αρκετό για την Άστον Βίλα, προκειμένου να πάρει το διπλό και το προβάδισμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού. Το τέρμα που έκρινε το ματς πέτυχε ο Γουότκινς στο 61’.

ΛΙΛ: Οζέρ, Τιάγκο Σάντος (66’ Μενιέ), Εμπεμπά, Μαντί, Περό, Αντρέ (46’ Μπουαντί), Μουκάου (66’ Σάντσες Κορέια), Μπενταλέμπ, Περέν (52’ Φερνάντες), Χάραλντσον (83’ Ντιαουνέ), Ζιρού.

ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ: Μαρτίνες, Ντιν, Πάου Τόρες, Κονσά, Μπογκάρντε, Ονάνα, Ντόουγκλας Λουίζ (77’ ΜακΓκίν), Σάντσο (83’ Μπέιλι), Ρότζερς (90’ Έλιοτ), Μπουεντία (83’ Μάατσεν), Γουότκινς (77’ Έιμπραχαμ).

Στο MHPArena η Πόρτο επικράτησε της Στουτγκάρδης με 2-1 και την επόμενη εβδομάδα θα υποδεχθεί στο Ντραγκάο τη γερμανική ομάδα, με στόχο να υπερασπιστεί τη νίκη και να σφραγίσει την πρόκριση στους «8». Μόφι στο 21’ και Μόρα στο 27’ για τους Δράκους, Ουντβάντ στο 40’ για τους Γερμανούς.

ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ: Νίμπελ, Νάρτεϊ (70’ Φίριχ), Γελτς (70’ Γιάκεθ), Σαμπό, Χέντρικς, Καρατσόρ (84’ Μίτελστεντ), Στίλερ, Ελ Χανούς, Ουντάβ, Λέβελινγκ, Ντεμίροβιτς (63’ Τόμας)

ΠΟΡΤΟ: Ντιόγκο Κόστα, Ζαϊντού, Μπεντνάρεκ, Τιάγκο Σίλβα, Αλμπέρτο Κόστα, Ροσάριο, Μόρα (59’ Φρόχολντ), Φοφανά (80’ Βαρέλα), Μοφί (59’ Γκιουλ), Σάινθ (59’ Πεπέ), Ουίλιαμ Γκόμες (70’ Βέιγκα).

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε ο ιταλικός εμφύλιος ανάμεσα στην Μπολόνια και τη Ρόμα, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 και να μένουν όλα ανοιχτά ενόψει της ρεβάνς, που θα γίνει στο Ολίμπικο. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 50’ με τον Μπερναντέσκι, αλλά οι Ρωμαίοι ισοφαρισαν στο 71’ με τον Πελεγκρίνι.

ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Σκορούπσκι, Ζοάο Μάριο (84’Τζόρτεα), Καζάλε (84’Βίτικ), Λουκούμι, Μιράντα (70’Λυκογιάννης), Φέργκιουσον, Φρόιλερ, Πομπέγκα, Μπερναρντέσκι, Κάστρο (79’Νταλίγνκα), Ρόουβ (71’Καμπιάτζι).

ΡΟΜΑ: Σβίλαρ, Τσελίκ (66’Ερμόσο), Εντικά, Τζιλάρντι, Ρεντς (58’Τσιμίκας), Ελ Αγναουί (68’Πελεγκρίνι), Πιζίλι, Γουέσλεϊ, Κριστάντε, Θαραγόθα (46’Βαζ), Μάλεν.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων της φάσης των 16:

Λιλ – Άστον Βίλα 0-1

Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μπέτις 1-0

Στουτγκάρδη – Πόρτο 1-2

Μπολόνια – Ρόμα 1-1

22:00 Φερεντσβάρος – Μπράγκα

22:00 Θέλτα – Λιόν

22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ

22:00 Γκενκ – Φράιμπουργκ

Το πρόγραμμα των δεύτερων αγώνων της φάσης των 16:

18/03, 17:30 Μπράγκα – Φερεντσβάρος

19/03, 19:45 Λιόν – Θέλτα

19/03, 19:45 Μίντζιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ

19/03, 19:45 Φράιμπουργκ – Γκενκ

19/03, 22:00 Άστον Βίλα – Λιλ

19/03, 22:00 Ρεάλ Μπέτις – Παναθηναϊκός

19/03, 22:00 Πόρτο – Στουτγκάρδη

19/03, 22:00 Ρόμα – Μπολόνια