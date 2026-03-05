Πράσινο φως για το νέο γήπεδο της Ρόμα

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση του νέου γηπέδου της Ρόμα πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, καθώς οι δημοτικές επιτροπές Περιουσίας και Δημοσίων Έργων ενέκριναν το σχέδιο τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας για την κατασκευή της νέας ποδοσφαιρικής έδρας του συλλόγου στην περιοχή Pietralata.

Η απόφαση αυτή αποτελεί κρίσιμο στάδιο στη διοικητική διαδικασία που απαιτείται για την υλοποίηση του μεγάλου έργου. Σύμφωνα με τον δημοτικό σύμβουλο και πρόεδρο της Επιτροπής Περιουσίας του Δήμου της Ρόμα, Yuri Trombetti, οι δύο επιτροπές επιβεβαίωσαν ότι το σχέδιο συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές που είχε θέσει η δημοτική συνέλευση το 2023 σχετικά με το δημόσιο συμφέρον του έργου.

Η έγκριση από τις επιτροπές δεν αποτελεί το τελικό στάδιο της διαδικασίας. Το σχέδιο θα συνεχίσει να εξετάζεται από τις αρμόδιες δημοτικές επιτροπές και στη συνέχεια θα κατατεθεί προς τελική έγκριση στην Assemblea Capitolina, το ανώτατο δημοτικό όργανο της ιταλικής πρωτεύουσας.

Το νέο στάδιο της Ρόμα θεωρείται από τη δημοτική αρχή ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την πόλη. Σύμφωνα με τον Trombetti, η κατασκευή του γηπέδου δεν αφορά μόνο τις αθλητικές υποδομές, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αστικής αναγέννησης για την περιοχή της Pietralata, μια συνοικία της ανατολικής Ρώμης που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο σχεδίων ανάπτυξης.

Το project προβλέπει σημαντικές παρεμβάσεις σε επίπεδο υποδομών και αστικής ανάπλασης. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου, την αναβάθμιση των συγκοινωνιακών συνδέσεων, την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για τους κατοίκους και την ανάδειξη αρχαιολογικών στοιχείων της περιοχής.

Παράλληλα, το έργο έχει και σημαντική οικονομική διάσταση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το συνολικό κόστος των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η εταιρεία για τις υποδομές ξεπερνά τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, περίπου 32 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν απευθείας στον Δήμο της Ρώμης, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί για έργα αστικής και τεχνικής υποδομής που θα συνοδεύουν το νέο στάδιο.

Η δημοτική διοίκηση υποστηρίζει ότι το έργο θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης, ενισχύοντας την αθλητική, τουριστική και ψυχαγωγική δραστηριότητα της ιταλικής πρωτεύουσας. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου πολυλειτουργικού συγκροτήματος που θα λειτουργεί όχι μόνο ως ποδοσφαιρική έδρα αλλά και ως χώρος εκδηλώσεων, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ψυχαγωγίας.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του σχεδιασμού, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στη βιωσιμότητα του έργου. Το νέο στάδιο αναμένεται να ενσωματώνει σύγχρονες ενεργειακές λύσεις και τεχνολογίες εξοικονόμησης πόρων, με στόχο να αποτελέσει ένα από τα πιο σύγχρονα και περιβαλλοντικά φιλικά αθλητικά έργα στην Ευρώπη.

Για τη Ρόμα, η δημιουργία μιας ιδιόκτητης σύγχρονης έδρας αποτελεί στρατηγικό στόχο εδώ και πολλά χρόνια. Η ομάδα αγωνίζεται σήμερα στο Stadio Olimpico, το οποίο μοιράζεται με τη Λάτσιο.

Η κατασκευή ενός νέου γηπέδου θεωρείται κρίσιμη για την ενίσχυση των εμπορικών εσόδων του συλλόγου και τη βελτίωση της εμπειρίας των φιλάθλων.

Εάν το έργο λάβει και την τελική έγκριση του δημοτικού συμβουλίου, η Ρώμη θα μπορούσε τα επόμενα χρόνια να αποκτήσει ένα από τα πιο σύγχρονα ποδοσφαιρικά στάδια στην Ευρώπη, ένα έργο που φιλοδοξεί να συνδυάσει τον αθλητισμό με την αστική ανάπτυξη και να ενισχύσει τη διεθνή εικόνα της πόλης.