Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Πράσινο φως για το νέο γήπεδο της Ρόμα
Ποδόσφαιρο 05 Μαρτίου 2026, 20:28

Πράσινο φως για το νέο γήπεδο της Ρόμα

Οι δημοτικές επιτροπές ενέκριναν το σχέδιο σκοπιμότητας – Το έργο για το νέο γήπεδο της Ρόμα προχωρά προς την τελική έγκριση του δημοτικού συμβουλίου της Ρώμης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση του νέου γηπέδου της Ρόμα πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, καθώς οι δημοτικές επιτροπές Περιουσίας και Δημοσίων Έργων ενέκριναν το σχέδιο τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας για την κατασκευή της νέας ποδοσφαιρικής έδρας του συλλόγου στην περιοχή Pietralata.

Η απόφαση αυτή αποτελεί κρίσιμο στάδιο στη διοικητική διαδικασία που απαιτείται για την υλοποίηση του μεγάλου έργου. Σύμφωνα με τον δημοτικό σύμβουλο και πρόεδρο της Επιτροπής Περιουσίας του Δήμου της Ρόμα, Yuri Trombetti, οι δύο επιτροπές επιβεβαίωσαν ότι το σχέδιο συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές που είχε θέσει η δημοτική συνέλευση το 2023 σχετικά με το δημόσιο συμφέρον του έργου.

Η έγκριση από τις επιτροπές δεν αποτελεί το τελικό στάδιο της διαδικασίας. Το σχέδιο θα συνεχίσει να εξετάζεται από τις αρμόδιες δημοτικές επιτροπές και στη συνέχεια θα κατατεθεί προς τελική έγκριση στην Assemblea Capitolina, το ανώτατο δημοτικό όργανο της ιταλικής πρωτεύουσας.

Το νέο στάδιο της Ρόμα θεωρείται από τη δημοτική αρχή ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την πόλη. Σύμφωνα με τον Trombetti, η κατασκευή του γηπέδου δεν αφορά μόνο τις αθλητικές υποδομές, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αστικής αναγέννησης για την περιοχή της Pietralata, μια συνοικία της ανατολικής Ρώμης που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο σχεδίων ανάπτυξης.

Το project προβλέπει σημαντικές παρεμβάσεις σε επίπεδο υποδομών και αστικής ανάπλασης. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου, την αναβάθμιση των συγκοινωνιακών συνδέσεων, την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για τους κατοίκους και την ανάδειξη αρχαιολογικών στοιχείων της περιοχής.

Παράλληλα, το έργο έχει και σημαντική οικονομική διάσταση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το συνολικό κόστος των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η εταιρεία για τις υποδομές ξεπερνά τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, περίπου 32 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν απευθείας στον Δήμο της Ρώμης, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί για έργα αστικής και τεχνικής υποδομής που θα συνοδεύουν το νέο στάδιο.

Η δημοτική διοίκηση υποστηρίζει ότι το έργο θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης, ενισχύοντας την αθλητική, τουριστική και ψυχαγωγική δραστηριότητα της ιταλικής πρωτεύουσας. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου πολυλειτουργικού συγκροτήματος που θα λειτουργεί όχι μόνο ως ποδοσφαιρική έδρα αλλά και ως χώρος εκδηλώσεων, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ψυχαγωγίας.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του σχεδιασμού, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στη βιωσιμότητα του έργου. Το νέο στάδιο αναμένεται να ενσωματώνει σύγχρονες ενεργειακές λύσεις και τεχνολογίες εξοικονόμησης πόρων, με στόχο να αποτελέσει ένα από τα πιο σύγχρονα και περιβαλλοντικά φιλικά αθλητικά έργα στην Ευρώπη.

Για τη Ρόμα, η δημιουργία μιας ιδιόκτητης σύγχρονης έδρας αποτελεί στρατηγικό στόχο εδώ και πολλά χρόνια. Η ομάδα αγωνίζεται σήμερα στο Stadio Olimpico, το οποίο μοιράζεται με τη Λάτσιο.
Η κατασκευή ενός νέου γηπέδου θεωρείται κρίσιμη για την ενίσχυση των εμπορικών εσόδων του συλλόγου και τη βελτίωση της εμπειρίας των φιλάθλων.

Εάν το έργο λάβει και την τελική έγκριση του δημοτικού συμβουλίου, η Ρώμη θα μπορούσε τα επόμενα χρόνια να αποκτήσει ένα από τα πιο σύγχρονα ποδοσφαιρικά στάδια στην Ευρώπη, ένα έργο που φιλοδοξεί να συνδυάσει τον αθλητισμό με την αστική ανάπτυξη και να ενισχύσει τη διεθνή εικόνα της πόλης.

Ιράν: Πώς ο πόλεμος διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

Ιράν: Πώς ο πόλεμος διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

Κόσμος
Οι Χούθι έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν

Οι Χούθι έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν

Μπάσκετ 05.03.26

Αλαμπάμα: Ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών – Χτυπήθηκε και μια διαιτητής (vid)

Μαλλιά κουβάρια έγιναν οι παίκτες στο παιχνίδι των Σάουθ Αλαμπάμα με την ομάδα της Κόσταλ Καρολάινα γυναικών στην Πενσακόλα της Φλόριντα, με αποκορύφωμα ότι μια διαιτητής έχασε τις αισθήσεις της

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 05.03.26

LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Η ΔΕΑΒ έσωσε την ΑΕΚ (και όχι μόνο) από την… ΔΕΑΒ!
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Η ΔΕΑΒ έσωσε την ΑΕΚ (και όχι μόνο) από την… ΔΕΑΒ!

Με το «παράθυρο» ότι τα αντικείμενα που έριξαν οι οπαδοί της στο Πανθεσσαλικό Στάδιο δεν ήταν πρόσφορα να προκαλέσουν σωματική βλάβη η ΔΕΑΒ απάλλαξε την ΑΕΚ. Το ίδιο… βιολί και με Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ!

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός
Ημιτελικός Κυπέλλου 05.03.26

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανιώνιος – Ολυμπιακός για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ο Σκόουλς αποθεώνει τον Τονάλι και στέλνει μήνυμα στην Γιουνάιτεντ
On Field 05.03.26

Ο Σκόουλς αποθεώνει τον Τονάλι και στέλνει μήνυμα στην Γιουνάιτεντ

Ο παλαίμαχος άσος της αγγλικής ομάδας χαρακτήρισε τον χαφ της Νιούκαστλ καλύτερο από τον Ντέκλαν Ράις και τόνισε πως είναι ο ιδανικός «διάδοχος» του Κασεμίρο στο Ολντ Τράφορντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Επίθεση με drones στο Ντουμπάι – Ισχυρή έκρηξη
Μέση Ανατολή 05.03.26

Επίθεση με drones στο Ντουμπάι – Ισχυρή έκρηξη

Διαρκείς συναγερμοί ασφαλείας στο Άμπου Ντάμπι, το Ντουμπάι και τη Σάρτζα, καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι αντιμέτωπα με επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν.

Σύνταξη
Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα
Νέο σκάνδαλο 05.03.26

Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα

Την ώρα που ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ παρουσιάζει τα Meta Ray-Ban ως το μέλλον της επικοινωνίας, εκατοντάδες «αναλυτές δεδομένων» στην άλλη πλευρά του κόσμου παρακολουθούν και αποθηκεύουν τις ιδιωτικές στιγμές όλων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»
Μέση Ανατολή 05.03.26

Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι υποχρέωσαν τον αεροπλανοφόρο να απομακρυνθεί «περισσότερα από χίλια χιλιόμετρα από την περιοχή».

Σύνταξη
The Expla-in Project: Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο
Expla-in 05.03.26

Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο

Τι αποτυπώνεται στις φωτογραφίες της συλλογής Χόιερ μέρος της οποίας είναι οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής - Τι δείχνει για την προπαγάνδα των ναζί.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;
Όχι ό,τι ο Τραμπ 05.03.26

Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;

Όταν ο Τραμπ επέκρινε τον Στάρμερ ότι απέτυχε να υποστηρίξει τις αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, το έκανε με μια ειρωνική σύγκριση: «Δεν έχουμε να κάνουμε και με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ!» - Ας υποθέσουμε, λοιπόν, τις ενέργειες του ιστορικού Βρετανού ηγέτη αν ήταν ακόμα εδώ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»
Κόσμος 05.03.26

Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»

Για ακόμα μια φορά, η οργάνωση Ανσάρ Αλλάχ, γνωστοί και ως Χούθι, η ντε φάκτο κυβέρνηση της Υεμένης δηλώνει έτοιμη να μπει στον πόλεμο, αυτή την φορά στο πλευρό του Ιράν και του Λιβάνου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κύπρος: Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία – Το απόρρητο ειδικό σχέδιο που θα ενεργοποιήσουν σε περίπτωση πολέμου
Κόσμος 05.03.26

Κύπρος: Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία – Το απόρρητο ειδικό σχέδιο που θα ενεργοποιήσουν σε περίπτωση πολέμου

Τα δημόσια νοσοκομεία είναι έτοιμα να ενεργοποιήσουν άμεσα το απόρρητο σχέδιο διαχείρισης πολεμικών καταστάσεων, εφόσον χρειαστεί, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Πάμπο Χαριλάου.

Σύνταξη
Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση
Κόσμος 05.03.26

Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση

Το 2013, η Ισλανδία αποχώρησε από τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ, έπειτα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, όμως, και οι πρόσφατες απειλές Τραμπ αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 05.03.26

Μέση Ανατολή: Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο

Ο Μακρόν δήλωσε ότι θα βοηθήσει τον στρατό του Λιβάνου να πάρει τον έλεγχο περιοχών όπου δραστηριοποιούνταν η Χεζμπολάχ. Επίσης, στέλνει βοήθεια για τους πολίτες που εκτοπίστηκαν λόγω ισραηλινών επιθέσεων.

Σύνταξη
Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ξανά μαζί: Θα τιμήσουν τον Ρομπ Ράινερ στη σκηνή των Όσκαρ
Culture Live 05.03.26

Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ξανά μαζί: Θα τιμήσουν τον Ρομπ Ράινερ στη σκηνή των Όσκαρ

Περίπου 37 χρόνια μετά την κυκλοφορία του When Harry Met Sally, οι Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους, αυτή τη φορά στα Όσκαρ για να τιμήσουν τον αδικοχαμένο σκηνοθέτη της ταινίας Ρομπ Ράινερ

Σύνταξη
Πόσα χρήματα κερδίζει ένας διαιτητής του… Λανουά: Οι διπλοί ορισμοί, το κόλπο με VAR-AVAR και οι αμοιβές
On Field 05.03.26

Πόσα χρήματα κερδίζει ένας διαιτητής του… Λανουά: Οι διπλοί ορισμοί, το κόλπο με VAR-AVAR και οι αμοιβές

«Βρέξει-χιονίσει» οι διαιτητές της Super League ορίζονται σερί και μπορείτε να δείτε πόσο αμείβονται ανάλογα με τον ρόλο (διαιτητής, 4ος, VAR , ή AVAR) που επιλέγονται

Βάιος Μπαλάφας
Bugonia: Γιατί η σκοτεινή αλληγορία του Γιώργου Λάνθιμου αξίζει Όσκαρ;
Spoiler Alert 05.03.26

Bugonia: Γιατί η σκοτεινή αλληγορία του Γιώργου Λάνθιμου αξίζει Όσκαρ;

Στο Bugonia ο Γιώργος Λάνθιμος συνδυάζει συνωμοσίες, εταιρική εξουσία και επιστημονική φαντασία, με την Έμα Στόουν σε έναν ακραίο ρόλο που μετατρέπει μια παράξενη απαγωγή σε σκοτεινή αλληγορία για την ανθρωπότητα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κικίλιας: Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ταχύτερα για την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας
Συνέδριο Economist: 05.03.26

Κικίλιας: Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ταχύτερα για την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας

«Η Ελλάδα δεν θα μένει αμέτοχη παρακολουθώντας τις εξελίξεις, αντιθέτως, θα αποτελεί μέρος των λύσεων στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη ναυτιλία», τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Φάμελλος για την απώλεια του Άλκη Ρήγου: Ήταν τιμή μας να σε αποκαλούμε σύντροφο
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26

Φάμελλος για την απώλεια του Άλκη Ρήγου: Ήταν τιμή μας να σε αποκαλούμε σύντροφο

«Το ήθος, η προσφορά, το έργο και οι αγώνες του αποτελούν λαμπρό παράδειγμα για όσους συνεχίζουν να μάχονται για μια πιο δίκαιη κοινωνία», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ο Άλκης Ρήγος και το βαθύ αποτύπωμά του στο πανεπιστήμιο και το κίνημα
Σημαντική απώλεια 05.03.26

Ο Άλκης Ρήγος και το βαθύ αποτύπωμά του στο πανεπιστήμιο και το κίνημα

Ο Άλκης Ρήγος (1946-2026) είχε σημαντικό επιστημονικό έργο, μεγάλη συνδικαλιστική δράση στην υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου και ενεργή παρέμβαση στα τεκταινόμενα της ελληνικής Αριστεράς

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ιράν: Η καταστροφή δεν είναι πολιτική επιτυχία – Ο πόλεμος των ΗΠΑ χωρίς στρατηγική τέλους του παιχνιδιού
Μέση Ανατολή 05.03.26

Η καταστροφή δεν είναι πολιτική επιτυχία - Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν χωρίς στρατηγική τέλους του παιχνιδιού

Η ιστορική καταγραφή των πολεμικών εκστρατειών των ΗΠΑ με στόχο την αλλαγή καθεστώτος, όπως υποστηρίζουν για το Ιράν, δείχνει ότι το χάσμα μεταξύ των δύο - το σημείο στο οποίο οι εκστρατείες στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Λιβύη σταμάτησαν - είναι εκεί όπου οι πόλεμοι πεθαίνουν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
