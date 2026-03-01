Ρόμα-Γιουβέντους 3-3: Ο Γκάτι μπήκε στο 88’ και στο 90+3’ «πάγωσε» τους γηπεδούχους

Ματς-θρίλερ μεταξύ Ρόμα και Γιουβέντους και το τελικό 3-3 τα λέει όλα. Το μεγάλο ματς της 27ης αγωνιστικής της Serie A είχε πλούσιο θέαμα. Με απόδειξη τα έξι γκολ. Η Ρόμα προηγήθηκε 1-0 και 3-1, όμως δεν κατάφερε να κρατήσει τη νίκη. Η Γιουβέντους ισοφάρισε στο 90+3’ με τον Γκάτι, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο 88’!

Η Ρόμα παραμένει στο χορό της εξόδου στο Champions League, καθώς είναι τέταρτη με 51 βαθμούς. Όμως, η ισοπαλία δεν ήταν αρκετή για την Γιουβέντους καθώς έχασε την πέμπτη θέση από την Κόμο και είναι έκτη με 47 βαθμούς, θέση που δίνει εισιτήριο για το Conference League. Η Γιουβέντους πήρε βαθμό μετά από δυο ήττες, όμως για τέταρτο ματς παρέμεινε χωρίς τρίποντο.

Η μοιρασιά και το γκολ

Και οι δυο ομάδες ξεκίνησαν με επιθετικές διαθέσεις, όμως η Ρόμα είναι αυτή που έχασε σημαντικές ευκαιρίες. Στο 4’ ο Πελεγκρίνι πήρε… ριμπάουντ μέσα στην περιοχή της Γιουβέντους και σούταρε άουτ και στο 24’ ο Περίν είπε «όχι» σε τετ α τετ με τον Μάλεν. Ενδιάμεσα, στο 13’ για τους φιλοξενούμενους,, ο Γιλντίζ έκανε καλή κούρσα, όμως είχε κακό τελείωμα, στέλνοντας τη μπάλα πολλά μέτρα μακριά από την εστία.

Το παιχνίδι είχε ρυθμό με τη μπάλα να ανεβοκατεβαίνει και η Ρόμα ήταν εύστοχη, καθώς έκανε το 1-0 στο 39’ με τον Φράνκα, μετά από πάσα του Πιζίλι. Η κατοχή μπάλας ήταν απόλυτα μοιρασμένη (50%=50%), με συνολικά σουτ 6-6, αλλά η Ρόμα είναι αυτή που σκόραρε.

Αλλαγή μείωσε και σε 3-2!

Η Γιουβέντους κατάφερε να ισοφαρίσει με το ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονου. Με ένα σουτ του Κονσεϊσάο στο 47’. Ο παίκτης της Γιουβέντους βρήκε τον στόχο, από την άκρη της μεγάλης περιοχής και έστειλε τη μπάλα στην πάνω αριστερή γωνία του Σβίλαρ.

Η Ρόμα παρέμεινε ψύχραιμη και δεν πρόλαβε να αγχωθεί, καθώς μετά από λίγο έκανε το 2-1. Ο Εντικά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της Γιουβέντους με σουτ στο 54’, μετά από ψηλή σέντρα του Πελεγκρίνι.

Η Ρόμα κλείδωσε τη νίκη στο 65’ με γκολ του Μάλεν, ο οποίος με πλασέ έκανε το 3-1, μετά από πάσα του Κονέ. Πάντως, η Γιουβέντους δεν το έβαλε κάτω καθώς μείωσε στο 78’ με τον Μπογκά, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο 63’.

Μια ακόμη αλλαγή έκανε το 3-3! Αυτός είναι ο Γκάτι που κυνήγησε τη μπάλα μέσα στην περιοχή (90+3’) και την έστειλε στα δίχτυα του Σβίλαρ.

ΡΟΜΑ: Σβίλαρ, Μαντσίνι, Εντικά, Ρενσχ (74’ Τζιλάρντι), Τσέλικ, Κριστάντε (74’ Ελ Αϊναουί), Κονέ, Φράνκα, Πιζίλι, Πελεγκρίνι (90+1΄Σαραγόσα), Μάλεν.

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Περίν, Καλούλου, Μπρέμερ (88’ Γκάτι), Κέλι, Καμπιάζο (89΄’ Οπέντα), Κουπμάινερς, Τουράμ (73’ Μιρέτι), Κονσεϊσάο (72’ Ζεγκρόβα), Μακένι, Γιλντίζ, Ντέιβιντ (63’ Μπογκά).

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής στη Serie A:

Παρασκευή 27/2

Πάρμα – Κάλιαρι 1-1

Σάββατο 28/2

Κόμο – Λέτσε 3-1

Βερόνα – Νάπολι 1-2

Ίντερ – Τζένοα 2-0

Κυριακή 1/3

Κρεμονέζε – Μίλαν 0-2

Σασουόλο – Αταλάντα 2-1

Τορίνο – Λάτσιο 2-0

Ρόμα – Γιουβέντους 3-3

Δευτέρα 2/3

19:30 Πίζα – Μπολόνια

21: Ουντινέζε – Φιορεντίνα

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

H επόμενη (28η) αγωνιστική:

Παρασκευή 6/3

Νάπολι-Τορίνο 21:45

Σάββατο 7/3

Κάλιαρι-Κόμο 16:00

Αταλάντα-Ουντινέζε 19:00

Γιουβέντους-Πίζα 21:45

Κυριακή 8/3

Λέτσε-Κρεμονέζε 13:30

Μπολόνια-Βερόνα 16:00

Φιορεντίνα-Πάρμα 16:00

Τζένοα-Ρόμα 19:00

Μίλαν-Ίντερ 21:45

Δευτέρα 9/3

Λάτσιο-Σασουόλο 21:45