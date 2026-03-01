Ρόμα-Γιουβέντους 3-3: Ο Γκάτι μπήκε στο 88’ και στο 90+3’ «πάγωσε» τους γηπεδούχους
Ματς-θρίλερ στη Ρώμη για την 27η αγωνιστική της Serie A! Η Ρόμα προηγήθηκε 1-0 και 3-1, όμως η Γιούβε πήρε βαθμό.
- Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Ο αδερφός της Μαρίας Λαδά ξεσπά στο in για τον άδικο θάνατο της ΑμεΑ αδερφής του
- Νέα Μάκρη: Νεκρός 12χρονος αθλητής από εγκεφαλική εμβολή
- Σύρος: Επιχείρηση διάσωσης σκύλου που είχε πέσει σε πηγάδι βάθους 15 μέτρων
- Η ΕΕ ζητά πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου – Αλλά καλεί το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις
Ματς-θρίλερ μεταξύ Ρόμα και Γιουβέντους και το τελικό 3-3 τα λέει όλα. Το μεγάλο ματς της 27ης αγωνιστικής της Serie A είχε πλούσιο θέαμα. Με απόδειξη τα έξι γκολ. Η Ρόμα προηγήθηκε 1-0 και 3-1, όμως δεν κατάφερε να κρατήσει τη νίκη. Η Γιουβέντους ισοφάρισε στο 90+3’ με τον Γκάτι, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο 88’!
Η Ρόμα παραμένει στο χορό της εξόδου στο Champions League, καθώς είναι τέταρτη με 51 βαθμούς. Όμως, η ισοπαλία δεν ήταν αρκετή για την Γιουβέντους καθώς έχασε την πέμπτη θέση από την Κόμο και είναι έκτη με 47 βαθμούς, θέση που δίνει εισιτήριο για το Conference League. Η Γιουβέντους πήρε βαθμό μετά από δυο ήττες, όμως για τέταρτο ματς παρέμεινε χωρίς τρίποντο.
Η μοιρασιά και το γκολ
Και οι δυο ομάδες ξεκίνησαν με επιθετικές διαθέσεις, όμως η Ρόμα είναι αυτή που έχασε σημαντικές ευκαιρίες. Στο 4’ ο Πελεγκρίνι πήρε… ριμπάουντ μέσα στην περιοχή της Γιουβέντους και σούταρε άουτ και στο 24’ ο Περίν είπε «όχι» σε τετ α τετ με τον Μάλεν. Ενδιάμεσα, στο 13’ για τους φιλοξενούμενους,, ο Γιλντίζ έκανε καλή κούρσα, όμως είχε κακό τελείωμα, στέλνοντας τη μπάλα πολλά μέτρα μακριά από την εστία.
Το παιχνίδι είχε ρυθμό με τη μπάλα να ανεβοκατεβαίνει και η Ρόμα ήταν εύστοχη, καθώς έκανε το 1-0 στο 39’ με τον Φράνκα, μετά από πάσα του Πιζίλι. Η κατοχή μπάλας ήταν απόλυτα μοιρασμένη (50%=50%), με συνολικά σουτ 6-6, αλλά η Ρόμα είναι αυτή που σκόραρε.
Αλλαγή μείωσε και σε 3-2!
Η Γιουβέντους κατάφερε να ισοφαρίσει με το ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονου. Με ένα σουτ του Κονσεϊσάο στο 47’. Ο παίκτης της Γιουβέντους βρήκε τον στόχο, από την άκρη της μεγάλης περιοχής και έστειλε τη μπάλα στην πάνω αριστερή γωνία του Σβίλαρ.
Η Ρόμα παρέμεινε ψύχραιμη και δεν πρόλαβε να αγχωθεί, καθώς μετά από λίγο έκανε το 2-1. Ο Εντικά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της Γιουβέντους με σουτ στο 54’, μετά από ψηλή σέντρα του Πελεγκρίνι.
Η Ρόμα κλείδωσε τη νίκη στο 65’ με γκολ του Μάλεν, ο οποίος με πλασέ έκανε το 3-1, μετά από πάσα του Κονέ. Πάντως, η Γιουβέντους δεν το έβαλε κάτω καθώς μείωσε στο 78’ με τον Μπογκά, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο 63’.
Μια ακόμη αλλαγή έκανε το 3-3! Αυτός είναι ο Γκάτι που κυνήγησε τη μπάλα μέσα στην περιοχή (90+3’) και την έστειλε στα δίχτυα του Σβίλαρ.
ΡΟΜΑ: Σβίλαρ, Μαντσίνι, Εντικά, Ρενσχ (74’ Τζιλάρντι), Τσέλικ, Κριστάντε (74’ Ελ Αϊναουί), Κονέ, Φράνκα, Πιζίλι, Πελεγκρίνι (90+1΄Σαραγόσα), Μάλεν.
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Περίν, Καλούλου, Μπρέμερ (88’ Γκάτι), Κέλι, Καμπιάζο (89΄’ Οπέντα), Κουπμάινερς, Τουράμ (73’ Μιρέτι), Κονσεϊσάο (72’ Ζεγκρόβα), Μακένι, Γιλντίζ, Ντέιβιντ (63’ Μπογκά).
Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής στη Serie A:
Παρασκευή 27/2
Πάρμα – Κάλιαρι 1-1
Σάββατο 28/2
Κόμο – Λέτσε 3-1
Βερόνα – Νάπολι 1-2
Ίντερ – Τζένοα 2-0
Κυριακή 1/3
Κρεμονέζε – Μίλαν 0-2
Σασουόλο – Αταλάντα 2-1
Τορίνο – Λάτσιο 2-0
Ρόμα – Γιουβέντους 3-3
Δευτέρα 2/3
19:30 Πίζα – Μπολόνια
21: Ουντινέζε – Φιορεντίνα
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
H επόμενη (28η) αγωνιστική:
Παρασκευή 6/3
Νάπολι-Τορίνο 21:45
Σάββατο 7/3
Κάλιαρι-Κόμο 16:00
Αταλάντα-Ουντινέζε 19:00
Γιουβέντους-Πίζα 21:45
Κυριακή 8/3
Λέτσε-Κρεμονέζε 13:30
Μπολόνια-Βερόνα 16:00
Φιορεντίνα-Πάρμα 16:00
Τζένοα-Ρόμα 19:00
Μίλαν-Ίντερ 21:45
Δευτέρα 9/3
Λάτσιο-Σασουόλο 21:45
- Παιανία 2026: Ανεβαίνει ο Μίλτος Τεντόγλου, έκανε 8,22μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
- Ρόμα-Γιουβέντους 3-3: Ο Γκάτι μπήκε στο 88’ και στο 90+3’ «πάγωσε» τους γηπεδούχους
- Γρηγορίου: «Το τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού και το πέναλτι στον Αλφαρέλα αποτελούν αλλοίωση»
- Μπενίτεθ: «Το σημαντικότερο είναι πως η ομάδα γίνεται όλο και καλύτερη και πιο δυνατή»
- Όλα τα γκολ και τα highlights της 23ης αγωνιστικής της Super League (vids)
- Super League: Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 23ης αγωνιστικής (pic)
- Το σημαιάκι… τίτλου της Άρσεναλ – Ισοφάρισαν μεγάλο ρεκόρ οι «κανονιέρηδες»
- Παναθηναϊκός – Άρης 3-1: Ταμπόρδα και Τεττέη «καθάρισαν» για τετράδα (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις