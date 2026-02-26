Γιουβέντους: Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις… (pic+vids)

Στις 30 Ιανουαρίου η Γιουβέντους κληρώθηκε με την Γαλατάσαραϊ για την ενδιάμεση φάση του Champions League.

Ένα ζευγάρι που φαινομενικά είχε ως φαβορί για την πρόκριση στους «16» την ιταλική ομάδα. Στην πράξη, όμως, τα πράγματα ήταν διαφορετικά.

Οι Τούρκοι στο πρώτο παιχνίδι διέλυσαν την Γιουβέντους με 5-2.

Χθες, στη ρεβάνς των δύο ομάδων στο Τορίνο, οι γηπεδούχοι έκαναν μια τεράστια προσπάθεια και άγγιξαν το… θαύμα, αλλά στο τέλος ξέμειναν από δυνάμεις.

Η Γιουβέντους, παρότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 48’ μετά την αποβολή του Κέλι, βρήκε τα τρία γκολ που έψαχνε και με 3-0 έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί, όμως, οι Τούρκοι είχαν περισσότερες δυνάμεις και πέτυχαν δύο γκολ, με το τελικό 3-2 να τους δίνει την πρόκριση για την επόμενη φάση.

Ένας αποκλεισμός που προκάλεσε έντονο προβληματισμό στις τάξεις της Γιουβέντους, με τους οπαδούς της ομάδας, αλλά και τον Τύπο της Ιταλίας να επικρίνουν ανοιχτά τον Λουτσιάνο Σπαλέτι και τους ποδοσφαιριστές του.

Μια Γιουβέντους που έχει χάσει την αίγλη που είχε τις προηγούμενες δεκαετίες, με την ιταλική ομάδα να μην θυμίζει σε τίποτα πλέον το μεγαθήριο που… σκορπούσε τρόμο στα ευρωπαϊκά γήπεδα, από τις αρχές του 1990 έως και το 2019, όταν βρέθηκε για τελευταία φορά στα προημιτελικά του Champions League.

Από το 2020 μέχρι και φέτος έχει αλλάξει εντελώς η κατάσταση. Τη σεζόν 2019/2020 η Γιουβέντους αποκλείστηκε στους «16» από τη Λιόν.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Juventus’ path of shame in the Champions League. •⁠ ⁠Knocked out by Ajax in 2019

•⁠ ⁠Knocked out by Lyon in 2020

•⁠ ⁠Knocked out by Porto in 2021

•⁠ ⁠Knocked out by Villarreal in 2022

•⁠ ⁠Played Europa League in 2023

•⁠ No European football in… pic.twitter.com/9wzRpZcr8v — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 25, 2026

Την επόμενη σεζόν και πάλι στους «16», αυτή τη φορά από την Πόρτο.

Στην ίδια φάση σταμάτησε η πορεία της και τη σεζόν 2021/2022 από την Βιγιαρεάλ.

Την επόμενη σεζόν (2022/2023) τερμάτισε τρίτη στον όμιλο και συνέχισε στο Europa League.

Τη σεζόν 2023/2024 δεν έπαιξε στην Ευρώπη.

Επέστρεψε τη σεζόν 2024/2025, όπου τερμάτισε 20η στη League Phase και στη συνέχεια αποκλείστηκε στην ενδιάμεση φάση από την Αϊντχόφεν.

Φέτος, τερμάτισε 13η στη League Phase και αποκλείστηκε και πάλι στην ενδιάμεση φάση από την Γαλατάσαραϊ.

Περασμένα μεγαλεία για τη Μεγάλη Κυρία, που αδυνατεί να φανεί ανταγωνιστική πλέον και στο ιταλικό πρωτάθλημα…