Η κατηφόρα δεν έχει τέλος για την Γιουβέντους – Στη γωνία του… ρινγκ ο Σπαλέτι

Η νέα ήττα της Γιουβέντους, αυτή την φορά από την Κόμο στο Τορίνο με 2-0, φανερώνει την μεγάλη αγωνιστική κρίση που σαρώνει την «βέκια σινιόρα» καθώς το κλίμα είναι πολύ βαρύ για τον Λουτσιάνο Σπαλέτι.

Όλα πάνε στραβά για τους «μπιανκονέρι» και μια ματιά μόνο σε ορισμένα στατιστικά στοιχεία, είναι αρκετή για να καταλάβει κάποιος την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ιταλική ομάδα.

Όπως προαναφέραμε η Γιουβέντους ηττήθηκε εντός έδρας από την Κόμο και η προηγούμενη φορά που η «βέκια σινιόρα» είχε χάσει εντός έδρας από την Κόμο, ήταν το μακρινό 1951.

Αυτό από μόνο του τα λέει όλα, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα του Τορίνο, αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Κόμο είναι φέτος εντυπωσιακή.

Οι «μπιανκονέρι» μετρούν πέντε συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη (τέσσερις ήττες και μια ισοπαλία) με τον τεχνικό της ιταλικής ομάδας, Λουτσιάνο Σπαλέτι να μην μπορεί να βρει λύσεις στα προβλήματα.

Αυτή την στιγμή η Γιουβέντους βρίσκεται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας στο ιταλικό πρωτάθλημα, 18 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ίντερ.

Η Γιούβε όχι μόνο έχει χάσει κάθε ελπίδα για κατάκτηση του φετινού σκουντέτο, αλλά κινδυνεύει να μείνει κι εκτός θέσεων που οδηγούν στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Και μιας κι αναφερθήκαμε στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, είναι νωπή ακόμα η συντριβή της ιταλικής ομάδας στην Πόλη, από την Γαλατά. Οι Τούρκοι επικράτησαν με 5-2 της «βέκια σινιόρα» κι έχουν φυσικά τον πρώτο λόγο για πρόκριση στην φάση των 16 του Champions League.

Κι όσο για το Κύπελλο Ιταλίας; Η ομάδα του Τορίνο έχει αποκλειστεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης χάνοντας και αυτό το τρόπαιο.

Τίποτε δεν φαίνεται να δουλεύει σωστά για τους «μπιανκονέρι» κι ότι κι αν έχει δοκιμάσει ο έμπειρος τεχνικός της Γιουβέντους δεν έχει αλλάξει την κατάσταση.

Η κατηφόρα δεν έχει τέλος για την Γιούβε και ο Σπαλέτι αισθάνεται μεγάλη πίεση, με τα δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου ν’ αναφέρουν πως ίσως να μην τελειώσει την φετινή σεζόν στον πάγκο της ομάδας.

Οι οπαδοί του ιταλικού συλλόγου «βράζουν» με τον προπονητή και τους παίκτες της Γιούβε και όλοι περιμένουν την ρεβάνς με την Γαλατά για το Champions League. Αν οι «μπιανκονέρι» δεν κάνουν την μεγάλη ανατροπή τότε η διοίκηση του συλλόγου θα κληθεί να πάρει σημαντικές αποφάσεις.