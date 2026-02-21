Γιουβέντους – Κόμο 0-2: Η ομάδα του Δουβίκα «ονειρεύεται» ακόμη και το Champions League!

Φοβερή και τρομερή η Κόμο, πέτυχε νίκη… Champions League θριαμβεύοντας επί της Γιουβέντους μέσα στο Τορίνο με σκορ 2-0, για την 26η αγωνιστική της Serie A!

Τεράστια νίκη για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι πλέον ονειρεύονται ξεκάθαρα τ’… αστέρια! Ανέβηκαν στους 45 βαθμούς και είναι στην 6η θέση, ενώ βρίσκονται στο -2 από την 4η Ρόμα (που έχει ματς λιγότερο) και στο -1 από την 5η «Βέκια Σινιόρα» των 46 πόντων.

Στο 5ο λεπτό ο Μπουτέ απέκρουσε το μακρινό σουτ του Γιλντίζ και στο 11’ ο Βόιβοντα άνοιξε το σκορ για την Κόμο με σουτ μέσα από την περιοχή, με την μπάλα να βρίσκει και σε αμυντικό των «μπιανκονέρι».

Στο 38ο λεπτό ο Κοουπμάινερς έκανε τραγικό λάθος, ο Ντι Γκρεγκόριο έδιωξε πάνω στον Κούνια κι αυτός πλάσαρε στο δοκάρι, προ κενής εστίας. Ωστόσο, στο 61ο λεπτό η Κόμο έφυγε στην κόντρα, ο Ντα Κούνια έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Κακερέ πλάσαρε από κοντά για το τελικό 0-2, με τη Γιουβέντους να μην βρίσκει στη συνέχεια καθόλου αντίδραση στο ματς.

Ο Τάσος Δουβίκας ξεκίνησε βασικός κι έγινε αλλαγή στο 87ο λεπτό από τον Μοράτα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Γιουβέντους: Ντι Γκρεγκόριο, Γκάτι, Κέλι, Κοουπμάινερς, Λοκατέλι, Μιρέτι (46’ Κονσεϊσάο), Τουράμ (74’ Μπογκά), ΜακΚένι, Καμπιάζο (83’ Κόστιτς), Γιλντίζ (83’ Άντζιτς), Οπεντά (74’ Ντέιβιντ)

Κόμο: Μπουτέ, Σμόλτσιτς, Κεμπφ, Ραμόν, Βαγέ, Περόνε, Ντα Κούνια (74’ Φαν ντερ Μπρεμτ), Μπατούρινα (60’ Σέρτζι Ρομπέρτο), Κακερέ (86’ Αλμπέρτο Μορένο), Βόιβοντα (74’ Ντιέγκο Κάρλος), Δουβίκας (87’ Μοράτα).



Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής στη Serie A

Παρασκευή 20/02

Σασουόλο-Βερόνα 3-0

(40’ Πιναμόντι, 44’, 62’ Μπεράρντι)

Σάββατο 21/02

Γιουβέντους-Κόμο 0-2

(12′ Βοϊβόντα, 61′ Κακερέ)

Λέτσε-Ίντερ (19:00)

Κάλιαρι-Λάτσιο (21:45)

Κυριακή 22/02

Τζένοα-Τορίνο (13:30)

Αταλάντα-Νάπολι (16:00)

Μίλαν-Πάρμα (19:00)

Ρόμα-Κρεμονέζε (21:45)

Δευτέρα 23/02

Φιορεντίνα-Πίζα (19:30)

Μπολόνια-Ουντινέζε (21:45)

Η βαθμολογία στην Ιταλία

Η επόμενη (27η) αγωνιστική:

Παρασκευή 27/02

Πάρμα-Κάλιαρι 21:45

Σάββατο 28/02

Κόμο-Λέτσε 16:00

Βερόνα-Νάπολι 19:00

Ίντερ-Τζένοα 21:45

Κυριακή 01/03

Κρεμονέζε-Μίλαν 13:30

Σασουόλο-Αταλάντα 16:00

Τορίνο-Λάτσιο 19:00

Ρόμα-Γιουβέντους 21:45

Δευτέρα 02/03

Πίζα-Μπολόνια 19:30

Ουντινέζε-Φιορεντίνα 21:45