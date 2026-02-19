Μίλαν – Κόμο 1-1: Ισοπαλία στο Σαν Σίρο και στο -7 από την κορυφή οι Ροσονέρι
Η Κόμο άντεξε και πήρε βαθμό στο «Σαν Σίρο» απέναντι στη Μίλαν (1-1), αφήνοντας τους «ροσονέρι» επτά βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ίντερ.
«Μπλόκο» της Κόμο στη Μίλαν! Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας κράτησε στο 1-1 τους «ροσονέρι» στο «Σαν Σίρο» σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 24η αγωνιστική της Serie A και τους άφησε επτά βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ίντερ.
Το σκορ άνοιξαν οι φιλοξενούμενοι στο 32′ όταν ο Μενιάν έκανε μεγάλο λάθος και ο Παζ είπε… ευχαριστώ για το 0-1. Η Μίλαν έφτασε στο 1-1 στο 64′ με άψογο τελείωμα του Λεάο που αφιέρωσε το γκολ στον Μενιάν, αλλά μέχρι το φινάλε δεν κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή.
Μάλιστα στο 81′ αποβλήθηκε από τον πάγκο των γηπεδούχων ο Αλέγκρι μετά από ένταση με τους ανθρώπους των φιλοξενούμενων. Με αυτόν τον βαθμό η Κόμο, για την οποία μπήκε αλλαγή στο 71′ ο Δουβίκας, παραμένει σε τροχιά Ευρώπης.
Οι συνθέσεις:
Μίλαν: Μενιάν, Τομόρι, Ντε Βίντερ, Πάβλοβιτς (46΄Γκάμπια), Αθεκαμέ (55’ Σαλεμάκερς), Γιασάρι, Μόντριτς, Ρίτσι (55’ Φοφανά), Μπαρτσεσάγκι, Ενκουνκού (60’ Φίλκρουγκ), Λεάο (82’Πούλισικ).
Κόμο: Μπουτέζ, Ραμόν, Ντιέγκο Κάρλος, Κεμπφ, Φαν ντερ Μπρεμπτ (71’ Βάγε), Περόνε, Σέρτζι Ρομπέρτο (79’ Ζεσούς), Βοϊβόντα (89’ Σμόλτσιτς), Μπατουρίνα, Κακερέ (79’ Ντα Κούνια), Παζ (71’ Δουβίκας).
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής
20/2 21:45 Σασουόλο – Βερόνα
21/2 16:00 Γιουβέντους – Κόμο
21/2 19:00 Λέτσε – Ίντερ
21/2 21:45 Κάλιαρι – Λάτσιο
22/2 13:30 Τζένοα – Τορίνο
22/2 16:00 Αταλάντα – Νάπολι
22/2 19:00 Μίλαν – Πάρμα
22/2 21:45 Ρόμα – Κρεμονέζε
23/2 19:30 Φιορεντίνα – Πίζα
23/2 21:45 Μπολόνια – Ουντινέζε
