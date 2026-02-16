Ο Καρέτσας ψηλά στη λίστα της Μίλαν! – Το μεγάλο ποσό που είναι διατεθειμένη να ξοδέψει για τον Έλληνα μέσο

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «pianetamilan» εξειδικευμένη στα θέματα της Μίλαν, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων Ευρωπαϊκών ομάδων που έχουν στο «στόχαστρό» του τον νεαρό διεθνή μεσοεπιθετικό.

Μάλιστα το κείμενο τιτλοφορείται ως εξής: «Η Μίλαν ψάχνει για τον «Βασιλιά των ασίστ στην Ευρώπη» – 25 εκατομμύρια είναι διαθέσιμα για να τον αποκτήσει» και στην κατηγορία αυτή μαζί με τα υπόλοιπα ονόματα που έχουν ξεχωρίσει οι «ροσονέρι» συμπεριλαμβάνεται και ο άσος της Γκενκ, το συμβόλαιο του οποίου με τη βελγική ομάδα λήγει στις 30 Ιουνίου του 2029.

Ο Καρέτσας συνολικά στην καριέρα του έχει αγωνιστεί 100 φορές στις οποίες μετράει 12 γκολ και 25 ασίστ, ενώ φέτος σε 35 παιχνίδια έχει σκοράρει τρεις φορές και έχει μοιράσει 15 τελικές πάσες!

Το ρεπορτάζ των Ιταλών είναι εγκωμιαστικό για τον Καρέτσα γράφοντας στα ενδότερα: «Πράγματι, έχουμε μάθει από διάφορες πηγές ότι η Μίλαν εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να φέρει τον Έλληνα επιθετικό μέσο Κωνσταντίνο Καρέτσα στην ομάδα για την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Γεννημένος το 2007, ένας καταπληκτικός αριστεροπόδαρος, ο νεαρός παίκτης αγωνίζεται αυτή τη στιγμή για τη βελγική Γκενκ και έχει ενθουσιάσει τους οπαδούς της ομάδας του αυτή τη σεζόν. Μέχρι στιγμής, έχει σκοράρει τρία γκολ και έχει δώσει 14 ασίστ σε 34 αγώνες σε όλο το πρωτάθλημα, το εγχώριο κύπελλο και το Europa League. Μπορεί να αγωνιστεί ως δεξιός εξτρέμ, επιθετικός μέσος ή δεύτερος επιθετικός».

Ενώ προσθέτει: «Η Μίλαν τον οραματίζεται ως τον ιδανικό αντικαταστάτη του Κρίστιαν Πούλισιτς, sto όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Πιστεύεται ότι ο σύλλογος θα μπορούσε να προσφέρει 25 εκατομμύρια ευρώ για τον Καρέτσα. Αν οι ροσονερί προχωρήσουν νωρίς, η συμφωνία είναι πιθανή. Ωστόσο, αν ακολουθήσει πλειστηριασμός με άλλους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, η τιμή αναπόφευκτα θα αυξηθεί. Ο Καρέτσας είναι ένας παίκτης κατάλληλος για τη Μίλαν, κατάλληλος για το Σαν Σίρο, και η μεταγραφή του σίγουρα θα κάνει τους οπαδούς της Μίλαν να ονειρεύονται!», αναφέρει το διθυραμβικό της κείμενο η«pianetamilan» για τον Καρέτσα.

Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα στο πρόσφατο παρελθόν κορυφαίες ομάδες της Γηραιάς Ηπείρου όπως η Μπάγερν Μονάχου, η Νάπολι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Μάντσεστερ Σίτι, η Άρσεναλ, η Τσέλσι, η Λίβερπουλ, η Ντόρτμουντ και η Λεβερκούζεν παρακολουθούν την εξέλιξη του διεθνούς μέσου.

Συνεπώς γίνεται εύλογα αντιληπτό ότι η τιμή του μπορεί να εκτοξευθεί πολύ πάνω από τα 25 εκατομμύρια ευρώ που φέρεται να μπορεί να διαθέσει η Μίλαν, αλλά και από τα 28 εκατομμύρια στα οποία ανέρχεται αυτή τη στιγμή η χρηματιστηριακή του αξία, σύμφωνα με το Transfermarkt.