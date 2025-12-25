O Καρέτσας απασχολεί όλα τα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης – Τι αναφέρουν στο εξωτερικό

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, με την Μπάγερ Λεβερκούζεν να τον θεωρεί ιδανικό για τη θέση του επιτελικού μέσου, ενώ Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Νάπολι παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Kicker, η Λεβερκούζεν εκδηλώνει έντονο ενδιαφέρον για τον Έλληνα διεθνή της Γκενκ. Οι ιθύνοντες του γερμανικού συλλόγου εκτιμούν ότι «το προφίλ του ταιριάζει απόλυτα στο στυλ παιχνιδιού τους, που βασίζεται στον υψηλό ρυθμό και την κατοχή μπάλας». Το ρεπορτάζ προσθέτει ότι οι «Ασπιρίνες» θα μπορούσαν να κινηθούν για την απόκτησή του το καλοκαίρι.

Μάλιστα, η Μπάγερ Λεβερκούζεν έχει ήδη στείλει ανθρώπους της για να τον παρακολουθήσουν. Όπως αναφέρει η Het Laatste Nieuws, ήταν μία από τις 23 ομάδες που έδωσαν το «παρών» στη νίκη της Γκενκ επί της Βασιλείας (2-1) για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Europa League. Στις κερκίδες βρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι των Μπορούσια Ντόρτμουντ, Μονακό, Μίλαν και Μάντσεστερ Σίτι, οι οποίες φέρονται να παρακολουθούν τον παίκτη εδώ και καιρό.

Το ενδιαφέρον από την Αγγλία είναι εξίσου έντονο. Πηγές από τον χώρο των μάνατζερ, μιλώντας στο CaughtOffside, αποκαλύπτουν ότι η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Καρέτσα. Οι «Κανονιέρηδες» και οι «Κόκκινοι Διάβολοι» έχουν εντείνει το σκάουτινγκ, στέλνοντας τακτικά ανθρώπους τους σε αγώνες της Γκενκ για να αξιολογήσουν τη σταθερότητα και την προσαρμοστικότητά του.

Ο Καρέτσας και τα σενάρια για το μέλλον του

Η Γκενκ πρόσφατα επέκτεινε το συμβόλαιο του Καρέτσα -, ο οποίος έχει ρήτρα αποδέσμευσης 40 εκατομμυρίων ευρώ στο συμβόλαιό του-και θέλει να τον κρατήσει για άλλη μια σεζόν, αλλά ελπίζει τελικά να εξασφαλίσει μια αμοιβή που θα υπερβαίνει σημαντικά τα 30 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας τον την πιο ακριβή μεταγραφή της ποτέ.

Η πιο πρόσφατη (24/12) εκτίμηση της αξίας από την CIES (Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών που βρίσκεται στην Ελβετία και δημιουργήθηκε το 1995 ως κοινοπραξία της FIFA με το Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ), είναι πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ.

Το Voetbalnieuws.be αναφέρει ότι η Γκενκ φιλοδοξεί να καταρρίψει ρεκόρ μεταγραφής για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, με τον σύλλογο να θέλει να τον κάνει την πιο ακριβή μεταγραφή που έχει κάνει ποτέ, αλλά παρά το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει, δεν θα ήταν αντίθετος σε μια ακόμη σεζόν στην Γκενκ.