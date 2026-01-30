«Είσαι μάγος, θυμίζεις Μέσι» – Ο Καρέτσας με νέα γκολάρα «καθάρισε» για την Γκενκ (pic, vid)

Γκενκ και Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζουν στα νοκ άουτ του Europa League, με την ομάδα του Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικού να τερματίζει στην ένατη θέση της League Phase, μετά τη νίκη της με 2-1, κόντρα στην Μάλμε, εντός έδρας.

Οι Βέλγοι στην ισοβαθμία με την Ρόμα (στους 16 βαθμούς) έμειναν εκτός οκτάδας και δεν κατάφεραν να πάρουν την απευθείας πρόκριση για τους «16», ωστόσο στην τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης της διοργάνωσης είδαν το… wonderkid τους να τους «ξελασπώνει».

Ο Καρέτσας δεν ξεκίνησε στο ματς, πέρασε ως αλλαγή με την συμπλήρωση μιας ώρας, με την ομάδα του στο 1-1 και στα… χασομέρια τους ματς (82′) με ένα μοναδικό πλασέ εκτός περιοχής, σπάνιας ομορφιάς. Η εικόνα μιλά από μόνη της αναφορικά ποιον θυμίζει η εκτέλεση του Έλληνα διεθνή…

⭐🇬🇷 Karetsas, stop it! Just stop it! 🔥 pic.twitter.com/onYuKY8D5V — Hellas Football (@HellasFooty) January 29, 2026

Τι έκανε ο Καρέτσας κόντρα στην Μάλμε

Ο Καρέτσας αγωνίστηκε σχεδόν μισή ώρα κόντρα στη Μάλμε, μπαίνοντας ως αλλαγή στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης, στη θέση του Στόκερς και με το… καλησπέρα έδειξε τις διαθέσεις του. Δεν είναι μόνο το γκολ που πέτυχε, αλλά και η συνολική του εικόνα.

Είχε 3 τελικές (2 στον στόχο), με 0,11 xGoals, 27 ενέργειες με την μπάλα, 15/17 (88%) εύστοχες μεταβιβάσεις, 3 πάσες-«κλειδί», 1/1 πετυχημένες ντρίπλες, 4/5 κερδισμένες μονομαχίες και 9 κουβαλήματα μπάλας συνολικής απόστασης 71,5 μέτρων.

🇪🇺🚨| Genk sort vainqueur face à Malmo et se qualifie pour les barrages en Europa League. Joris Kayembe faisait son retour sur le terrain avec le club belge. Il a disputé 29 minutes. Le latéral gauche n’avait plus disputé de matchs avec les Schtroumpfs depuis le 9 novembre… pic.twitter.com/8xs0oH0DE9 — Actu Foot RD Congo 🇨🇩 (@ActuFootRDCongo) January 29, 2026

Και κάπως έτσι, τα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης κάνουν… ουρά προκειμένου να τον κάνουν δικό τους, με τα δημοσιεύματα να συνεχίζονται, αναφορικά με το μέλλον του, κάτι που δεν πρόκειται να αλλάξει μέχρι να υπάρξει… λευκός καπνός στην υπόθεσή του.