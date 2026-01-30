view
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
«Είσαι μάγος, θυμίζεις Μέσι» – Ο Καρέτσας με νέα γκολάρα «καθάρισε» για την Γκενκ (pic, vid)

O Κωνσταντίνος Καρέτσας «καθάρισε» για την Γκενκ στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με ένα γκολ που θύμισε Λιονέλ Μέσι και μια… φουσκωμένη στατιστική σε μόλις μισή ώρα.

Γκενκ και Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζουν στα νοκ άουτ του Europa League, με την ομάδα του Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικού να τερματίζει στην ένατη θέση της League Phase, μετά τη νίκη της με 2-1, κόντρα στην Μάλμε, εντός έδρας.

Οι Βέλγοι στην ισοβαθμία με την Ρόμα (στους 16 βαθμούς) έμειναν εκτός οκτάδας και δεν κατάφεραν να πάρουν την απευθείας πρόκριση για τους «16», ωστόσο στην τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης της διοργάνωσης είδαν το… wonderkid τους να τους «ξελασπώνει».

Ο Καρέτσας δεν ξεκίνησε στο ματς, πέρασε ως αλλαγή με την συμπλήρωση μιας ώρας, με την ομάδα του στο 1-1 και στα… χασομέρια τους ματς (82′) με ένα μοναδικό πλασέ εκτός περιοχής, σπάνιας ομορφιάς. Η εικόνα μιλά από μόνη της αναφορικά ποιον θυμίζει η εκτέλεση του Έλληνα διεθνή…

Τι έκανε ο Καρέτσας κόντρα στην Μάλμε

Ο Καρέτσας αγωνίστηκε σχεδόν μισή ώρα κόντρα στη Μάλμε, μπαίνοντας ως αλλαγή στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης, στη θέση του Στόκερς και με το… καλησπέρα έδειξε τις διαθέσεις του. Δεν είναι μόνο το γκολ που πέτυχε, αλλά και η συνολική του εικόνα.

Είχε 3 τελικές (2 στον στόχο), με 0,11 xGoals, 27 ενέργειες με την μπάλα, 15/17 (88%) εύστοχες μεταβιβάσεις, 3 πάσες-«κλειδί», 1/1 πετυχημένες ντρίπλες, 4/5 κερδισμένες μονομαχίες και 9 κουβαλήματα μπάλας συνολικής απόστασης 71,5 μέτρων.

Και κάπως έτσι, τα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης κάνουν… ουρά προκειμένου να τον κάνουν δικό τους, με τα δημοσιεύματα να συνεχίζονται, αναφορικά με το μέλλον του, κάτι που δεν πρόκειται να αλλάξει μέχρι να υπάρξει… λευκός καπνός στην υπόθεσή του.

Χρυσός: «Φρέναραν» τις αγορές οι κεντρικές τράπεζες μετά το ράλι

Χρυσός: «Φρέναραν» τις αγορές οι κεντρικές τράπεζες μετά το ράλι

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

«Υπάρχουν αμφιβολίες για Αταμάν και Παναθηναϊκό»
Euroleague 30.01.26

«Υπάρχουν αμφιβολίες για Αταμάν και Παναθηναϊκό»

Ο Εργκίν Αταμάν είναι για πρώτη φορά σε δύσκολη θέση στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, διότι το τριφύλλι δεν πείθει, ενώ έχουν δημιουργηθεί αμφιβολίες και για την εικόνα της ομάδας.

Απίστευτος! 30.01.26

«Είσαι μάγος, θυμίζεις Μέσι» – Ο Καρέτσας με νέα γκολάρα «καθάρισε» για την Γκενκ (pic, vid)

O Κωνσταντίνος Καρέτσας «καθάρισε» για την Γκενκ στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με ένα γκολ που θύμισε Λιονέλ Μέσι και μια… φουσκωμένη στατιστική σε μόλις μισή ώρα.

Euroleague 30.01.26

Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…

Η Euroleague μπαίνει στην τελική της ευθεία και αρκετές ομάδες κοιτάζουν την αγορά για ενίσχυση – Ποια είναι τα ονόματα που «παίζουν» και πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία.

Λουτσέσκου: «Θαυμάζω την εικόνα των παικτών μου, σε δεύτερη μοίρα το παιχνίδι μετά την τραγωδία»
Ποδόσφαιρο 30.01.26

Λουτσέσκου: «Θαυμάζω την εικόνα των παικτών μου, σε δεύτερη μοίρα το παιχνίδι μετά την τραγωδία»

Μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από τη Λιόν με 4-2, Λουτσέσκου και Γιακουμάκης στάθηκαν στους οπαδούς του ΠΑΟΚ που χάθηκαν στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας και τόνισαν ότι δικέφαλος αγωνίστηκε για αυτούς.

UEFA Ranking: Παρέμεινε στην 11η θέση η Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 30.01.26

UEFA Ranking: Παρέμεινε στην 11η θέση η Ελλάδα

Παρά την ήττα του ΠΑΟΚ από τη Λιόν με 4-2 και την ισοπαλία του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ρόμα με 1-1, η Ελλάδα παραμένει στην 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA.

Ισοφάρισε η Λιόν, αποβλήθηκε ο Κωνσταντέλιας (vids)
Europa League 29.01.26

Ισοφάρισε η Λιόν, αποβλήθηκε ο Κωνσταντέλιας (vids)

Άμεση ήταν η αντίδραση της Λιόν μετά το γκολ του ΠΑΟΚ, με τους Γάλλους να ισοφαρίζουν με τον Ιμπέρ, ενώ λίγο αργότερα ο Δικέφαλος έμεινε και με παίκτη λιγότερο, αφού ο Κωνσταντέλιας είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Γκολ ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ και απόλυτος σεβασμός στα θύματα – Η αφιέρωση των παικτών (vid)
Europa League 29.01.26

Γκολ ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ και απόλυτος σεβασμός στα θύματα – Η αφιέρωση των παικτών (vid)

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο γήπεδο της Λιόν με τον Γιακουμάκη όμως οι παίκτες του Δικεφάλου δεν πανηγύρισαν. Αντιθέτως τίμησαν τα θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία σηκώνοντας τη φανέλα με τον αριθμό 12.

LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη
Europa League 29.01.26

LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη

LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σέλτικ – Ουτρέχτη για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

LIVE: Γκενκ – Μάλμε
Europa League 29.01.26

LIVE: Γκενκ – Μάλμε

LIVE: Γκενκ – Μάλμε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκενκ – Μάλμε για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Συγκίνηση στη Βουλή για τα Ίμια «Ο Τάκης ήταν το άλλο μου μισό, νιώθω υπερήφανος για εκείνον», λέει ο αδερφός Βλαχάκου
Πολιτική Γραμματεία 30.01.26

Συγκίνηση στη Βουλή για τα Ίμια «Ο Τάκης ήταν το άλλο μου μισό, νιώθω υπερήφανος για εκείνον», λέει ο αδερφός Βλαχάκου

Μια προσωπική αναφορά στον αδελφό του πεσόντα αξιωματικού στα Ίμια, Τάκη, έκανε ο Νίκος Βλαχάκος, βουλευτής της ΝΔ στην ειδική συνεδρίαση μνήμης που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή

Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…
Euroleague 30.01.26

Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…

Η Euroleague μπαίνει στην τελική της ευθεία και αρκετές ομάδες κοιτάζουν την αγορά για ενίσχυση – Ποια είναι τα ονόματα που «παίζουν» και πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία.

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα της υγείας που επηρέασε την κινητικότητα της
Fizz 30.01.26

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα της υγείας που επηρέασε την κινητικότητα της

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους αποκαλύπτει το πρόβλημα υγείας της. «Έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν επηρέασε τις αισθήσεις, επηρέασε την κινητικότητά μου σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό και για ένα μεγάλο διάστημα».

Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης
Μοιραία πτήση 30.01.26

Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης

Περίπου 89 χρόνια μετά τη μοιραία πτήση που είχε ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ στην προσπάθειά της της για ένα ιστορικό για την εποχή επίτευγμα, μια σειρά από ανέκδοτες φωτογραφίες δείχνουν τις τελευταίες της στιγμές.

Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Σε καταστολή στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα παραμένει ο τρίτος φίλαθλος του ΠΑΟΚ
Τραγωδία στη Ρουμανία 30.01.26

Αποσωληνώθηκε ο τρίτος φίλαθλος του ΠΑΟΚ που υποβλήθηκε σε επέμβαση

O 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ - που έχει πλέον αποσωληνωθεί - έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα και είχε πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, καθώς από το τροχαίο είχαν μετακινηθεί δύο σπόνδυλοι στον αυχένα

Αλέξης Τσίπρας: Η προοδευτική απάντηση στον νεοφιλελευθερισμό – Κείμενο θέσεων, αρχών και κατευθύνσεων
Αναγκαία η ώσμωση ιδεών 30.01.26

Αλέξης Τσίπρας: Η προοδευτική απάντηση στον νεοφιλελευθερισμό – Κείμενο θέσεων, αρχών και κατευθύνσεων

Ο Αλέξης Τσίπρας συγκροτεί ομάδα εργασίας για τη διαμόρφωση συγκροτημένου κειμένου πολιτικών αρχών και κατευθύνσεων, που θα αποτυπώνει τη νέα κοινή προγραμματική και αξιακή αφετηρία προοδευτικών πολιτικών ρευμάτων, «συγκροτώντας μια πειστική εναλλακτική στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού».

