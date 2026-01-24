Ο Καρέτσας αποθεώνεται (και) από τους Γερμανούς: Η Ντόρτμουντ για το «διαμάντι των 35 εκατ. ευρώ»

Δίχως αμφιβολία, ένα από τα κορυφαία ταλέντα αυτή την στιγμή στην Ευρώπη, είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις τόσο με τη φανέλα της Γκενκ σε Βέλγιο και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όσο και με την Εθνική ομάδα.

Όπως είναι λογικό, ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός έχει τραβήξει τα βλέμματα διάφορων μεγάλων ομάδων της γηραιάς ηπείρου, με την Μπορούσια Ντόρτμουντ να είναι μία από τις πιο… ένθερμες θαυμάστριες του 18χρονου διεθνή ποδοσφαιριστή.

Η Ντόρτμουντ και το… διαμάντι των 35 εκατ. ευρώ

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η «Bild», οι Βεστφαλοί έχουν στείλει πολλές φορές σκάουτς για να τον παρακολουθήσουν από κοντά και να σχηματίσουν μια πιο ολοκληρωμένη γνώμη για εκείνον. «Είναι ένα από τα πιο περιζήτητα ταλέντα στην Ευρώπη. Πολλές κορυφαίες ομάδες έχουν τον Έλληνα παίκτη στη λίστα τους, συμπεριλαμβανομένης της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Οι σκάουτς της έχουν ήδη παρακολουθήσει τον επιθετικό παίκτη ζωντανά στο γήπεδο αρκετές φορές», τονίζει το ρεπορτάζ.

Ωστόσο, οι Γερμανοί ξεκαθαρίζουν ότι υπάρχει ένα σημαντικό θέμα στη μέση, το οικονομικό, μιας και η τιμή του Καρέτσα δεν πρόκειται να είναι σε καμία περίπτωση χαμηλή. Το γεγονός αυτό ίσως αποθαρρύνει την Ντόρτμουντ για την τωρινή μεταγραφική περίοδο, όμως το καλοκαίρι θα μπορούσε να επιστρέψει αν κάνει κάποιες πωλήσεις.

«Οι διοικούντες την Ντόρτμουντ ενδιαφέρονται πολύ γι’ αυτόν. Το πρόβλημα είναι η χρηματιστηριακή του αξία. Αυτό το διαμάντι δεν θα ήταν διαθέσιμο για λιγότερο από 35 εκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολλά χρήματα για τον τρέχοντα περιορισμένο προϋπολογισμό του συλλόγου», καταλήγει το δημοσίευμα των Γερμανών.