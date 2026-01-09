«Φαβορί για τον Καρέτσα η Τσέλσι του Ροσένιορ»
Η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Τσέλσι από τον Λίαμ Ροσένιορ έχει φέρει τους «μπλε» σε θέση φαβορί για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα στην Αγγλία.
Ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του «talksport» φέρνει ξαφνικά την Τσέλσι σε… θέση βολής για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα! Ο 18χρονος υπερταλαντούχος διεθνής μεσοεπιθετικός της Γκενκ αποτελεί εδώ και καιρό ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό «παζάρι», αφού έχει πραγματοποιήσει τρομερές εμφανίσεις τόσο με τη βελγική ομάδα όσο και με την Εθνική Ελλάδας.
Τώρα, όπως γράφουν χαρακτηριστικά οι Άγγλοι, ο νέος προπονητής της Τσέλσι, Λίαμ Ροσένιορ, ο οποίος «ειδικεύεται» στην εξέλιξη νεαρών ποδοσφαιριστών, έχει ζητήσει προσωπικά τον 18χρονο και η διοίκηση των «μπλε» φουλάρει για την απόκτησή του. Μάλιστα, το εν λόγω ρεπορτάζ χαρακτηρίζει τον Καρέτσα ως «νέο Μέσι», για τον οποίο η Τσέλσι αναμένεται να ξοδέψει πάνω από 40 εκατ. ευρώ, αν θέλει να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό, ο οποίος άλλωστε προέρχεται από πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες.
«Ψωνίζει» από Βέλγιο η Τσέλσι
Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται λόγος και για τα παλαιότερα deals της Τσέλσι με το βελγικό ποδόσφαιρο, με τα παραδείγματα των Κέβιν Ντε Μπρόινε και Τιμπό Κουρτουά, ενώ προσφάτως απέκτησε από τη Γκενκ και τον τερματοφύλακα Μάικ Πέντερς που παραχωρήθηκε δανεικός στο Στρασβούργο -την πρώην ομάδα του νέου προπονητή της.
Φέτος, ο Καρέτσας, έχει καταγράψει 6 ασίστ σε 18 εμφανίσεις στο βελγικό πρωτάθλημα, ενώ συνολικά στη σεζόν έχει 2 γκολ και 10 ασίστ σε 28 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Νοέμβρη είχε υπογράψει νέο συμβόλαιο με τη Γκενκ, ως το καλοκαίρι του 2029.
