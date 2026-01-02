Mirror: «Η Άρσεναλ βρέθηκε πολύ κοντά στον Καρέτσα»

Αναμφίβολα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποτελεί top-hot όνομα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τους τελευταίους μήνες, με τον Έλληνα διεθνή άσο να ακούγεται κατά καιρούς για μερικούς εκ των κορυφαίων συλλόγων της Ευρώπης.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός έχει μπει στο στόχαστρο ορισμένων εκ των κορυφαίων ομάδων της «γηραιάς ηπείρου» και τα δημοσιεύματα γύρω από το πρόσωπό του δίνουν και παίρνουν. Με την αγγλική «Mirror» να αποκαλύπτει κάτι που συνέβη το περασμένο καλοκαίρι, εκείνο του 2025.

Το γνωστό Μέσο κάνει λόγο για παρ’ ολίγον συμφωνία του Καρέτσα με την Άρσεναλ. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η «Mirror», οι «κανονιέρηδες» έφτασαν κοντά στο να τον αποκτήσουν από τη Γκενκ, έναντι 45 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο η μεταγραφή του «χάλασε» στις λεπτομέρειες.

🚨 Chelsea are interested in 18-year-old Greece and Genk midfielder Konstantinos Karetsas. He has been linked with Arsenal too but it’s Chelsea who have the strongest, most concrete interest. (Source: @MirrorFootball) pic.twitter.com/kOxnR2HZxd — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 2, 2026

Βέβαια μπορεί να μην έγινε τότε εν τέλει η μεγάλη μεταγραφή, αλλά είναι απλώς θέμα χρόνου ο Καρέτσας να μετακομίσει από τη Γκενκ σε κάποιο μεγαθήριο της Ευρώπης.