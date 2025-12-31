O Κωνσταντίνος Καρέτσας χάρισε φανέλα της Εθνικής Ελλάδας σε εκκλησία στη Μενεμένη (pics)
Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη περνάει τις διακοπές του ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και με την ευκαιρία δώρισε μια φανέλα του από την Εθνική Ελλάδας σε εκκλησία της Μενεμένης.
Σε αρκετά πρωταθλήματα της Ευρώπης υπάρχει διακοπή λόγω εορτών κι έτσι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρήκε την ευκαιρία να αφήσει για λίγες ημέρες το Βέλγιο και τη Γκενκ προκειμένου να βρεθεί Ελλάδα για να περάσει τις διακοπές με δικούς του ανθρώπους.
Σε ανάρτηση που έκανε ο νεαρός διεθνής μέσος επισκέφτηκε τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στη Μενεμένη (ανήκει στη δημοτική ενότητα του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη) και χάρισε στον πατέρα Παντελεήμων Αναστασιάδη την φανέλα που φοράει στην Εθνική Ελλάδας.
Να αναφέρουμε πως η καταγωγή του Καρέτσα είναι από τις Σέρρες από την πλευρά του πατέρα του είναι από τις Σέρρες και από την Ορεστιάδα από την πλευράς της μητέρας.
Τέλος σε 20 αγωνιστικές η Γκενκ έχει 26 βαθμούς και βρίσκεται στην 9η θέση της της βαθμολογίας του βελγικού πρωταθλήματος.
Δείτε τις αναρτήσεις που έκανε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας για την επίσκεψη στην Μενεμένη
