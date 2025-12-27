Τζόλης – Καρέτσας έβαλαν στοίχημα on camera: «Αν χάσω θα σε κεράσω ελληνικό δείπνο» (vid)

Στα… πολύ σοβαρά πήρε ο Χρήστος Τζόλης το στοίχημα που έβαλε με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα πριν το τελευταίο Γκενκ – Μπριζ για την 20η αγωνιστική του βελγικού πρωταθλήματος. Οι δύο Έλληνες διεθνείς μίλησαν πριν την έναρξη του αγώνα στην κάμερα του dazn.be και… κοντραρίστηκαν με αφορμή τις ασίστ που έχουν ως τώρα στη σεζόν. Εκείνη τη στιγμή, πριν τη σέντρα δηλαδή, αμφότεροι είχαν από 6, ωστόσο μετά το τέλος του αγώνα που βρήκε νικήτρια τη Μπριζ (3-5) ο Τζόλης είχε προσθέσει ακόμη τρεις, για να φτάσει τις 9 συνολικά, πραγματοποιώντας μια ακόμη εξαιρετική εμφάνιση κατά τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Πριν τη σέντρα του ματς λοιπόν, οι δύο ποδοσφαιριστές τα είπαν με χαλαρή διάθεση κάνοντας πλάκα ο ένας στον άλλον για τις ασίστ, πριν τελικά βάλουν στο τραπέζι και ένα… ελληνικό τραπέζι, ως διακύβευμα!

«Την τελευταία φορά με ρωτούσε αν θα παίξω ή όχι γιατί ήμουν άρρωστος. Δεν είχα παίξει τότε οπότε ήταν τυχερός που έμεινα στις έξι ασίστ. Στο τέλος της χρονιάς νομίζω ότι θα νικήσω», ανέφερε αρχικά ο Τζόλης με τον Καρέτσα να γελάει και να απαντάει: «Νομίζω ότι ο Χρήστος θα έχει περισσότερα γκολ από εμένα, αλλά στις ασίστ θα είμαι εγώ στην κορυφή σίγουρα». Αυτή η ατάκα του «Κοs» ήταν και που τελικά προκάλεσε τον Τζόλη να… ποντάρει στον εαυτό του, λέγοντας πως αν αυτός έχει περισσότερες, τότε θα πρέπει να τον κεράσει ένα ελληνικό δείπνο στις Βρυξέλλες το προσεχές καλοκαίρι.

Δείτε το βίντεο