O Τζόλης νίκησε τον Καρέτσα (5-3) και έγινε 4ος σε ασίστ στον κόσμο το 2025!

Η Μπριζ νίκησε 5-3 τη Γκενκ το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12) σε ένα τρομερό ματς για την 20η αγωνιστική του βελγικού πρωταθλήματος, με τον Χρήστο Τζόλη να μοιράζει τρεις ασίστ και να περνάει τέταρτος στη συνολική λίστα για το 2025 στον κόσμο.
Σε τρομερή κατάσταση κλείνει το 2025 ο Χρήστος Τζόλης! Ο 23χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός κάνει πράγματα και θαύματα με τη φανέλα της Μπριζ την οποία και οδήγησε σε μια ακόμη νίκη για το βελγικό πρωτάθλημα, κλείνοντας ιδανικά τη χρονιά στο τελευταίο ματς πριν το νέο έτος.
Το απόγευμα της Παρασκευής (26/12), στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Βελγίου, η Μπριζ πέρασε νικηφόρα με 5-3 από την έδρα της Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, με τους δύο Έλληνες διεθνείς να αγωνίζονται αμφότεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Ο Τζόλης ωστόσο ήταν ο νικητής και κυριολεκτικά και… μεταφορικά στη «γαλανόλευκη» μάχη, αφού ο πρώην εξτρέμ του ΠΑΟΚ δημιούργησε τα 3 από τα 5 γκολ της ομάδας του, την ώρα που ο έτερος Έλληνας, το ποδοσφαιρικό «διαμάντι» που ακούει στο όνομα Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν κατάφερε να διακριθεί σε αυτό το παιχνίδι -τουλάχιστον για τα δικά του στάνταρ.
Στο 13ο λεπτό, ο Φέτλεσεν άνοιξε το σκορ μετά από ασίστ του Τζόλη, ο οποίος λίγα λεπτά μετά, στο 22′, έκανε ακόμη μια υπέροχη ατομική ενέργεια πριν τελικά «σερβίρει» και το 0-2 στον Φερμάντ.
Ο Σορ μείωσε αμέσως για τη Γκενκ, στο 24′, όμως ο Φανάκεν έδωσε και πάλι προβάδισμα δύο τερμάτων στη Μπριζ λίγο πριν βγει το πρώτο ημίχρονο, στο 43′. Στο δεύτερο ημίχρονο, το ντέρμπι συνεχίστηκε, με τους γηπεδούχους αρχικά να μειώνουν με τον Χέιμανς στο 51′ και να στη συνέχεια να ισοφαρίζουν με τον Ίτο στο 76′.
Στο 80ο λεπτό, ωστόσο, ο Τζόλης δημιούργησε και το τέταρτο γκολ της ομάδας του, με τον Στάνκοβιτς να γράφει το 3-4, πριν τελικά ο Σάντρα διαμορφώσει το τελικό 3-5 στις καθυστερήσεις. Με τη νίκη αυτή, η Μπριζ έφτασε τους 41 βαθμούς, έπιασε στην κορυφή την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και περιμένει στραβοπάτημά της στην έδρα της Σερκλ Μπριζ.
Απίθανος Τζόλης, έφτασε τις 25 ασίστ το 2025!
Με τις τρεις ασίστ που μοίρασε κόντρα στη Γκενκ, ο Χρήστος Τζόλης έφτασε τις 15 ασίστ μέσα στη σεζόν, έχοντας και 11 γκολ σε 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Εάν μάλιστα σε αυτές τις 15 ασίστ της σεζόν προστεθούν και αυτές που καταγράφηκαν στο δεύτερο μισό της περασμένης, μέσα δηλαδή στο 2025 (σ.σ. σε σύλλογο και Εθνική), ο συνολικός απολογισμός του 23χρονου είναι 25 ασίστ. Ένας αριθμός που τον φέρνει στην 4η θέση της λίστας ανάμεσα στα σημαντικότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης και του κόσμου.
Πρώτος είναι ο Μάικλ Ολίσε της Μπαγερν με 30, δεύτερος ο Λιονέλ Μέσι με 29, τρίτος ο Λαμίν Γιαμάλ με 27 και στις 25 βρίσκονται Τζόλης και Ριγιάντ Μαχρέζ!
